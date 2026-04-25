Nhật Bản phát hiện mức phóng xạ rất cao tại lò phản ứng Fukushima

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Futabacho, Futabagun, tỉnh Fukushima, Nhật Bản.(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo kết quả kiểm tra do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi - công bố hôm 23/4, mức phóng xạ "cực kỳ cao" đã được phát hiện bên trong lò phản ứng số 2 tại nhà máy này. Đây là lần đầu tiên mức phóng xạ bên trong một lò phản ứng bị nóng chảy lõi tại nhà máy được đo trực tiếp kể từ sau sự cố năm 2011.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK), cuộc khảo sát được tiến hành vào ngày 16/4. Một thiết bị ống soi sợi quang gắn cảm biến đã được đưa vào lò phản ứng qua đường ống. Kết quả cho thấy tại vị trí cách đáy lò phản ứng khoảng 5 mét, mức phóng xạ đo được là khoảng 4,7 sievert mỗi giờ - mức được phân loại là "cực kỳ cao".

Các bể chứa nước thải phóng xạ dự kiến sẽ được tháo dỡ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, ở Okuma, tỉnh Fukushima, ngày 12/2/2026 (Ảnh: AP)

Công ty Điện lực Tokyo nhận định số liệu này cho thấy vẫn còn một lượng nhiên liệu hạt nhân nóng chảy và chất thải phóng xạ tồn tại bên trong lò phản ứng số 2. Công ty sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu và nghiên cứu phương án xử lý nhằm loại bỏ chất thải hạt nhân này.

Sau thảm họa động đất - sóng thần xảy ra vào tháng 3/2011, 3 lò phản ứng số 1 đến số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đều bị tan chảy lõi. Ước tính khoảng 880 tấn vật liệu phóng xạ vẫn còn lại trong nhà máy và việc loại bỏ số chất thải này vẫn là thách thức lớn. Vật liệu hạt nhân với mức phóng xạ cao này tiềm ẩn những rủi ro đáng kể, và việc loại bỏ nó được coi là một trong những thách thức khó khăn nhất trong quá trình tháo dỡ nhà máy.