Bị mất số vàng trị giá hơn 2 tỷ, người đàn ông báo cảnh sát rồi không thể tin nổi danh tính kẻ chủ mưu

Mới đây, một vụ trộm với giá trị tài sản khá lớn đã xảy ra tại Thái Lan và cũng là một bài học cảnh báo cho nhiều người khác nên sống chừng mực và kín đáo để không tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc xảy ra vào ngày 10/4 vừa qua tại một gara ô tô ở huyện Mueang, tỉnh Ranong của Thái Lan. Sau đó, nạn nhân đã chia sẻ đoạn video CCTV về vụ việc trên Facebook, cho thấy một nghi phạm mặc áo khoác đen, mũ xô đen và quần nâu bước vào phòng chứa đồ vật có giá trị.

Hình ảnh nghi phạm vào phòng chứa đồ do camera an ninh ghi lại.

Theo nạn nhân, các thỏi vàng và bùa Phật giáo trị giá hơn 2,5 triệu baht (tương đương hơn 2 tỷ VNĐ) đã bị lấy đi. Anh cũng đăng tải hình ảnh một chiếc xe bán tải màu đen được cho là đã được sử dụng trong vụ án nhằm mục đích xác định những người liên quan. Vụ việc đã được trình báo tại Sở Cảnh sát Mueang Ranong, và nạn nhân đã treo thưởng 50.000 baht (tương đương khoảng 40 triệu VNĐ) cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm.

Chú rể của nạn nhân chính là kẻ chủ mưu của vụ trộm.

Người dùng mạng xã hội nhận thấy nghi phạm dường như biết chính xác nơi cất giữ các vật có giá trị, cho thấy có thể có sự liên quan từ các thành viên trong gia đình hoặc người thân cận với nạn nhân.

Nghi phạm Tawin tại đồn cảnh sát.

Cảnh sát sau đó xác nhận một trong các nghi phạm chính là người thân của nạn nhân, được xác định là ông Tawin, 75 tuổi, chú rể của nạn nhân. Trong quá trình thẩm vấn, ông Tawin thừa nhận vai trò của mình, nói rằng ông ta đã ra tay vì khó chịu khi thấy nạn nhân cứ thường xuyên khoe khoang sự giàu có, bao gồm cả những bài đăng trên mạng xã hội về việc mua vàng và các vật có giá trị khác.

Ông Tawin nói với cảnh sát rằng có ba nghi phạm khác liên quan và là đồng nghiệp cũ của ông. Ông nói rằng mình đã cung cấp cho họ thông tin về vị trí của các vật có giá trị và giúp lên kế hoạch vụ trộm. Ông Tawin cũng giải thích rằng vụ trộm xảy ra vào ngày sinh nhật của mẹ nạn nhân, khi các thành viên trong gia đình vắng nhà. Ông Tawin đã tham dự buổi lễ và theo dõi tình hình trong khi chuyển thông tin cho nhóm.

Cảnh sát cho biết họ đã xác định được các nghi phạm còn lại và đang tiếp tục nỗ lực truy tìm họ. Nghi phạm Tawin đã được chuyển đến Tòa án tỉnh Ranong để tạm giam chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo.