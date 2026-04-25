Vì sao Tử Cấm Thành rộng 720.000 m² nhưng tuyệt nhiên không có một bóng cây?

Tử Cấm Thành hay Cố Cung là một trong những di sản lớn nhất của Trung Quốc. Cố Cung rộng 720.000 m2 và được chia thành 2 phần là Tiền triều và Hậu cung. Tam Đại điện ở Tiền triều là nơi hoàng đế làm việc, chiếm 1/10 tổng diện tích cung, lại hoàn toàn không có một bóng cây.

Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng Tử Cấm Thành lại không có bóng dáng của cây xanh. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải điều này, song dựa trên các tài liệu lịch sử và nghiên cứu của giới chuyên gia, việc không trồng cây xanh có nhiều nguyên do thể hiện suy nghĩ, cũng như tầm nhìn sâu sắc của người xưa.

Điều thú vị khi bước chân qua cánh cổng từ Thiên An Môn đi vào, không gian Tử Cấm Thành không một bóng cây sẽ giúp tạo không khí trang nghiêm hơn nhiều. Khi nhìn vào, mọi người sẽ chỉ bị choáng ngợp bởi những mái nhà cung điện nguy nga, cao sừng sững. Cây xanh còn thu hút chim chóc nên càng làm mất đi vẻ tôn nghiêm, thiếu sự tôn trọng với Hoàng đế.

Lý giải cho điều này, các nhà sử học Trung Quốc đã đưa ra phân tích rất thú vị. Từ 400 năm trước, tiền nhân đã lựa chọn không trồng cây trong trung tâm Tử Cấm Thành, bất chấp những lợi ích tạo bóng râm, điều hòa nhiệt độ của nó. Nguyên nhân thì không chỉ có một mà có tới 4 lý do chính sau:

Tạo không gian uy quyền, tôn nghiêm: Tại Tử Cấm Thành có 3 đại sảnh trung tâm Cố Cung thuộc khu vực Tiền triều, là nơi Hoàng đế làm việc. Đây là địa điểm nhà vua thiết triều mỗi ngày, tổ chức các nghi lễ và thực thi quyền lực. Vậy nên không gian cung điện cần phải thể hiện uy quyền tối cao và là biểu tượng của quyền lực. Thời bấy giờ, Hoàng đế được coi là thiên tử nên không một vật nào được phép cao hơn điện Thái Hòa, bao gồm cả cây xanh.

Không chỉ vậy khi bước chân qua cánh cổng từ Thiên An Môn đi vào, không gian Tử Cấm Thành không một bóng cây sẽ giúp tạo không khí trang nghiêm hơn nhiều. Khi nhìn vào, mọi người sẽ chỉ bị choáng ngợp bởi những mái nhà cung điện nguy nga, cao sừng sững. Cây xanh còn thu hút chim chóc nên càng làm mất đi vẻ tôn nghiêm, thiếu sự tôn trọng với Hoàng đế.

Phòng tránh hỏa hoạn: Thêm một điều thú vị khi lý giải Tử Cấm Thành không một bóng cây là một công trình bằng gỗ khổng lồ hoàn thiện bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Chất liệu làm nhà chủ yếu đều là gỗ và gạch ngói. Thêm vào đó, Bắc Kinh vốn là thành phố ở phương bắc có khí hậu rất khô. Nếu trồng cây ở 3 sảnh lớn trong Tử Cấm Thành, khi có giông bão nguy cơ xảy ra hỏa hoạn sẽ tăng cao do cây xanh có thể hút sét. Với cung điện toàn từ gỗ, một khi hỏa hoạn thì lửa rất dễ lan rộng, khó khống chế. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối của Hoàng đế, việc trồng nhiều cây xanh không phải lựa chọn khôn ngoan.

Tốt cho phong thủy: Thêm một điều thú vị là vào thời nhà Minh, Tam Đại điện nằm ở trung tâm nên được coi là thổ. Tuy nhiên, nếu sử dụng hoàng thổ (đất sét vàng) để xây dựng điện thì sẽ gây ra lụt lội, bùn sình sau các trận mưa. Vì vậy, các kiến trúc sư đã thiết kế 3 khoảng sân ở đây tạo thành một chữ "thổ", tượng trưng cho đất ở trung tâm. Theo quy luật của ngũ hành, mộc khắc thổ và có thể đem lại vận xấu nên Tam Đại điện không trồng cây xanh. Ngoài ra, người xưa chắc chắn cũng không thể không chuộng phong thủy khi xây dựng các công trình. Trong Ngũ Hành, vị trí của Tử Cấm Thành thuộc thổ, cây xanh thuộc mệnh mộc. Thổ và mộc vốn tương khắc, có thể mang lại vận xấu, nên 3 sảnh chính Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa không được phép có cây xanh.