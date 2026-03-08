Tuabin gió "độc nhất vô nhị" trên thế giới vừa xuất hiện làm chấn động giới công nghệ toàn cầu

Công ty khởi nghiệp Aikido Technologies của Mỹ đã ra mắt AO60DC, một tuabin gió ngoài khơi nổi độc nhất vô nhị trên thế giới, tích hợp khả năng tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với hệ thống lưu trữ pin. Điều này mở đường cho việc sử dụng AI thân thiện với môi trường hơn, được cung cấp năng lượng hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch do tuabin tạo ra trên biển, IE thông tin ngày 6/3.

Tuabin gió của Aikido Technologies kiêm chức năng cơ sở hạ tầng điện toán trí tuệ nhân tạo. Nguồn: Công nghệ Aikido

Hãy tưởng tượng giữa đại dương mênh mông, những cột tuabin gió khổng lồ lắc lư theo sóng, nhưng bên dưới phần nổi, trong các bồn chìm giữ cho nền tảng nổi, lại là cả một "siêu não" AI – máy chủ tính toán cao cấp, chạy mát rượi nhờ nước biển vô tận, và được cấp điện trực tiếp từ chính những cánh quạt đang quay vù vù trên đầu.

Sự xuất hiện của AO60DC khiến một loạt website đánh giá công nghệ uy tín bậc nhất thế giới như Electrek, Interesting Engineering, PCMag, Gizmodo và IEEE Spectrum khen ngợi và nhấn mạnh đây là giải pháp thông minh để kết hợp trực tiếp năng lượng tái tạo với tính toán AI, giúp giảm phụ thuộc lưới điện đất liền.

Theo đó, AO60DC là một nền tảng tua bin gió nổi "hai trong một" đầu tiên trên thế giới. Mỗi đơn vị này kết hợp:

- Một tua bin gió công suất 15-18 MW (đủ mạnh để tạo ra hàng chục nghìn hộ gia đình dùng điện sạch),

- Kho lưu trữ pin tích hợp,

Và quan trọng nhất, trung tâm dữ liệu AI có khả năng xử lý 10-12 MW công suất tính toán cấp AI (AI-grade compute).

CEO Sam Kanner tự tin chia sẻ: "Những người tiên phong ngành dầu khí đã khai thác tài nguyên sâu ngoài khơi cách đây 40 năm và thu lợi khổng lồ. Aikido đang kết hợp các thành phần ngoài khơi đã được chứng minh với kỹ thuật xây dựng trung tâm dữ liệu thông thường để tạo ra các nhà máy AI quy mô GW nhanh hơn, sạch hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn."

Dự kiến, tuabin này sẽ triển khai thương mại đầu tiên ở Anh năm 2028.

Đây không chỉ là ý tưởng "xanh" suông, mà là giải pháp thực sự cho cơn khát điện của AI trong tương lai gần. Tương lai của AI có lẽ không nằm trên đất liền chật hẹp, mà đang nổi giữa đại dương, nơi gió thổi không ngừng nghỉ.