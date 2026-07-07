Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên gần 3.000 người

Theo số liệu cập nhật vào cuối tuần qua được tờ France24 trích dẫn, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép tàn phá Venezuela đã tăng lên gần 3.000 người.

(Ảnh: AP)

Trận động đất kép ở Venezuela - một trong những thảm họa động đất tồi tệ nhất ở khu vực Mỹ Latinh - đã gây thiệt hại nặng nề ở nước này. Khu vực ven biển La Guaira, phía Bắc thủ đô Caracas là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn.

(Ảnh: AP)

Dù một số nạn nhân vẫn được tìm thấy trong tuần qua, "khoảng thời gian vàng" cứu hộ đã trôi qua, buộc các đội cứu nạn quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động. 12 ngày sau hai trận động đất liên tiếp chỉ cách nhau 38 giây, các đội cứu hộ - bao gồm một số đội của Mỹ và một số đội của Nam Mỹ - đang bắt đầu kết thúc việc tìm kiếm người sống sót, trong khi các gia đình vẫn cố gắng tìm kiếm thi thể người thân trong đống đổ nát

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tổ chức một buổi lễ trao huy chương cho các đội cứu hộ quốc tế, bao gồm cả chó nghiệp vụ của họ.

Tại La Guaira, vào cuối tuần qua, các công nhân với máy móc hạng nặng đã bắt đầu phá dỡ những công trình bị sập. Trong khi đó, ở những nơi khác, các gia đình đã tổ chức lễ tang cho người thân đã khuất.

(Ảnh: AP)

"Chúng tôi vẫn đang làm việc, vẫn đang tìm kiếm thi thể. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Thật không dễ dàng" - tình nguyện viên người Venezuela Francisco Sasquia, người đang giúp đào bới một ngôi nhà bị sập, cho biết - "Chúng tôi đã tìm thấy hai thi thể và bàn giao cho gia đình của họ".

Liên hợp quốc ước tính rằng hai trận động đất đã gây thiệt hại vật chất lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương với 6% GDP của Venezuela, một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Trước khi thảm họa động đất xảy ra vào ngày 24/6, Venezuela đã phải vật lộn với hàng thập kỷ khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị làm suy yếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế.

Sân bay quốc tế Maiquetia ở La Guaira cũng bị hư hại trong trận động đất. Sân bay đã mở cửa trở lại một phần để cho phép các chuyến bay nhân đạo hạ cánh, nhưng các chuyến bay thương mại vẫn bị đình chỉ.

Gần hai tuần kể từ trận động đất kép xảy ra hôm 24/6, Venezuela đang chuyển trọng tâm từ cứu hộ sang tái thiết các khu vực bị tàn phá. Hiện Caracas đã kích hoạt giai đoạn hai của kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tập trung vào khôi phục cơ sở hạ tầng và ổn định cuộc sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng đang kiểm tra mức độ hư hại của các công trình, đánh giá hiện trạng đất đai và xác định những khu vực không còn bảo đảm an toàn.

Chính phủ Venezuela đã dành 200 triệu USD cho giai đoạn tái thiết ban đầu, đồng thời mở tài khoản chuyên biệt để tiếp nhận nguồn hỗ trợ quốc tế cho các dự án nhà ở.