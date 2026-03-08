Đánh bom hộp đêm ở Peru khiến 33 người bị thương

Theo tuyên bố từ Cơ quan điều hành khẩn cấp địa phương, vụ đánh bom xảy ra vào rạng sáng 7/3 (theo giờ địa phương) tại hộp đêm Dalí ở tỉnh Trujillo dọc bờ biển phía Bắc Peru. Khu vực này gần đây bị ảnh hưởng bởi vấn nạn bạo lực và tội phạm.

Hiện chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom và động cơ gây án.

Ít nhất 5 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch - theo ông Gerardo Florián Gómez, Giám đốc điều hành của Mạng lưới Y tế Trujillo. Một số nạn nhân bị cụt chi, bị thương do mảnh đạn găm và đang được phẫu thuật. Trong số những người bị thương, có 3 trẻ vị thành niên từ 16 đến 17 tuổi - ông Gómez cho biết.

Fiorella Mantilla - người có mặt tại hộp đêm Dalí khi vụ đánh bom xảy ra - nói với các phóng viên rằng cô bị mảnh kính găm vào chân. Cô mô tả "tiếng động nghe như thể hệ thống âm thanh đột ngột bị tắt".

Miền Bắc Peru gần đây đang bị tàn phá bởi bạo lực và tội phạm (Ảnh: Alamy)

Trong một video do nhân chứng quay lại và được đăng tải trên báo địa phương La República, một số người trong hộp đêm đã hét lên: "Bom!", và sau đó kêu to: "Đi thôi!" sau tiếng nổ. Một người quay video ở hiện trường sau đó tập trung vào một người phụ nữ nằm trên sàn và nói: "Cứu cô gái!".

Vụ đánh bom xảy ra chưa đầy 1 tháng sau một vụ nổ khác ở cùng thành phố, làm hư hại 25 ngôi nhà nhưng không gây thương vong.

Tống tiền và khai thác mỏ trái phép đang hoành hành vùng La Libertad - nơi có khu vực sản xuất vàng lớn nhất Peru. Theo số liệu chính thức, năm 2025, khu vực này đã trải qua 286 vụ đánh bom, trong đó 136 vụ xảy ra ở thành phố Trujillo.

Sự bành trướng của các nhóm tội phạm có tổ chức đã dẫn đến thực trạng gia tăng các hoạt động phạm tội liên quan như tống tiền.