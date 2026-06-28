Xuất hiện "Batman đời thực" ở Mexico chuyên trừng trị trộm cướp theo phong cách siêu anh hùng

Một "hiệp sĩ bóng đêm" giấu mặt đang khiến cõi mạng Mexico rúng động khi tự tay truy quét và trừng phạt các băng nhóm trộm cắp xe máy theo phong cách siêu anh hùng.

Theo các trang tin địa phương tại bang Jalisco (Mexico), một vụ việc hy hữu đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận khi một nhân vật bí ẩn được người dân gọi với biệt danh "Batman của vùng Lagos de Moreno" xuất hiện. Thay vì chỉ là những câu chuyện trên phim ảnh, vị "siêu anh hùng" đời thực này đang trực tiếp gieo rắc nỗi sợ hãi cho giới tội phạm đường phố.

Chiêu trò trừng trị mang phong cách "Hiệp sĩ bóng đêm"

Theo các nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội X (Twitter), nhân vật bí ẩn này thường xuyên ẩn mình tuần tra các con phố vào ban đêm để truy tìm những kẻ chuyên trộm cắp xe máy.

Cách thức xử lý kẻ gian của "Batman" này mang đậm màu sắc công lý đường phố và có phần hài hước: sau khi tóm gọn các nghi phạm, anh ta không bàn giao ngay cho cảnh sát. Thay vào đó, vị hiệp sĩ này dùng hàng chục vòng băng dính bản lớn quấn chặt, trói cứng các tên trộm vào cột điện hoặc cột mốc bên đường trong tình trạng bị bịt miệng.

Chưa dừng lại ở đó, để bêu rếu kẻ gian, anh ta còn vẽ râu mèo lên mặt chúng và viết chữ "RATA" (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là con chuột - từ lóng ám chỉ kẻ trộm cắp) lên trán của những tên này. Những chiếc xe máy bị lấy cắp cũng được thu hồi và xếp ngay bên cạnh để người dân có thể dễ dàng tìm lại tài sản của mình.

Làn sóng tranh luận dữ dội: Người hùng cứu thế hay kẻ phạm pháp?

Hành động của "Batman vùng Lagos de Moreno" đã ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa giữa người dân và chính quyền địa phương:

Về phía người dân: Phần lớn dư luận địa phương tỏ ra vô cùng phấn khích, reo hò cổ vũ và liên tục chia sẻ hình ảnh các tên trộm bị trói vào cột. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự tại nhiều khu vực của Mexico luôn phức tạp, sự xuất hiện của một người hùng dám đứng ra bảo vệ tài sản cho cộng đồng được xem như một sự giải tỏa tâm lý lớn cho số đông.

Về phía chính quyền: Các cơ quan chức năng bang Jalisco lại đưa ra cảnh báo nghiêm khắc. Cảnh sát địa phương thông báo đang khẩn trương tiến hành điều tra hành vi "tự ý thực thi công lý" của nhân vật này. Theo luật pháp Mexico, không một cá nhân nào được phép tự ý bắt giữ, dùng nhục hình hay thay thế vai trò độc quyền của cơ quan tư pháp và cảnh sát.

Bất chấp sự vào cuộc điều tra của chính quyền, danh tính của chàng Batman xứ Mexico vẫn là một ẩn số và huyền thoại về anh vẫn đang tiếp tục lớn dần sau mỗi đêm.