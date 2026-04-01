Mở mộ Quang Tự, phát hiện ông nắm chặt 2 vật thể lạ: Vừa thấy chúng, chuyên gia khóc không ngừng

Cuộc đời của hoàng đế Quang Tự

Hoàng đế Quang Tự, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh, đã có một cuộc đời đầy bi kịch và bất lực. Lên ngôi khi mới 3 tuổi, ông gần như không có quyền lực thực sự trong tay, và tất cả quyền hành đều nằm trong tay Từ Hy Thái hậu. Quang Tự luôn khao khát cải cách đất nước, nhưng không thể vượt qua những thế lực đã chi phối ông.

Sau khi Biến pháp Mậu Tuất (1898) thất bại, Quang Tự bị Từ Hy giam lỏng, và phần lớn cuộc đời ông trôi qua trong cảnh ngục tù. Khi Từ Hy qua đời, Quang Tự vẫn tiếp tục sống trong cảnh bị kiểm soát, cho đến khi ông qua đời trong sự bí ẩn và nghi vấn về cái chết do bị đầu độc. Quang Tự được an táng tại Sùng Lăng thuộc Thanh Tây Lăng, là một trong những khu lăng mộ hoàng gia nổi tiếng.

Tuy không thể so sánh với sự xa hoa của lăng tẩm Từ Hy Thái hậu, Sùng Lăng vẫn được xây dựng theo mô hình của Huệ Lăng, lăng mộ của Hoàng đế Đồng Trị. Sùng Lăng cũng trở thành mục tiêu của các đạo tặc. Vào năm 1938, lăng mộ của Quang Tự bị đào trộm, trở thành lăng mộ hoàng đế duy nhất trong quần thể Thanh Tây Lăng bị mất đi các bảo vật quý giá.

Khám phá những báu vật trong tay Quang Tự

40 năm trước, đội khảo cổ đã tiến hành khai quật Sùng Lăng để cứu hộ và tìm kiếm những di vật còn sót lại. Tuy nhiên, khi mở mộ, các chuyên gia thất vọng khi thấy bên trong gần như trống rỗng. Nhưng khi họ tiến hành kiểm tra thi thể Quang Tự, một phát hiện bất ngờ khiến họ không thể giấu được cảm xúc. Quang Tự vẫn nắm chặt trong tay hai vật thể lạ, khiến các chuyên gia vô cùng xúc động.

Khi các chuyên gia từ từ mở bàn tay của Quang Tự, họ phát hiện tay trái ông nắm chặt một đôi vòng ngọc phỉ thúy, còn tay phải ông giữ một món đồ ngọc Hòa Điền. Những vật thể này không phải là những vật mà Quang Tự có thể cầm trong tay khi còn sống, mà rất có thể chúng được đặt vào tay ông khi hạ táng, như một hành động thể hiện lòng thương cảm đối với cuộc đời bi thảm của ông.

Sau đó, khi các nhà khảo cổ chuyển quan tài của Hoàng đế Quang Tự sang một bên, họ phát hiện ra bên dưới quan tài có một giếng vàng, bên trong giếng có chứa vô số bảo vật quý giá. Được biết, những vật thể quý giá này không chỉ có giá trị về mặt vật chất, mà chúng còn mang một ý nghĩa sâu sắc. Đối với các chuyên gia, phát hiện này không chỉ là một khám phá khảo cổ học, mà còn là một biểu tượng của lòng tôn trọng và sự thương xót đối với một hoàng đế bị cuộc sống giam cầm trong bi kịch. Chính vì vậy, khi nhìn thấy những báu vật ấy, cảm xúc của các chuyên gia dâng trào, và họ không thể kìm nén được những giọt nước mắt.

Cuộc đời của Quang Tự, cũng như những gì còn lại trong mộ của ông, là minh chứng cho sự cô đơn, bất lực và bi thảm của một vị hoàng đế bị thao túng bởi các thế lực xung quanh. Những món đồ mà ông nắm chặt trong tay khi qua đời có lẽ là những thứ duy nhất ông có thể kiểm soát trong suốt cuộc đời.

Theo Sohu, Sina, 163