Theo Daily Mail, ông Mounir Nasraoui (35 tuổi) - bố của thần đồng Lamine Yamal, đã bị tấn công bằng dao tại một bãi đỗ xe ở Matora, Tây Ban Nha vào tối 14/8 (theo giờ địa phương). Nguồn tin ban đầu cho biết ông có thể bị trả thù do vướng vào một vụ ẩu đả, cãi vã trước đó.

Theo đoạn camera an ninh ghi lại phát hiện ông Nasraoui (mặc áo vàng) đã cãi nhau với hàng xóm khoảng vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, nguyên nhân có thể do bị họ "đổ nước vào người từ ban công". Ngay sau khi vụ việc trở nên náo loạn, Nasraoui đã được một người đứng ra can ngăn, cảnh sát cũng lập tức có mặt để giải quyết.

Clip ghi lại hiện trường nguyên nhân vụ việc cha Yamal bị đâm

Ông Mounir sau đó đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì những vết đâm. May mắn, tình hình hiện tại của người đàn ông 35 tuổi đã ổn định và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ ba nghi phạm với tội danh cố ý giết người. Bein Sport cho biết tiền vệ 17 tuổi Lamine Yamal đang rất sốc sau vụ việc.

Lamine Yamal và cha

Hè 2024, Lamine Yamal trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại làng bóng đá sau khi cầu thủ này tỏa sáng rực rỡ tại Euro 2024. Trong lần đầu tham dự, chân sút sinh năm 2007 lập kỷ lục là người trẻ nhất ra sân, trẻ nhất kiến tạo, trẻ nhất ghi bàn và trẻ nhất vô địch.

Ông Mounir đồng hành cùng thành công của con trai, thường xuyên xuất hiện trước truyền thông.

Nguồn: Daily Mall, Bein Sport