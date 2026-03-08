‘Nhà tiên tri Nostradamus của Trung Quốc’ đưa ra 3 dự đoán về ông Trump: Hai trong số đó đã thành sự thật

Hãng truyền thông NDTV (Ấn Độ) ngày 5/3 đưa tin, Giáo sư Jiang Xueqin - người dẫn chương trình cho kênh Predictive History (tạm dịch: "Lịch sử Dự đoán") phổ biến trên YouTube - đang gây chú ý vì những dự đoán về ông Trump và xung đột Mỹ - Iran.

Nhà giáo dục người Canada gốc Hoa này đã đưa ra nhận định đó trong một bài giảng trực tuyến vào năm 2024 và video của bài giảng đó đang được chia sẻ rộng rãi khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang.

Jiang đã đưa ra ba dự đoán lớn vào năm 2024: thứ nhất là ông Donald Trump sẽ trở lại nắm quyền tại Mỹ; thứ hai là ông Trump sẽ bắt đầu một cuộc chiến với Iran và thứ ba là Mỹ sẽ "gặp khó" trong cuộc xung đột với Iran.

Vì cả hai lời tiên đoán đầu tiên của Jiang đều đã trở thành sự thật, người dùng mạng xã hội bắt đầu gọi ông là "Nhà tiên tri Nostradamus của Trung Quốc".

Kênh Predictive History của nhà giáo dục Jiang Xueqin trên YouTube có 1,53 triệu người đăng ký. Ảnh chụp màn nhìn video trên kênh Predictive History

Jiang Xueqin là ai?

Theo NDTV, Jiang Xueqin giảng dạy triết học và lịch sử tại Bắc Kinh. Tốt nghiệp Đại học Yale (Mỹ), ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để làm việc về cải cách giáo dục và thiết kế chương trình giảng dạy ở Trung Quốc.

Ngoài lĩnh vực giáo dục, Jiang đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trực tuyến thông qua kênh Predictive History trên YouTube. Trong các bài giảng, ông cố gắng dự báo các sự kiện toàn cầu bằng cách phân tích các mô hình lặp lại trong lịch sử, các động lực địa chính trị và lý thuyết trò chơi.

Cách tiếp cận của nhà giáo dục này được lấy cảm hứng từ ý tưởng về "tâm lý lịch sử" - một ngành khoa học hư cấu do nhà văn người Mỹ Isaac Asimov tưởng tượng ra trong bộ tiểu thuyết "Foundation" - nơi các mô hình lịch sử dài hạn được sử dụng để dự đoán tương lai.

Dự đoán gây xôn xao

Trong một bài giảng được chia sẻ rộng rãi được ghi lại vào tháng 5/2024, Jiang Xueqin lập luận rằng nếu ông Trump trở lại nắm quyền, áp lực địa chính trị có thể đẩy Mỹ vào thế đối đầu với Iran. Trong bài giảng, Jiang lập luận rằng nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông Trump có thể làm tăng khả năng xảy ra xung đột quân sự với Iran.

Nhà giáo dục này lập luận rằng địa lý và dân số của Iran sẽ khiến bất kỳ chiến dịch quân sự kéo dài nào của Mỹ cũng vô cùng khó khăn. Địa hình đồi núi, đường tiếp tế dài và sự kháng cự mạnh mẽ trong nước của Iran là những nhân tố ảnh hưởng.

Nhà giáo dục Jiang Xueqin cảnh báo rằng một cuộc xung đột với Iran sẽ không hề dễ dàng cho Mỹ. Ảnh chụp màn nhìn video trên kênh Predictive History

Những gì Jiang Xueqin nói trên truyền hình Mỹ

NDTV đưa tin, Jiang Xueqin gần đây đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Mỹ "Breaking Points" (Điểm đột phá) – serie chương trình tin tức và bình luận, nơi ông nói về lo ngại rằng tất cả những điều đó có thể diễn ra theo đúng kịch bản.

"Dựa trên phân tích của tôi về diễn biến của cuộc chiến, tôi nghĩ rằng Iran có nhiều lợi thế hơn so với Mỹ. Thực tế là, hiện tại, đó là một cuộc chiến tiêu hao giữa Mỹ và Iran, và người Iran đã chuẩn bị cho cuộc xung đột này trong 20 năm", Jiang nói.

"Họ đã có nhiều cuộc diễn tập. Tháng 6 năm ngoái là một cuộc chiến kéo dài 12 ngày, khi đó người Iran có thể xem xét và phân tích khả năng tấn công của cả Israel và Mỹ. Và họ đã có rất nhiều thời gian, 8 tháng, để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tấn công mới này", Jiang nói thêm.

Nhà giáo dục này cho biết các lực lượng ủy nhiệm của Iran - Houthi, Hezbollah và Hamaz - đã nắm bắt được tâm lý của Mỹ và hiện họ có một chiến lược khá tốt.

Trong bài giảng mới nhất của mình, Jiang nói rằng xung đột sẽ kéo dài và khi cuối cùng kết thúc, thế giới sẽ không còn như trước nữa.

Theo NDTV, liệu những dự đoán rộng hơn của Jiang có đúng hay không vẫn còn phải chờ xem. Nhưng hiện tại, bài giảng từng ít được biết đến của vị giáo sư này đã biến ông thành một trong những nhà dự báo địa chính trị được bàn tán nhiều nhất trên internet.