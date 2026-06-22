Phóng hỏa nhà và ô tô của con nợ xong, đối tượng cho vay nặng lãi phát hiện ra đã nhầm sang nhà hàng xóm

Một vụ việc dở khóc dở cười vừa xảy ra tại Malaysia khiến một gia đình tại đây phải đi báo cảnh sát vì bị đối tượng cho vay nặng lãi trả thù nhầm.

Mới đây, gia đình một phụ nữ 70 tuổi ở Johor, Malaysia đã bị phóng hỏa nhà và xe ô tô sau khi những kẻ cho vay nặng lãi nhầm gia đình bà với những con nợ liên quan đến một khoản vay chưa trả ở Singapore. Theo báo Sin Chew Daily, vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 6 vừa qua khi người phụ nữ, được xác định là Lin Xiuyu, đang ở Penang với các con gái.

Gia đình bị phóng hỏa, những kẻ cho vay nặng lãi thừa nhận do... nhầm nhà

Gia đình được thông báo vào khoảng 5 giờ sáng khi một người hàng xóm gọi điện báo rằng nhà của họ đã bị phóng hỏa. Một tờ giấy báo đòi nợ cũng được cho là đã bị bỏ lại, cảnh báo rằng ngôi nhà sẽ bị đốt nếu không trả nợ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, con gái của bà Lin, cô Chen Lifen, cho biết gia đình rất sốc vì không ai trong số họ từng vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi.

Nhà và xe của mẹ cô Chen đã bị những kẻ cho vay nặng lãi phóng hỏa do... nhầm nhà.

“Vấn đề là chúng tôi không nợ ai tiền cả, và chúng tôi chưa bao giờ vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi,” cô Chen tuyên bố. Sau khi về nhà, gia đình đã nói chuyện với một người hàng xóm, người này thừa nhận đã vay 1.800 đô la Singapore (tương đương hơn 35 triệu VNĐ) từ những kẻ cho vay nặng lãi ở Singapore. Theo lời cô Chen, người hàng xóm cho biết ông không thể trả nợ đúng hạn sau khi tài khoản ngân hàng của ông bị đóng băng.

Gia đình sau đó đã tìm đến sự giúp đỡ của ông Lim Dao Xiang, cán bộ thuộc Văn phòng Khiếu nại Công cộng bang Johor. Sau khi liên hệ với những người đứng sau thông báo đòi nợ, ông Lim cho biết nhóm cho vay nặng lãi thừa nhận rằng sai lầm này là do một người môi giới đã chụp nhầm ảnh nhà và xe.

Những kẻ cho vay nặng lãi được cho là đã xin lỗi và hứa sẽ không quấy rối gia đình nhà cô Chen nữa.

Cư dân sống trong sự nơm nớp

Theo cô Chen, mẹ cô thường sống một mình ở nhà và có thể đã bị thương nặng nếu bà ở nhà trong lúc xảy ra vụ việc. Cô cũng nói thêm rằng may mà nhà hàng xóm đã kịp thời dập tắt đám cháy trước khi nó lan rộng. Theo gia đình, đám cháy bắt đầu gần bình xăng xe của họ. "Nếu đám cháy không được dập tắt kịp thời, nó có thể gây ra vụ nổ, và toàn bộ dãy nhà có thể bị thiêu rụi", cô Chen cho biết.

Tại Malaysia, tình trạng những người cho vay bị kẻ cho vay nặng lãi phóng hỏa để đốt nhà, đốt xe không phải là quá hiếm. Và cũng có không ít những vụ việc như vậy xảy ra do bọn chúng nhầm lẫn địa chỉ của người vay nợ và do đó, khiến các nhà hàng xóm bị vạ lây.

Cũng theo cô Chen, cư dân trong khu vực mẹ cô sinh sống kể từ đó càng lo lắng về việc trở thành nạn nhân của những vụ việc tương tự. Cô cũng ước tính thiệt hại đối với chiếc xe có thể vượt quá 20.000 Ringgit (tương đương gần 130 triệu VNĐ).

Trong khi đó, ông Lim kêu gọi người dân nhận được thông báo đòi nợ từ những kẻ cho vay nặng lãi không nên liên hệ với các số điện thoại được liệt kê, vì làm như vậy có thể làm lộ thông tin cá nhân cho các băng nhóm tội phạm.

Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách có hành động kiên quyết chống lại những kẻ cho vay nặng lãi bất hợp pháp sử dụng thủ đoạn đe dọa và đốt phá.