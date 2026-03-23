Ngôi làng bị nguyền rủa: Cứ mùa thu đến là chim kéo về tự sát hàng loạt

Giữa những dãy núi hùng vĩ của bang Assam, Ấn Độ, tồn tại một ngôi làng nhỏ tên là Jatinga. Nơi đây vốn bình yên như bao làng quê khác, nhưng cứ vào khoảng tháng 9 và tháng 10 hàng năm, Jatinga lại trở thành tâm điểm của một hiện tượng kỳ quái và đầy ám ảnh: hàng ngàn con chim từ khắp nơi bay đến đây để "tự sát". Sự việc này diễn ra đều đặn suốt nhiều thập kỷ, biến ngôi làng xinh đẹp thành một "nghĩa địa bầu trời" khiến cả thế giới phải bàng hoàng.

Hiện tượng này thường xảy ra vào những đêm không trăng, sương mù dày đặc và có gió nhẹ từ phía Nam thổi tới. Trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm, hàng chục loài chim bản địa và chim di cư bỗng nhiên mất phương hướng. Thay vì trú ẩn trên cây, chúng lao thẳng xuống đất hoặc đâm sầm vào các cột đèn, vách nhà với tốc độ kinh hồn. Những con chim không chết ngay lập tức cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn, không có phản xạ tự vệ và dễ dàng bị bắt giữ.

Trong quá khứ, người dân địa phương vô cùng khiếp sợ và tin rằng ngôi làng đã bị các thế lực siêu nhiên nguyền rủa. Họ cho rằng những linh hồn từ trên cao đã kéo đàn chim xuống để trừng phạt con người. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, các nhà điểu học và địa chất học đã nỗ lực tìm kiếm những lời giải thích thực tế hơn cho hiện tượng "tự sát" tập thể này.

Một giả thuyết phổ biến cho rằng sự kết hợp giữa sương mù dày đặc và các nguồn ánh sáng từ làng Jatinga đã đánh lừa thị giác của đàn chim. Trong điều kiện tầm nhìn bằng không, ánh sáng từ các ngọn đèn trở thành điểm định hướng duy nhất, khiến chúng lao xuống một cách vô thức.

Một giả thuyết khác lại tập trung vào từ trường kỳ lạ tại khu vực này. Các chuyên gia dự đoán rằng các mỏ khoáng sản dưới lòng đất hoặc cấu trúc địa chất đặc biệt của thung lũng đã làm nhiễu loạn "la bàn sinh học" của chim, khiến chúng mất khả năng thăng bằng và định vị không gian.

Dù đã có nhiều cuộc nghiên cứu quy mô được thực hiện, các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng hoàn toàn cho câu hỏi: Tại sao hiện tượng này chỉ xảy ra tại duy nhất làng Jatinga và chỉ vào một thời điểm nhất định trong năm? Hơn nữa, tại sao những con chim vốn có bản năng sinh tồn mạnh mẽ lại chấp nhận lao vào chỗ chết một cách mù quáng như vậy?

Ngày nay, thay vì xua đuổi hay săn bắt, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn đã nỗ lực tuyên truyền để người dân bảo vệ đàn chim. Làng Jatinga cũng trở thành một địa điểm du lịch bí ẩn, thu hút những người hiếu kỳ và các nhà khoa học đến để chứng kiến tận mắt một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới tự nhiên. Dù bức màn bí ẩn vẫn chưa hoàn toàn được vén lên, nhưng câu chuyện về "ngôi làng chim tự sát" vẫn luôn là một đề tài gây xôn xao, nhắc nhở chúng ta về những sức mạnh vô hình của tạo hóa mà con người vẫn chưa thể thấu hiểu hết.