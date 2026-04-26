Ngư dân bắt được con cá khổng lồ dài 1,9m và nặng 120kg

Một ngư dân đến từ thành phố Salinas da Margarida, thuộc vùng Recôncavo của Bahia, Brazil, đã bắt được một con cá camurupim dài 1,9m và nặng 120kg.

Trong một cuộc phỏng vấn với g1, Jerônimo Bento Barbosa, được biết đến với biệt danh "Jejeu", người đã làm việc trong khu vực này 39 năm, cho biết ông đã từng nhìn thấy những con cá có kích thước như vậy trước đây, nhưng chưa bao giờ bắt được con nào.

"Lúc đó, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi sợ vì rất mạo hiểm, nhưng với sự giúp đỡ của 3 người bạn khác, tôi đã cố gắng tóm được nó và đặt vào xuồng", người ngư dân kể lại.

Con cá mà Jejeu bắt được lớn hơn cả anh ấy, người cao 1,78m. Khi về đến nhà, gia đình anh đã tổ chức ăn mừng "chuyến đi câu cá lịch sử".

"Đó là một niềm vui, bởi vì đó là một loại cá đẹp, mặc dù giá bán không cao. Loại cá này khó bán vì có nhiều xương, nhưng nó rất ngon", Jejeu nói.

Ngư dân này tiết lộ rằng anh chỉ câu được con cá đó vì đi cùng bạn bè. Anh ta cũng khuyên mọi người không nên cố gắng câu những con cá lớn như vậy.

"Nếu tôi đi một mình, tôi đã bỏ cuộc rồi, vì việc đó rất mạo hiểm và tôi có thể mất mạng. Tôi chỉ dám đi đến cùng vì cần 4 người mới khiêng được nó vào xuồng", Jejeu cho biết.