Vương phi Kate đăng ảnh chưa từng thấy của Thân vương William và Công chúa Charlotte: "Papa tuyệt vời nhất thế giới"

Vương phi Kate đăng ảnh hiếm của Thân vương William bên Công chúa Charlotte nhân dịp sinh nhật lần thứ 44 trùng với Ngày của Cha, khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội.

Chủ nhật 21/6 là ngày đặc biệt gấp đôi với Thân vương William xứ Wales: vừa tròn 44 tuổi, vừa là Ngày của Cha. Để đánh dấu dịp này, Vương phi Kate cùng ba con Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (11 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi) đã đăng lên Instagram một bức ảnh chưa từng được công bố, ghi lại khoảnh khắc William ôm Charlotte trong khuôn viên Điện Kensington sau lễ Trooping the Colour. Bức ảnh ngay lập tức được dân mạng chú ý, không chỉ vì sự ấm áp toát ra từ hai cha con, mà còn vì một điều ai cũng nhận ra: Charlotte trông giống hệt bố.

"Papa tuyệt vời nhất thế giới"

Vương phi Kate đã chọn đăng một bức ảnh chưa từng xuất hiện trước công chúng, chụp William đang ôm Charlotte trong vườn Điện Kensington sau khi gia đình trở về từ lễ Trooping the Colour ngày 13/6. Trong ảnh, William mặc lễ phục Vệ binh Wales đầy đủ, mỉm cười nhìn vào ống kính trong khi vòng một tay qua vai cô con gái nhỏ. Charlotte diện váy trắng cùng nơ trắng đồng điệu.

Lời chú thích đi kèm bức ảnh, được ký tên từ cả bốn mẹ con, ngắn gọn mà đủ đầy: "Happy birthday and Father's Day to the best Papa in the World! We love you very much. C, G, C & L 💕", tạm dịch là "Chúc mừng sinh nhật và Ngày của Cha, người Papa tuyệt vời nhất thế giới! Chúng con yêu Papa rất nhiều".

Điều khiến dân mạng không thôi bình luận là sự giống nhau đến bất ngờ giữa Charlotte và bố. Từ nụ cười đến đường nét khuôn mặt, cô bé 11 tuổi được nhận xét là "bản sao nhỏ" của Thân vương xứ Wales.

Cả hoàng gia cùng chúc mừng

Quốc vương Charles cũng tham gia gửi lời chúc qua Instagram Stories, đăng lại ảnh chụp hai cha con tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London hồi tháng 10/2025 kèm dòng chữ "Happy Birthday to the Prince of Wales".

Dịp sinh nhật năm nay diễn ra ngay sau một tuần gia đình hoàng gia xuất hiện cùng nhau tại Trooping the Colour - buổi lễ duyệt binh truyền thống của Quân đội Anh mừng sinh nhật chính thức của Quốc vương. William tham gia đoàn rước trên lưng ngựa, trong khi Vương phi Kate và các con đi trong xe ngựa kéo qua London. Cả gia đình sau đó đứng chung trên ban công Điện Buckingham để xem màn trình diễn của không quân.

Người đàn ông đặt gia đình lên hàng đầu

Dù mang trên vai trách nhiệm của người kế vị ngai vàng, William nhiều lần khẳng định gia đình mới là ưu tiên số một. Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn trên chương trình The Reluctant Traveler with Eugene Levy của Apple TV+ hồi tháng 10/2025, anh chia sẻ: "Điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là gia đình. Nếu không tạo nền tảng vững chắc, hạnh phúc, ổn định cho các con ngay từ bây giờ, tôi cảm thấy mình đang đặt chúng vào thế khó về sau".

Anh cũng thẳng thắn nhìn lại năm 2024, năm mà cả Vương phi Kate lẫn Quốc vương Charles cùng phải đối mặt với bệnh ung thư. "Năm 2024 là năm khó khăn nhất cuộc đời tôi", William nói. "Vừa phải bảo vệ các con, vừa lo cho Catherine, vừa lo cho cha, thật không dễ để giữ thăng bằng giữa chừng đó áp lực".

Tin vui là đầu năm 2025, Vương phi Kate thông báo đã khỏi bệnh. Quốc vương Charles vẫn đang tiếp tục điều trị. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, bức ảnh ngày sinh nhật năm nay của William ôm Charlotte trong khu vườn mùa hè cho thấy điều quan trọng nhất với người đàn ông này vẫn luôn là những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.

*Theo People