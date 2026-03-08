Từ 7.000 năm trước, người xưa đã có sự linh hoạt về giới tính

Một nghiên cứu mới cho thấy người phụ nữ thời Đồ đá được chôn cất cùng với các hiện vật thường gắn liền với nam giới tại Hungary vừa hé lộ rằng xã hội của bà đã chấp nhận những bản sắc phức tạp và vai trò giới tính linh hoạt từ 7.000 năm trước.

Trong nghiên cứu được công bố ngày 16 tháng 2 trên Tạp chí Nhân chủng học Sinh học Hoa Kỳ , các nhà nghiên cứu đã phân tích 125 bộ xương từ hai nghĩa trang ở miền đông Hungary, vốn được sử dụng từ năm 5300 đến 4650 trước Công nguyên. Mục tiêu của họ là so sánh các dấu vết của các hoạt động lặp đi lặp lại được tìm thấy trên xương, đồng thời kiểm tra tư thế chôn cất và đồ tùy táng, những yếu tố cùng nhau có thể soi sáng vai trò giới tính trong xã hội Đồ đá mới này.

Phân tích tập trung vào những thay đổi của xương liên quan đến hoạt động để hiểu sâu hơn về khối lượng công việc thể chất tổng thể của người xưa, tình trạng sử dụng quá mức chi trên và hiện tượng duỗi quá mức ngón chân (kết quả của tư thế quỳ). Trong khi tất cả đàn ông và phụ nữ thời Đồ đá đều có khối lượng công việc thể chất cao và tham gia vào các hoạt động liên quan đến quỳ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các bộ xương nam giới có bằng chứng về việc sử dụng quá mức chi trên bên phải - có thể liên quan đến các động tác ném - cho thấy sự khác biệt trong cách nam giới và phụ nữ sử dụng cánh tay.

Đàn ông và phụ nữ cũng được chôn cất theo những cách khác nhau. Tại một nghĩa trang, hầu hết các bộ xương nữ được đặt nằm nghiêng bên trái và chôn cùng thắt lưng làm từ hạt vỏ ốc, trong khi hầu hết các bộ xương nam được tìm thấy nằm nghiêng bên phải và chôn cùng các công cụ bằng đá mài. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, có hai bộ xương nam và năm bộ xương nữ được chôn cất theo những cách không phù hợp với kỳ vọng, cho thấy mối liên hệ giữa giới tính sinh học và tư thế cơ thể khi qua đời không phải là tuyệt đối.

Một ngôi mộ của một phụ nữ lớn tuổi đặc biệt gây chú ý. Đây là bộ xương nữ duy nhất mà các nhà nghiên cứu tìm thấy được chôn cùng các công cụ bằng đá mài, và các ngón chân của bà tiết lộ kiểu hoạt động quỳ giống với nam giới trong nghĩa trang hơn. Theo các nhà nghiên cứu, cách chôn cất này cho thấy "phụ nữ có thể đã đảm nhận các vai trò truyền thống gắn liền với nam giới" trong xã hội và vai trò giới tính "vốn linh hoạt và được định hình bởi nhiều yếu tố giao thoa."

Bộ hài cốt đặc biệt của một người phụ nữ nhưng được chôn cất như mộ đàn ông

Tác giả chính của nghiên cứu, ông Sébastien Villotte, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, trả lời Live Science rằng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy người phụ nữ này có vai trò xã hội đặc biệt, chẳng hạn như pháp sư. Những người khác được chôn cất theo cách không phù hợp với giới tính sinh học của họ có thể đã có "những quỹ đạo cá nhân không khớp với một khuôn mẫu 'lý tưởng'," Villotte nói. "Đây là thời kỳ ở Trung Âu khi con người bắt đầu thể hiện các vai trò giới tính đã tồn tại trước đó trong một đấu trường mới."

