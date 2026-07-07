“Streamer hot nhất thế giới” đã tổng kết lại toàn bộ tâm trạng của fan Ronaldo chỉ trong 1 bức ảnh

Chỉ trong vài tiếng biểu cảm tiếc nuối của Speed - “fan cứng” hàng đầu của CR7 đã thu về hơn 4,3 triệu lượt thích.

Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại hành trình tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trước đó, siêu sao 41 tuổi đã xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Rất nhiều giọt nước mắt của người hâm mộ toàn cầu đã rơi trước sự dở dang đầy tiếc nuối này. Dù Ronaldo đã cống hiến hết mình và có những bàn thẳng không thể chê, hành trình của anh đã được kỳ vọng sẽ kéo dài hơn thế.

Như mọi khi, trên mạng xã hội lúc này không thiếu những lời chia buồn và chia tay đến từ cộng đồng mê bóng đá toàn cầu. Một trong những bức hình viral nhất lúc này là hình ảnh lột tả tâm trạng của Speed - streamer đình đám toàn cầu, người từ lâu đã tự nhận là “fan cứng lớn nhất” của Ronaldo.

Phản ứng của Speed khi tận mắt xem CR7 thua cuộc

Anh chàng đã tự mình đến sân vận động để ủng hộ và chứng kiến màn thi đấu của thần tượng, nhưng cũng để rồi phải tận mắt thấy người hùng của mình rơi nước mắt.

Chỉ trong vài tiếng biểu cảm tiếc nuối của Speed - “fan cứng” hàng đầu của CR7 đã thu về hơn 4,3 triệu lượt thích.

Dù tiếc nuối, Speed vẫn cập nhật trạng thái khích lệ thần tượng: "Ronaldo vẫn là GOAT. Cảm ơn anh vì mọi thứ"

Khi được phỏng vấn, Speed chỉ ngậm ngùi cho biết: “Ronaldo, tôi yêu anh. Tôi rất tiếc là anh đã thua World Cup” và không thể nói tiếp quá nhiều vì đang rất buồn.

Speed nói không nên lời khi được phỏng vấn

Darren Jason Watkins Jr. (sinh ngày 21 tháng 1 năm 2005), được biết đến nhiều hơn với tên IShowSpeed hoặc đơn giản là Speed là một người có sức ảnh hưởng, nhạc sĩ và streamer người Mỹ. Anh được biết đến với hành vi kịch tính và tràn đầy năng lượng thể hiện trong các buổi phát trực tiếp đa dạng của mình, bao gồm cả các buổi stream ngoài đời thực được thực hiện ở nhiều địa điểm trên toàn thế giới.