Người dân phát hiện tiền mặt rơi rải rác khắp đường

Một đoạn đường cao tốc ở Shamli, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã trở thành hiện trường gây sốc khi nhiều bó tiền mặt được tìm thấy rải rác trên đường.

Vụ việc được báo cáo gần đường cao tốc Meerut–Karnal, nơi người đi đường phát hiện các tờ tiền mệnh giá 500 và 200 rupee nằm rải rác trên một đoạn đường rộng.

Theo cảnh sát, số tiền mặt nằm rải rác khoảng 500 mét, gần một cây cầu trong khu vực.

Một người qua đường đã báo cho cảnh sát, họ nhanh chóng đến hiện trường và bắt đầu thu gom các tờ tiền một cách cẩn thận.

Các nhân chứng cho biết việc nhìn thấy tiền nằm vương vãi trên đường đã gây ra sự hoang mang, nhưng một số người dân địa phương đã kiềm chế và báo cho chính quyền thay vì nhặt chúng lên.

Cảnh sát đã thu gom những tờ tiền và mang chúng đến đồn để kiểm đếm. Tổng số tiền thu hồi được là 4 lakh rupee (111 triệu đồng).

Các quan chức cho biết một số bó tiền có kèm theo phiếu ngân hàng, làm dấy lên khả năng số tiền này vừa được rút ra và có thể đã rơi từ một phương tiện đang di chuyển.

Số tiền thu hồi được đã được gửi vào kho bạc của cảnh sát và các nỗ lực đang được tiến hành để truy tìm chủ nhân hợp pháp.

Cảnh sát đang xem xét các đoạn clip từ camera giám sát ở các khu vực lân cận để xác định nguồn gốc số tiền mặt và cách nó xuất hiện trên đường cao tốc.

ASP Sumit Shukla cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào về việc mất số tiền lớn như vậy.

"Chúng tôi cũng đang liên hệ với các ngân hàng để truy tìm nguồn gốc số tiền. Bất cứ ai bị mất tiền đều có thể đến đồn cảnh sát trình báo", ông nói.