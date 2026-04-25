Hành tinh cách 12 năm ánh sáng gây sốc bởi đặc điểm giống Trái Đất

Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, nhóm nghiên cứu từ Viện Thiên văn học Max Planck (MPIA - Đức) đã phát hiện dấu hiệu của một thứ khó tin trên ngoại hành tinh mang tên Epsilon Indi Ab: Mây băng nước, giống mây ti của Trái Đất.

Hành tinh Epsilon Indi Ab với những đám mây băng nước trong bầu khí quyển giàu amoniac - Ảnh: MPIA



Theo Sci-News, hành tinh Epsilon Indi Ab quay quanh ngôi sao Epsilon Indi A, nằm cách Trái Đất chỉ 12 năm ánh sáng và có tuổi đời khoảng 3,7-5,7 tỉ năm.

Ngôi sao này có khối lượng và nhiệt độ thấp hơn Mặt Trời một chút, trong khi hành tinh Epsilon Indi Ab của nó thì là một "siêu Sao Mộc" có khối lượng gấp 7,6 lần Sao Mộc của hệ Mặt Trời.

Hành tinh này sở hữu khí hậu ôn hòa, với nhiệt độ bề mặt từ -70 độ C đến 20 độ C.

Sử dụng thiết bị hồng ngoại trung (MIRI) của James Webb, các tác giả đã ước tính lượng amoniac có trong khí quyển của hành tinh.

Đối với sao Mộc, cả khí amoniac và các đám mây amoniac đều chiếm ưu thế ở các tầng khí quyển phía trên có thể quan sát được. Các nhà khoa học cũng trông đợi điều tương tự ở Epsilon Indi Ab.

Nhưng họ đã ngạc nhiên vì lượng amoniac trong bầu khí quyển này thấp hơn dự kiến.

Chỉ có một lời giải thích hợp lý: Sự hiện diện của các đám mây băng nước dày nhưng phân bố không đều, tương tự như mây ti ở tầng cao trong khí quyển Trái Đất.

Loại mây này đã chắn bớt tín hiệu từ amoniac, khiến cho lượng amoniac mà James Webb đo được thấp hơn dự kiến.

Viết trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters, nhóm tác giả cho biết phát hiện kinh ngạc này hé lộ những tầng phức tạp mới của quá trình hình thành và tiến hóa các hành tinh trong vũ trụ, đòi hỏi giới thiên văn phải điều chỉnh các mô hình hiện có.