Ngôi làng "không thời gian": Mặt trời quên lặn suốt 69 ngày, người dân sống "không giờ giấc"

Nơi Mặt trời quên lặn

Nằm ở rìa phía Bắc châu Âu, đảo Sommaroy của Na Uy từ lâu đã trở thành một điểm đến gây tò mò với thế giới không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn bởi nhịp sống gần như tách biệt hoàn toàn khỏi khái niệm thời gian.

Khung cảnh yên bình ở Sommaroy. Ảnh: Caliber.

Sommaroy là nơi sinh sống của vài trăm người, cư dân trên đảo đã chọn không sống theo những quy tắc thời gian nghiêm ngặt mà thay vào đó "làm những gì họ muốn - khi họ muốn". Lý do đằng sau sự lựa chọn này nằm ở chu kỳ ánh sáng ban ngày khác thường của Sommaroy.

Vào mùa hè, khoảng từ 18/5 đến 26/7, Mặt trời không lặn, nghĩa là có tới 69 ngày liên tục người dân sống dưới ánh sáng Mặt trời, không có màn đêm, tạo nên một hiện tượng thiên nhiên đặc biệt và kéo theo đó là một lối sống khác biệt hiếm thấy. Khi đến mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 1, ngôi làng chìm trong bóng tối, không có Mặt trời, theo News18.

Chính sự chênh lệch ánh sáng khiến các khái niệm về giờ giấc truyền thống trở nên phi thực tế. Trong bối cảnh đó, người dân trên đảo đã dần từ bỏ thói quen sống theo đồng hồ cấu trúc 24h truyền thống.

Thay vào đó, họ ăn khi thấy đói, ngủ khi cảm thấy mệt và làm việc khi có năng lượng. Cuộc sống diễn ra một cách linh hoạt, không bị ràng buộc bởi những khung giờ cứng nhắc. Tất cả được dẫn dắt bởi Mặt trời, thủy triều và tín hiệu của cơ thể.

Cuộc sống không cần đồng hồ

Ý tưởng "xóa bỏ thời gian" tại Sommaroy từng gây chú ý lớn vào năm 2019. Nhiều người dân địa phương đề xuất chính phủ Na Uy công nhận nơi đây là "khu vực không thời gian".

Dù đề xuất này mang tính biểu tượng nhiều hơn pháp lý, nó đã góp phần đưa Sommaroy trở thành một biểu tượng độc đáo về lối sống tự do, "không giờ giấc".

Một trong những hình ảnh đặc trưng gắn liền với ý tưởng này là cây cầu Sommaroy - nơi du khách thường treo lại đồng hồ như một cách tượng trưng cho việc "tạm biệt thời gian" khi đặt chân đến đảo. Hành động này không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm mà còn phản ánh tinh thần sống tự do, phóng khoáng mà cư dân địa phương theo đuổi.

Không chỉ đặc biệt về lối sống, Sommaroy còn gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên hiếm có. Những bãi cát trắng trải dài, làn nước xanh ngọc và khung cảnh Bắc Cực tạo nên một vẻ đẹp tương phản độc đáo. Vào mùa hè, dưới ánh sáng không ngừng nghỉ, toàn bộ hòn đảo như được bao phủ bởi gam màu vàng dịu, tạo nên cảm giác vừa thực vừa mơ.

Tuy nhiên, sự cực đoan của ánh sáng cũng đi kèm với những thử thách. Việc thiếu đi chu kỳ ngày - đêm rõ ràng có thể ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của con người, khiến giấc ngủ bị xáo trộn. Để thích nghi, người dân địa phương đã hình thành những thói quen riêng, như sử dụng rèm chắn sáng hoặc điều chỉnh lịch sinh hoạt linh hoạt hơn.

Cuộc sống "không giờ giấc" ở Sommaroy cũng tạo nên những khung cảnh khác lạ. Vào lúc 2h, không khó để bắt gặp người dân chơi thể thao, đi uống cà phê, hay đi cắt cỏ, trẻ em đi bơi dưới ánh sáng ban ngày.

"Trời lúc nào cũng sáng. Nếu bạn muốn sơn nhà lúc 2h, cũng không sao cả. Nếu muốn đi bơi lúc 4h, chúng tôi cũng sẽ làm. Ở đây, chúng tôi tận hưởng từng giây từng phút mỗi khi gặp hiện tượng Mặt trời nửa đêm. Uống cà phê trên bãi biển lúc 2h là chuyện bình thường", người dân địa phương cho biết.

Hình ảnh cực quang trên đảo Sommaroy.

Đáng chú ý, nếu mùa hè là chuỗi ngày bất tận của ánh sáng thì mùa đông tại Sommaroy lại hoàn toàn trái ngược. Từ tháng 11 đến tháng 1, hòn đảo gần như chìm trong bóng tối khi Mặt Trời không mọc. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quan sát hiện tượng cực quang - một trong những trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc nhất tại khu vực Bắc Cực.

Hiện nay, với khoảng 300-350 cư dân sinh sống, kinh tế của Sommaroy chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản và du lịch. Sự độc đáo về tự nhiên và lối sống đã giúp hòn đảo này thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là những người tìm kiếm trải nghiệm khác biệt, thoát khỏi nhịp sống gò bó thường ngày.

Sommaroy không phải là nơi duy nhất trên thế giới có hiện tượng Mặt Trời không lặn, nhưng cách con người nơi đây lựa chọn thích nghi đã khiến hòn đảo trở nên đặc biệt.

Không có áp lực về thời gian, không có những cuộc hẹn vội vã, người dân nơi đây tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, chậm rãi nhưng đầy tự do. Chính điều này đã khiến Sommaroy trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai muốn tạm rời xa nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại.