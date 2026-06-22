Hồ sơ tình mới của Lamine Yamal: Nàng WAG 21 tuổi là ai mà khiến cả MXH xôn xao khi công khai lộ diện?

Giữa lúc tỏa sáng tại World Cup 2026, Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu công khai bạn gái mới, nữ influencer Inés García hơn anh 3 tuổi.

Trong khi cả thế giới đang nhắc đến Lamine Yamal sau bàn thắng lịch sử giúp Tây Ban Nha đánh bại Saudi Arabia 4-0 tại World Cup 2026, cuộc sống ngoài sân cỏ của thần đồng 18 tuổi cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Sau nhiều tuần vướng tin đồn hẹn hò, ngôi sao trẻ của Barcelona cuối cùng đã công khai mối quan hệ với Inés García, nữ influencer 21 tuổi đến từ Seville.

Trên thực tế, những lần xuất hiện gần đây của Yamal tại các sự kiện của Barcelona đã khiến người hâm mộ chú ý khi bên cạnh anh luôn có bóng dáng một cô gái lạ mặt. Tuy nhiên, phải đến buổi tiệc ăn mừng mùa giải của Barcelona, nơi quy tụ các cầu thủ, ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng, cặp đôi mới chính thức công khai xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

Theo HOLA!, Yamal và Inés đến sự kiện trên cùng một chiếc xe. Ngôi sao trẻ của Barcelona được ghi lại khoảnh khắc mở cửa và đỡ bạn gái bước xuống trước khi cả hai nắm tay nhau tiến vào địa điểm tổ chức.

Không né tránh ống kính, cặp đôi còn thoải mái tạo dáng chụp ảnh và rời sự kiện trong tình trạng vẫn nắm tay nhau. Với nhiều người hâm mộ, đây được xem là lời xác nhận rõ ràng nhất cho mối quan hệ vốn đã bị đồn đoán suốt thời gian qua.

Ảnh: Vantixmag

Thực tế, tin đồn tình cảm giữa Yamal và Inés đã xuất hiện từ trước đó khi cả hai bị bắt gặp cùng đi nghỉ tại Hy Lạp. Những bức ảnh và đoạn video ghi lại cảnh họ dạo phố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Sau đó, cặp đôi tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại một buổi hòa nhạc của ca sĩ Bad Bunny và nhiều lần được người hâm mộ phát hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Chuỗi khoảnh khắc này khiến sự tò mò của công chúng ngày càng gia tăng, trước khi được củng cố bằng màn ra mắt công khai tại sự kiện của Barcelona, nơi Yamal và Inés lần đầu thoải mái thể hiện tình cảm trước truyền thông và người hâm mộ.

Cả hai bị bắt gặp ngoài phố

Lamine đưa bạn gái đi dự tiệc của Barca

Bạn gái của Yamal là ai?

Bên cạnh việc trở thành tâm điểm chú ý nhờ chuyện tình cảm với Yamal, Inés García cũng là gương mặt có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội. Nữ influencer 21 tuổi đến từ Seville hiện tập trung xây dựng nội dung về thời trang và phong cách sống, thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trên Instagram cùng hàng trăm nghìn người theo dõi trên TikTok.

Trước khi được biết đến rộng rãi nhờ mối quan hệ với ngôi sao của Barcelona, Inés đã hợp tác với nhiều thương hiệu như Yepoda, Women's Secret và AliExpress. Tuy nhiên, mức độ quan tâm dành cho cô tăng mạnh kể từ khi tên tuổi được gắn với một trong những cầu thủ trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Lamine Yamal cùng bạn gái Inés García tại một trận đấu World Cup (Hình ảnh được đăng tải trên Instagram Story ngày 15 tháng 6)

Ảnh: Instagram

Dù liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, Inés vẫn khá kín tiếng về đời tư. Trước những tin đồn thất thiệt, trong đó có thông tin cho rằng cô từng trải qua một mối quan hệ kéo dài 5 năm, nữ influencer đã lên tiếng bác bỏ trên Instagram Stories. Cô cho rằng những câu chuyện được lan truyền là vô lý và kêu gọi mọi người không tự dựng nên các thông tin sai sự thật. Ngoài lần phản hồi hiếm hoi đó, Inés chủ yếu giữ im lặng và tránh chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân.

Về phía Yamal, đây không phải lần đầu đời sống tình cảm của anh thu hút sự chú ý từ công chúng. Mối quan hệ công khai đầu tiên được biết đến của ngôi sao người Tây Ban Nha là với Alex Padilla, một nhà sáng tạo nội dung đến từ Barcelona. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau sau trận chung kết EURO 2024 tại Berlin và nhiều lần chia sẻ hình ảnh du lịch trên mạng xã hội trước khi đường ai nấy đi.

Sau đó, Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm khi vướng tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole. Hai người công khai xuất hiện cùng nhau trong năm 2025 và từng bị bắt gặp đi nghỉ tại Croatia cũng như Monaco. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài lâu. Đến tháng 11/2025, Yamal xác nhận cả hai đã chia tay và khẳng định không có bất kỳ sự phản bội nào xảy ra.

"Chúng tôi không còn ở bên nhau nữa. Không có chuyện phản bội. Chúng tôi chỉ đơn giản là chia tay", cầu thủ trẻ chia sẻ vào thời điểm đó.

Ngoài hai mối quan hệ kể trên, Yamal cũng từng được truyền thông và người hâm mộ liên hệ với một số cái tên như người mẫu Lily Rowland hay ca sĩ Olivia Rodrigo. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa từng được bất kỳ bên nào xác nhận.

Hiện tại, Inés García là người đầu tiên được Yamal công khai xuất hiện cùng một cách rõ ràng kể từ sau cuộc chia tay với Nicki Nicole.

Nguồn: Time Of India