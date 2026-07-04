Người nhà đang chuẩn bị tang lễ, cụ bà 74 tuổi bất ngờ "sống lại"

Trong lúc người thân đang chuẩn bị tang lễ, cụ bà 74 tuổi đột nhiên ho và tỉnh lại ngay trước mắt họ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/6, được đơn vị cứu hộ của cảnh sát giao thông đường cao tốc Buriram, Thái Lan, báo cáo.

Người thân tin rằng cụ bà 74 tuổi đã qua đời vì đột quỵ nên đã liên hệ với đội cứu hộ để chuyển thi thể bà từ Bệnh viện Buriram về chùa. Suốt quãng đường đi, bà bất động, nhưng khi đến chùa, bà đã sống lại một cách kỳ diệu.

Khi thi thể bà được chuyển đến nhà tang lễ để làm lễ té nước và tụng kinh, cụ bà đột nhiên ho và bắt đầu thở trở lại. Điều này đã làm người thân và dân làng vô cùng ngạc nhiên. Gia đình bà rất bối rối trước những gì đã xảy ra, nhưng cũng nhẹ nhõm vì bà đã hồi phục.

Thay vì cử hành tang lễ và mời các nhà sư đến làm lễ tụng kinh, họ đã chuyển sang tụng kinh cầu nguyện kéo dài sự sống cho bà.

Cụ bà bất ngờ sống lại khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Khaosod

Lực lượng cứu hộ cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nang Rong để cung cấp oxy cho cụ bà. Sau đó, người phụ nữ lớn tuổi được đưa về nhà để chăm sóc theo nguyện vọng của gia đình. Hiện tại, bà vẫn đang sử dụng oxy để hỗ trợ hô hấp, có phản ứng và nhận thức được tình hình, nhưng không thể nói chuyện hay giao tiếp.

Ông Suphon, 77 tuổi, cho biết sau khi vợ ông lâm bệnh và được đưa vào Bệnh viện Nang Rong rồi chuyển đến Bệnh viện Buriram, bệnh viện đã thông báo với họ rằng hãy chuẩn bị cho sự ra đi của bà. Ông đã nói chuyện với vợ, bảo bà đừng lo lắng và hãy yên nghỉ.

Sau khi thi thể bà được đưa về chùa, người thân đã chuẩn bị tang lễ và mời các nhà sư, nhưng đột nhiên, vợ ông bắt đầu thở lại. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì vợ mình đã sống lại, ông nói rằng họ sẽ tiếp tục chăm sóc bà.