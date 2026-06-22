Phát hiện 10 tàu lớn rời cảng Việt Nam, cập bến quốc gia láng giềng - mang theo gần 80.000 tấn hàng thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Philippines tiếp tục tăng mạnh nhập khẩu gạo, đạt hơn 2,2 triệu tấn chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, trong đó Việt Nam giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất và bỏ xa các đối thủ trong khu vực.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), dẫn nguồn The Manila Times, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,1 triệu tấn gạo sang Philippines, tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất tại thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, vượt xa các đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Pakistan, Myanmar và Ấn Độ

Đáng chú ý, chỉ trong tuần đầu tháng 6, hoạt động vận chuyển gạo từ Việt Nam sang Philippines ghi nhận mức độ sôi động cao. Trong tổng số 11 tàu chở gạo rời các cảng TP.HCM và Mỹ Thới, có tới 10 tàu với khối lượng dự kiến khoảng 78.480 tấn hướng đến Philippines.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu nhập khẩu từ Philippines vẫn duy trì ở mức cao, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Không chỉ Việt Nam, các quốc gia xuất khẩu gạo khác cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại thị trường Philippines, làm gia tăng cạnh tranh trong khu vực.

Tại Pakistan, nhu cầu từ Philippines đã trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp thị trường gạo nội địa phục hồi sau kỳ nghỉ lễ. Theo giới thương nhân, khoảng 70 - 75.000 tấn gạo đã được thu mua để giao sang Philippines trong tháng 6/2026.

Trong khi đó, Myanmar cũng duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định. Theo Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF), nước này xuất khẩu khoảng 136.000 tấn gạo trong tháng 5/2026.

Theo báo cáo tháng 5/2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhập khẩu gạo toàn cầu trong niên lịch 2027 được dự báo đạt khoảng 60,2 triệu tấn, tăng năm thứ ba liên tiếp. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tiêu thụ gạo đang gia tăng ở nhiều khu vực, đặc biệt tại châu Á và châu Phi.

Trong đó, Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới được dự báo tiếp tục nâng lượng mua lên mức kỷ lục mới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tốc độ tăng dân số, nhu cầu tiêu dùng ổn định và vai trò không thể thay thế của gạo trong cơ cấu lương thực hàng ngày của người dân.

USDA cũng dự báo xuất khẩu gạo toàn cầu trong năm 2027 có thể đạt 63,1 triệu tấn. Trong bức tranh này, Việt Nam và Thái Lan tiếp tục được xếp vào nhóm các nhà xuất khẩu hàng đầu, hưởng lợi từ nhu cầu mạnh từ Đông Nam Á và một số thị trường châu Phi đang gia tăng nhập khẩu.



