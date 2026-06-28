Phát hiện 2 hành tinh phồng nhất lịch sử thiên văn học

Hai hành tinh TOI-791b và TOI-791c có mật độ thấp hơn cả kẹo bông.

Trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, một nhóm nghiên cứu quốc tế cho biết họ đã xác định được 2 hành tinh "phồng chưa từng thấy", tức có mật độ cực kỳ thấp, thấp hơn cả kẹo bông.



Chúng mang tên TOI-791b và TOI-791c, được tìm thấy trong dữ liệu từ "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA.

Các hành tinh TOI-791b và TOI-791c - Ảnh minh họa: Daniel Rutter

Theo Sci-News, hai thế giới này quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời tên TOI-791, nằm cách Trái Đất khoảng 1.113 năm ánh sáng trong chòm sao Volans.

TOI-791b có kích thước gần bằng Sao Mộc nhưng khối lượng chỉ bằng 3%, cònTOI-791c lớn hơn Sao Mộc một chút nhưng khối lượng cũng chỉ bằng 5,9%.

Điều này khiến chúng trở thành những hành tinh siêu phồng, có mật độ thấp nhất mà thiên văn học từng ghi nhận.

"Chỉ có một số ít hành tinh siêu phồng này được biết đến, và việc tìm thấy hai hành tinh như vậy trong cùng một hệ thống lại càng hiếm hơn" - tiến sĩ George Dansfield từ Đại học Oxford (Anh), đồng tác giả, cho biết.

Mật độ cực thấp khiến cặp hành tinh này của chúng khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn để tìm hiểu về cách các hệ hành tinh hình thành và tiến hóa.

Loại hành tinh lớn như vậy được cho là động thực thúc đẩy sự tiến hóa của cả một hệ hành tinh, giống như vai trò của Sao Mộc trong hệ Mặt Trời.

Một số hành tinh siêu phồng từng được khoa học ghi nhận, hầu hết đều gây bối rối. Để có được mật độ thấp, chúng phải có một lõi đá rất nhỏ được bao quanh bởi những lớp mây khí dày. Nhưng lõi quá nhỏ sẽ khiến hành tinh khó giữ được bầu khí quyển dày vì lực hấp dẫn yếu.

Các ví dụ cực đoan như TOI-791b và TOI-791c đã khiến câu đố này càng thêm phần bí ẩn. Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm thêm những hành tinh tương tự để mong lần ra manh mối.