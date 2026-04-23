Dị nhân dùng răng kéo đoàn tàu hơn 200 tấn, sự thật phía sau gây sốc

Trong thế giới đầy rẫy những kỷ lục kỳ lạ, cái tên Rathakrishnan Velu luôn nằm trong danh sách gây choáng váng nhất. Người đàn ông gốc Ấn Độ này được biết đến như “Vua răng” nhờ khả năng phi thường: dùng răng kéo cả một đoàn tàu nặng hàng trăm tấn.

Theo nhiều nguồn báo chí quốc tế, Velu từng lập kỷ lục Guinness khi kéo đoàn tàu nặng tới khoảng 260,8 tấn di chuyển quãng đường 4,2 m chỉ bằng lực hàm của mình. Không dừng lại ở đó, ông còn thực hiện nhiều màn trình diễn tương tự với khối lượng tàu lên tới gần 300 tấn, khiến người xem không khỏi kinh ngạc.

Hình ảnh một người đàn ông nhỏ bé, cắn chặt sợi dây nối với đầu tàu khổng lồ rồi từ từ kéo nó chuyển động đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng của con người. Nhiều người thậm chí không tin đây là sự thật cho đến khi tận mắt chứng kiến.

Điều khiến Velu trở nên đặc biệt không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà là sự kết hợp hiếm có giữa cấu trúc hàm răng, cơ cổ và kỹ thuật luyện tập. Trước khi lập kỷ lục, ông từng có nhiều năm rèn luyện thể lực cực kỳ khắc nghiệt, bao gồm chạy bộ hàng chục km mỗi ngày và tập luyện riêng cho vùng cơ miệng.

Các chuyên gia cho rằng, việc kéo vật nặng bằng răng không đơn thuần dựa vào hàm răng “cứng” mà còn phụ thuộc vào toàn bộ hệ thống cơ thể, đặc biệt là cổ, vai và lưng. Hàm răng trong trường hợp này đóng vai trò như điểm neo – nơi truyền lực từ toàn thân. Tuy nhiên, đây vẫn là khả năng cực hiếm và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao nếu không được luyện tập đúng cách.

Không phải ngẫu nhiên mà Velu được xếp vào nhóm những “dị nhân” có năng lực kỳ lạ trên thế giới. Trong nhiều danh sách tổng hợp, ông đứng sau những người sở hữu khả năng gần như siêu nhiên như hút kim loại, ghi nhớ hàng chục nghìn con số hay uốn dẻo cơ thể đến mức khó tin.

Dù vậy, đằng sau ánh hào quang kỷ lục là câu chuyện về ý chí và sự bền bỉ. Velu từng chia sẻ rằng những lần thử nghiệm đầu tiên không hề dễ dàng – thậm chí đau đớn và thất bại. Nhưng chính sự kiên trì đã giúp ông chinh phục giới hạn bản thân, biến điều không thể thành có thể.

Ngày nay, khi những kỷ lục “kéo tàu bằng răng” tiếp tục được các lực sĩ khác thử thách, cái tên Rathakrishnan Velu vẫn được nhắc đến như một tượng đài tiên phong. Ông không chỉ gây sốc bởi thành tích dị thường, mà còn khiến người ta phải đặt lại câu hỏi: Con người thực sự có thể mạnh đến mức nào?