Bí ẩn trí nhớ siêu phàm của dị nhân “nhìn một lần, vẽ cả thành phố” với độ chính xác đáng kinh ngạc

Trong thế giới nghệ thuật, nơi sự sáng tạo thường gắn với cảm hứng và trí tưởng tượng, Stephen Wiltshire lại nổi bật theo một cách hoàn toàn khác: ông vẽ chính xác những gì mình nhìn thấy – đến từng chi tiết nhỏ nhất – chỉ sau một lần quan sát.

Trí nhớ siêu phàm của dị nhân “nhìn một lần, vẽ cả thành phố”

Sinh năm 1974 tại London (Anh), Wiltshire được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ khi mới 3 tuổi. Tuổi thơ của ông không giống những đứa trẻ khác: ông gặp khó khăn trong giao tiếp và gần như không nói được cho đến năm 5 tuổi. Tuy nhiên, thay vì lời nói, ông tìm thấy cách thể hiện thế giới qua hội họa. Điều đặc biệt là ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện khả năng ghi nhớ hình ảnh vượt trội.

Biệt danh “human camera” (máy ảnh sống) mà truyền thông đặt cho Wiltshire không phải là sự phóng đại. Ông có thể bay trực thăng qua một thành phố trong thời gian rất ngắn – đôi khi chỉ 20–30 phút – rồi sau đó vẽ lại toàn cảnh với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Một trong những thành tựu gây ấn tượng mạnh là khi ông tái hiện hàng trăm tòa nhà ở London chỉ từ trí nhớ sau một chuyến bay ngắn. Những bức tranh toàn cảnh khổng lồ của ông về New York, Tokyo, Dubai hay Rome đều khiến giới chuyên môn kinh ngạc vì tỷ lệ, phối cảnh và chi tiết gần như hoàn hảo.

Không chỉ đơn thuần là “chép lại” hình ảnh, tranh của Wiltshire còn mang tính nghệ thuật rõ nét. Các công trình kiến trúc hiện lên sống động, có chiều sâu và nhịp điệu, cho thấy ông không chỉ nhớ mà còn “cảm” được không gian đô thị. Nhiều tác phẩm của ông được bán với giá hàng nghìn bảng Anh và trưng bày tại các triển lãm lớn trên thế giới.

Các nhà khoa học cho rằng khả năng đặc biệt của Wiltshire có liên quan đến chứng tự kỷ – một rối loạn phát triển thần kinh. Ở một số trường hợp hiếm, tự kỷ đi kèm với hội chứng “savant” (thiên tài), giúp người mắc có năng lực vượt trội trong một lĩnh vực cụ thể như âm nhạc, toán học hoặc hội họa. Với Wiltshire, đó chính là trí nhớ hình ảnh phi thường.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều người thường bị phân tán bởi suy nghĩ và cảm xúc khi quan sát, Wiltshire lại có khả năng tập trung hoàn toàn vào chi tiết thị giác. Chính điều này giúp ông ghi lại chính xác cấu trúc, hình dạng và vị trí của từng tòa nhà trong một không gian rộng lớn.

Hành trình của ông cũng là câu chuyện vượt lên giới hạn bản thân. Từ một cậu bé không thể giao tiếp bằng lời nói, Wiltshire dần trở thành nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu. Năm 2006, ông được trao tước hiệu MBE (Thành viên Huân chương Đế quốc Anh) để ghi nhận đóng góp cho nghệ thuật.

Ngày nay, Stephen Wiltshire không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là biểu tượng cho tiềm năng kỳ diệu của não bộ con người. Câu chuyện của ông khiến nhiều người phải suy ngẫm: liệu những giới hạn mà chúng ta tin tưởng bấy lâu nay có thực sự tồn tại, hay chỉ là rào cản do chính chúng ta đặt ra?