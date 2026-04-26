Bí ẩn cậu bé mù có khả năng định vị siêu phàm, di chuyển như siêu anh hùng

Trong lịch sử những trường hợp con người sở hữu khả năng đặc biệt khó tin, Ben Underwood là cái tên khiến hàng triệu người trên thế giới kinh ngạc. Sinh năm 1992 tại bang California (Mỹ), Ben mắc căn bệnh ung thư võng mạc cực hiếm khi mới lên 2. Để giữ mạng sống cho con, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật bỏ cả hai mắt khi cậu chưa đầy 3 tuổi, đồng nghĩa với việc Ben sống trong bóng tối hoàn toàn từ thuở ấu thơ.

Thế nhưng, điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra chỉ vài năm sau đó. Trong lúc gia đình nghĩ rằng Ben sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào gậy dò đường hay người dẫn dắt, cậu bé lại tự mình chạy nhảy khắp nơi, tránh được cửa, tường, cột điện và thậm chí nhận biết khoảng trống trước mặt. Mẹ Ben từng chết lặng khi thấy con trai có thể tự chơi trò chơi điện tử, leo cây rồi phóng xe đạp ngoài sân như chưa từng bị mù.

Các chuyên gia sau đó phát hiện Ben không “nhìn” bằng mắt, mà dùng một kỹ thuật cực hiếm gọi là định vị bằng tiếng vang – echolocation. Cậu liên tục phát ra những tiếng “tách tách” bằng lưỡi, âm thanh này dội vào vật thể xung quanh rồi phản hồi trở lại tai. Từ sự khác biệt rất nhỏ của tiếng vọng, não bộ Ben dựng nên một “bản đồ không gian” cực kỳ chính xác, cho phép cậu biết phía trước là bức tường, thùng rác, xe hơi hay lối rẽ. Cơ chế này tương tự cách loài dơi và cá heo định hướng trong bóng tối nên Ben được truyền thông quốc tế gọi là “Bat Boy” – cậu bé người dơi.

Điều khiến giới khoa học ngỡ ngàng là Ben không chỉ dùng khả năng ấy để đi lại. Cậu có thể trượt patin trên đường phố, chơi bóng rổ, đá bóng, trượt ván, thậm chí đạp xe với tốc độ cao mà gần như không va chạm. Trong nhiều chương trình truyền hình, Ben được ghi hình đang lướt qua hàng loạt xe đỗ ven đường, né cột đèn và nhận ra chướng ngại vật từ xa chỉ bằng tiếng lách tách phát ra từ miệng.

Năm 2006, khi câu chuyện của Ben được CBS, ABC và nhiều đài lớn đăng tải, cậu nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Hàng loạt diễn đàn gọi Ben là “siêu nhân đời thực”, “đứa trẻ nhìn bằng tai”, thậm chí, nhiều người tin rằng đây là năng lực mà con người bình thường không thể sở hữu. Trên các cộng đồng mạng quốc tế, mỗi lần video Ben đạp xe hay trượt ván được chia sẻ lại đều thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận kinh ngạc. Không ít người thừa nhận họ “không thể tin đây là người mù hoàn toàn”.

Các nhà thần kinh học cho rằng trường hợp của Ben là minh chứng hiếm hoi cho khả năng tái cấu trúc phi thường của não bộ: khi mất thị giác, não đã tăng cường xử lý thính giác đến mức tạo ra cảm nhận gần giống nhìn thấy. Chính vì thế, Ben Underwood từng được xem là một trong những người sử dụng echolocation thành thạo nhất từng được ghi nhận ở con người.

Đáng tiếc, “dị nhân người dơi” chỉ sống đến năm 16 tuổi. Năm 2009, căn bệnh ung thư từng cướp đi đôi mắt tiếp tục tái phát và cướp luôn mạng sống của cậu thiếu niên đặc biệt này. Dù ra đi quá sớm, Ben Underwood vẫn được nhớ đến như biểu tượng phi thường của ý chí con người – người đã chứng minh rằng ngay cả trong bóng tối tuyệt đối, vẫn có thể tìm ra một cách khác để “nhìn thấy” thế giới.