"Rồng" bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước, cảnh tượng từ trên cao khiến dân mạng xôn xao: Thật khó tin!

Một "con rồng khổng lồ" bất ngờ trồi lên giữa hồ nước rộng lớn khiến người dân không khỏi kinh ngạc.

"Lưng rồng" bất ngờ lộ ra giữa hồ nước

Những ngày đầu tháng 7, hình ảnh "rồng" bất ngờ xuất hiện giữa một hồ nước rộng lớn ở miền Nam Thái Lan, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và du khách. Nhìn từ xa, thực chất đây là một dải cát nổi lên giữa mặt nước, có hình dáng uốn lượn mềm mại, kéo dài thành một đường cong giống như phần lưng của một con rồng khổng lồ đang ẩn mình dưới lòng hồ.

Chính hình dáng khác thường này khiến nhiều người gọi hiện tượng trên là "lưng rồng" . Từ trên cao, cảnh tượng càng trở nên ấn tượng hơn khi dải cát nổi bật giữa không gian mênh mông của mặt nước, tạo cảm giác như một sinh vật huyền thoại đang dần hiện lên giữa thiên nhiên.

Theo Khaosod, hiện tượng này được ghi nhận tại khu vực Ban Pho Mo, làng số 6, phường Lam Pam, huyện Mueang, tỉnh Phatthalung. Đây là khu vực thuộc hồ Songkhla, một vùng hồ nổi tiếng ở miền Nam Thái Lan, gắn liền với đời sống mưu sinh của nhiều cộng đồng ngư dân địa phương.

Dù người dân tại đây đã quen với việc mực nước hồ thay đổi theo mùa, sự xuất hiện của dải cát lớn có hình dáng giống "lưng rồng" vẫn khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người cho biết họ từng thấy các bãi cát nhỏ lộ ra khi nước rút, nhưng một dải cát nổi rõ, kéo dài và có hình thù đặc biệt như năm nay là điều rất hiếm gặp.

Người dân kéo đến tận nơi chứng kiến

Sau khi hình ảnh về "lưng rồng" được chia sẻ trên mạng xã hội, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm đến gây tò mò. Nhiều người dân địa phương cùng du khách từ các khu vực lân cận đã tìm đến để tận mắt chứng kiến cảnh tượng lạ giữa lòng hồ.

Không ít người tranh thủ chụp ảnh, quay video và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này lên mạng xã hội. Từ những góc chụp trên cao, dải cát hiện lên càng rõ nét, kéo dài giữa mặt nước xanh, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ lạ vừa đẹp mắt. Chính sự kết hợp giữa hình dáng độc đáo và vị trí xuất hiện giữa hồ đã khiến hiện tượng này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Người dân địa phương gọi khu vực này là "Hat Nai Le", còn nhiều du khách lại thích cái tên "lưng rồng" vì dễ hình dung và gợi liên tưởng mạnh hơn. Theo Banmuang, dải cát chính có chiều dài gần 100 m . Gần đó còn có một dải cát khác cũng nổi lên, dài khoảng 40 m, tạo thành cảnh quan khá khác biệt so với những ngày bình thường.

Điều khiến nhiều người thích thú là khu vực xung quanh dải cát có mực nước khá nông. Trong phạm vi khoảng 100 m, nước chỉ sâu khoảng 30-40 cm, giúp du khách có thể đi bộ, vui chơi hoặc chụp ảnh khá thuận tiện. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn khuyến cáo du khách nên đi theo hướng dẫn, tránh chủ quan khi di chuyển trên hồ.

Vì sao "rồng" lại xuất hiện?

Theo lý giải ban đầu, hiện tượng "lưng rồng" xuất hiện khi mực nước hồ Songkhla giảm xuống. Thông thường, giai đoạn từ tháng 7 đến cuối tháng 10 hằng năm là thời điểm mực nước tại khu vực này hạ thấp, khiến một số bãi cát có thể lộ ra.

Tuy nhiên, năm nay hiện tượng trở nên rõ rệt hơn do ảnh hưởng của những trận mưa lớn kéo dài vào cuối năm trước. Lượng nước từ các khu vực phía trên đã cuốn theo nhiều cát và trầm tích đổ về hồ. Theo thời gian, cát tích tụ thành doi lớn dưới lòng hồ. Khi mực nước giảm, phần cát này trồi lên khỏi mặt nước, tạo thành dải dài uốn lượn như hình "lưng rồng".

Dù tên gọi "rồng" khiến nhiều người liên tưởng đến yếu tố huyền bí, thực chất đây là một hiện tượng bồi tụ tự nhiên. Cách gọi này chủ yếu xuất phát từ trí tưởng tượng của người dân và du khách khi quan sát hình dáng đặc biệt của dải cát từ xa hoặc từ trên cao.

Không chỉ là một hiện tượng tự nhiên gây chú ý, "lưng rồng" còn đang mở ra cơ hội thu hút du lịch địa phương. Theo các hướng dẫn viên, thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi thời tiết dịu hơn và ánh sáng tạo nên khung cảnh đẹp mắt trên mặt hồ.

Từ bến thuyền của người dân, du khách chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển để ra khu vực dải cát . Chi phí thuê thuyền được ghi nhận khoảng 200 baht mỗi chuyến. Với nhiều du khách, số tiền này khá hợp lý để được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thiên nhiên hiếm gặp và trải nghiệm không gian bình dị của vùng hồ.

Bên cạnh việc check-in với "lưng rồng", du khách còn có thể quan sát cuộc sống thường ngày của ngư dân địa phương. Những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước, cảnh đánh bắt cá, tôm và khai thác thủy sản đã tạo nên một bức tranh sinh hoạt gần gũi, mộc mạc nhưng đầy sức sống.

Hiện tượng "rồng" xuất hiện giữa hồ nước vì thế không chỉ gây xôn xao bởi hình dáng kỳ lạ, mà còn khiến nhiều người thêm chú ý đến vẻ đẹp tự nhiên và đời sống yên bình quanh hồ Songkhla. Dù chỉ là một dải cát do thiên nhiên bồi tụ, cảnh tượng này vẫn đủ khiến người xem phải trầm trồ bởi sự sắp đặt đầy bất ngờ của tự nhiên.

Theo Khaosod, Banmuang, FB