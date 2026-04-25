Không chỉ Baba Vanga, loạt tiên tri của Rasputin gây sốt trở lại: Chi tiết nào khiến nhiều người lạnh gáy?

Loạt tiên tri của Grigori Rasputin bất ngờ gây sốt trở lại

Nhắc đến những lời tiên tri gây tranh cãi, nhiều người thường nghĩ ngay tới Baba Vanga. Tuy nhiên những ngày gần đây, một nhân vật khác cũng bất ngờ bị "réo tên": Grigori Rasputin, nhà huyền học từng có ảnh hưởng lớn trong triều đình Sa hoàng Nicholas II.

Theo News.ru, trên các diễn đàn và mạng xã hội Nga, những lời tiên tri gắn với Rasputin đang được chia sẻ trở lại. Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là màu sắc bí ẩn trong từng câu chữ, mà còn là cách nhiều người đặt chúng cạnh những vấn đề của thế giới hiện đại.

Dù tính xác thực của các lời tiên tri này vẫn còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng hơn 100 năm sau cái chết của Rasputin, những hình ảnh như "con người không linh hồn", "lâu đài tử thần" hay "biển lẻn vào thành phố" vẫn đủ sức khiến nhiều người không khỏi lạnh gáy.

"Con người không linh hồn" và nỗi ám ảnh thời đại AI

Một trong những lời tiên tri được nhắc lại nhiều nhất là hình ảnh về " những sinh vật không có dây rốn " và " những con người không linh hồn ". Theo các diễn giải hiện đại, Rasputin dường như ám chỉ những thực thể có hình dạng giống con người nhưng thiếu đi "tia lửa thiêng liêng" là thứ làm nên bản chất của một con người thực sự.

Ở thời điểm Rasputin sống, những khái niệm như trí tuệ nhân tạo, robot hình người, nhân bản vô tính hay chỉnh sửa gene gần như chưa tồn tại trong đời sống đại chúng. Chính vì vậy, khi các cụm từ này được nhắc lại trong bối cảnh hiện nay, nhiều người lập tức liên hệ tới sự phát triển chóng mặt của công nghệ.

AI ngày nay có thể trò chuyện, viết văn bản, tạo hình ảnh, mô phỏng giọng nói, thậm chí bắt chước cảm xúc của con người ở mức độ ngày càng tinh vi. Robot cũng đang được thiết kế với ngoại hình và hành vi giống người hơn. Trong khi đó, công nghệ sinh học liên tục tiến xa, đặt ra nhiều câu hỏi đạo đức về ranh giới giữa tự nhiên và nhân tạo.

Tất nhiên, không có cơ sở chắc chắn để khẳng định Rasputin đã "nhìn thấy" thời đại AI. Song chính sự mơ hồ trong lời tiên tri lại khiến nó trở thành chủ đề gây tranh luận. Với một số người, đây không phải dự báo cụ thể về robot hay máy móc, mà là nỗi lo mang tính triết học: khi công nghệ phát triển quá nhanh, con người liệu có đánh mất điều làm nên chính mình?

"Lâu đài tử thần" và bóng đen của công nghệ vượt kiểm soát

Một hình ảnh khác cũng khiến nhiều người lạnh gáy là " những lâu đài của cái chết " mọc lên khắp thế giới. Rasputin được cho là từng mô tả rằng khi những công trình này sụp đổ, " dòng máu thối " sẽ chảy ra, làm ô nhiễm đất và bầu trời.

Các nhà diễn giải hiện đại thường liên hệ hình ảnh này với những công trình công nghệ khổng lồ, đặc biệt là các nhà máy điện hạt nhân. Lịch sử từng chứng kiến những thảm họa như Chernobyl và Fukushima, nơi phóng xạ lan rộng, để lại hậu quả lâu dài đối với môi trường và đời sống con người.

Điều khiến lời tiên tri này tiếp tục được nhắc lại không chỉ là hình ảnh u ám trong câu chữ, mà còn là nỗi lo rất thật của thời hiện đại. Công nghệ có thể đem lại năng lượng, tiến bộ và sự tiện nghi, nhưng một khi vượt khỏi tầm kiểm soát, nó cũng có thể trở thành hiểm họa khó lường.

Ở tầng nghĩa rộng hơn, "lâu đài tử thần" không nhất thiết chỉ được hiểu là nhà máy điện hạt nhân. Nó còn có thể là biểu tượng cho mọi thành tựu mà con người xây dựng với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh kỹ thuật, nhưng lại không lường hết hậu quả nếu xảy ra sai sót.

Biển "lẻn vào thành phố" và thời tiết đảo lộn

Không chỉ nói về công nghệ, các lời tiên tri gắn với Rasputin còn chứa nhiều hình ảnh liên quan đến thiên nhiên. Ông được cho là từng mô tả một thời đại mà biển "như kẻ trộm" lẻn vào các thành phố, đất đai nhiễm mặn, những vùng màu mỡ trở nên cằn cỗi.

Một số nguồn Nga còn nhắc đến chi tiết " hoa hồng nở vào tháng 12, còn tháng 6 lại có tuyết " là hình ảnh được nhiều người xem như biểu tượng của thời tiết đảo lộn.

Đặt vào bối cảnh hiện nay, những câu chữ này dễ khiến người ta liên tưởng tới biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiều đô thị ven biển trên thế giới đang phải tính đến kịch bản ngập lụt trong tương lai, trong khi những đợt nắng nóng, mưa lớn, rét bất thường ngày càng khiến đời sống con người bị xáo trộn.

Dù vậy, các lời tiên tri này không nên được xem là bằng chứng khoa học. Chúng giống những ẩn dụ giàu sức gợi hơn: khi trật tự quen thuộc của tự nhiên bị đảo lộn, cảm giác bất an của con người cũng tăng lên.

Lời cảnh báo về sự rạn vỡ của con người

Bên cạnh các hình ảnh về công nghệ và thiên nhiên, Rasputin còn được cho là từng để lại những lời cảnh báo về sự suy yếu của tình thân, lòng trắc ẩn và chuẩn mực đạo đức. Ông mô tả một thời kỳ con người trở nên lạnh lùng, ích kỷ, khó phân biệt thiện ác và dễ quay lưng với nhau.

Đây có thể là nhóm lời tiên tri ít "giật mình" hơn so với những hình ảnh về AI hay thảm họa hạt nhân, nhưng lại khiến nhiều người suy ngẫm. Trong thời đại mạng xã hội, con người kết nối với nhau nhanh hơn bao giờ hết, nhưng không phải lúc nào cũng gần nhau hơn về cảm xúc. Sự cô đơn, áp lực cạnh tranh, tin giả, bạo lực ngôn từ và lối sống vị kỷ đang trở thành những vấn đề được nhắc đến ngày càng nhiều.

Nếu bỏ qua lớp vỏ huyền bí, lời cảnh báo này có thể được hiểu như một suy ngẫm về xã hội: sự tiến bộ bên ngoài sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu con người đánh mất lòng nhân ái, niềm tin và khả năng cảm thông.

Huyền thoại hay tấm gương soi hiện tại?

Grigori Rasputin là nhân vật có thật trong lịch sử Nga, nhưng những lời tiên tri gắn với ông đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận rõ ràng về tính xác thực. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nhiều nội dung có thể đã bị thêu dệt, thêm thắt hoặc diễn giải lại sau khi các sự kiện xảy ra. Số khác lại cho rằng, dù không thể kiểm chứng hoàn toàn, các lời tiên tri ấy vẫn phản ánh trực giác đặc biệt của một con người sống giữa thời đại đầy biến động.

Chính sự mơ hồ này khiến Rasputin tiếp tục trở thành cái tên gây tò mò. Những lời được cho là của ông không đưa ra mốc thời gian rõ ràng, không chỉ đích danh sự kiện cụ thể, nhưng lại chứa nhiều hình ảnh đủ rộng để người đời sau liên hệ với hiện thực.

Có thể đó chỉ là huyền thoại được thời gian phủ lên nhiều lớp bí ẩn. Cũng có thể, chúng không phải lời dự báo tương lai, mà là những cảnh báo mang tính biểu tượng về nỗi sợ lâu đời của con người: sợ công nghệ vượt khỏi kiểm soát, sợ thiên nhiên nổi giận, sợ xã hội trở nên vô cảm và sợ chính con người đánh mất phần người trong mình.

Bởi vậy, hơn 100 năm sau, những lời tiên tri gắn với Rasputin vẫn được "đào lại" và gây sốt. Không hẳn vì chúng chắc chắn đúng, mà vì trong một thế giới đầy biến động, con người luôn có xu hướng tìm kiếm tín hiệu từ quá khứ để lý giải nỗi bất an của hiện tại.

Theo Newsru, Britannica, Liferu