Tổng thống Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA yêu cầu rút thẻ đỏ của cầu thủ Mỹ dù ban đầu không biết hậu quả của thẻ đỏ là gì

Tổng thống Donald Trump nói quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài World Cup là "kinh khủng" nhưng khẳng định ông để FIFA quyết định kết quả.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (6/7) đã xác nhận việc khiến FIFA xem xét lại chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Mỹ Folarin Balogun tại World Cup, nhưng cho biết ông không ép buộc kết quả.

"Tất cả những gì tôi làm là yêu cầu xem xét lại," Tổng thống Trump nói khi được hỏi về vấn đề này trong một sự kiện không liên quan tại Phòng Bầu dục. "Tôi không nói rằng, 'Ông phải làm điều này.'"

Tổng thống Trump xác nhận rằng ông đã gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và yêu cầu xem xét lại hình phạt dành cho Balogun trong trận thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Bosnia-Herzegovina tuần trước tại Santa Clara, California, gần San Francisco. Tuy nhiên, ông cho biết FIFA đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu một trận bắt buộc đối với Balogun vì lỗi vào bóng, cho phép anh ra sân trong trận đấu vòng 16 đội với Bỉ hôm thứ Hai tại Seattle.

Quyết định đình chỉ lệnh cấm thi đấu một trận của FIFA được nhiều người ở Mỹ ăn mừng nhưng lại vấp phải sự lên án trong thế giới thể thao quốc tế, nơi một số người gọi đó là một sự can thiệp thái quá. Liên đoàn bóng đá Bỉ đã thách thức tư cách thi đấu của Balogun cho trận đấu hôm thứ Hai, và cơ quan quản lý bóng đá UEFA tại châu Âu gọi động thái của FIFA là "không thể hiểu nổi và không thể biện minh được".

Bỉ cuối cùng đã thắng 4-1, loại đội tuyển Mỹ khỏi giải đấu.

Tổng thống Trump chỉ trích quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài

Trong các phát biểu hôm thứ Hai, Tổng thống Trump gọi quyết định của trọng tài là một quyết định "kinh khủng". Ông nói rằng sẽ là một vết nhơ cho giải đấu nếu Balogun, người dẫn đầu danh sách ghi bàn của Mỹ tại World Cup năm nay với ba bàn thắng, bị giữ lại trong trận gặp Bỉ và đội tuyển Mỹ thua cuộc. Ông ca ngợi FIFA vì đã đình chỉ hình phạt.

"Tôi không nghĩ đó là một lỗi," Tổng thống Trump nói. "Tôi nghĩ đó là hai vận động viên tuyệt vời va chạm vào nhau và bị vướng vào nhau."

Tổng thống Trump, người đã nói rằng ông hiểu thể thao "rất rõ", thừa nhận rằng ban đầu ông không biết thẻ đỏ là gì hoặc hậu quả mà nó mang lại. Khi biết điều đó sẽ dẫn đến lệnh cấm thi đấu một trận đối với Balogun, ông cho biết, ông đã quyết định can thiệp. Ông cũng phản đối việc sử dụng xem lại video để rút thẻ đỏ, cho rằng việc quay chậm lại các tình huống có thể làm cho các pha bóng trông có vẻ hung hăng hơn.

"Bỉ có một đội bóng tuyệt vời," Tổng thống Trump nói. "Chúng ta phải có những cầu thủ tốt nhất của mình, và họ phải có những cầu thủ tốt nhất của họ. Và dù chúng ta thắng hay thua, đó cũng là công bằng."

Tổng thống Donald Trump giơ cao tấm thẻ đỏ trong cuộc gặp với chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 28 tháng 8 năm 2018, tại Washington. (Ảnh: AP)

Chủ tịch FIFA bảo vệ quy trình ra quyết định

Ngay sau khi Tổng thống Trump giải quyết tranh cãi, ông Infantino đã đưa ra một tuyên bố nêu chi tiết cuộc gọi của ông với Tổng thống Trump và bảo vệ sự độc lập của Ủy ban Kỷ luật FIFA.

"Trong cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi đã giải thích rằng có một quy trình pháp lý đang diễn ra liên quan đến các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA và vụ việc sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp bởi các cơ quan có thẩm quyền," Infantino cho biết trong một tuyên bố trên X. "Đó là cách hệ thống của FIFA vận hành, và đó là nguyên tắc mà tôi sẽ luôn duy trì."

Balogun đã nhận thẻ đỏ như thế nào?

Lỗi đối với Balogun đã được thổi phạt sau khi anh đặt bàn chân có đinh của mình lên mắt cá chân của hậu vệ người Bosnia Tarik Muharemovic trong trận đấu vòng 32 của họ. Trọng tài ban đầu không ra hiệu rút thẻ, nhưng một bản xem lại quay chậm đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ.

Balogun sau đó nói rằng anh nghĩ một chiếc thẻ vàng, một cảnh cáo chính thức, sẽ là công bằng.

Chiếc thẻ đỏ trong tình huống này vốn đã gây tranh cãi ngay từ đầu

Quyết định của FIFA đã gây ra sự phản đối nhanh chóng từ huấn luyện viên đội tuyển Bỉ Rudi Garcia, người nói rằng nó nghe giống như một trò đùa ngày Cá tháng Tư. Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino đã hoan nghênh động thái của FIFA, nói rằng đội của ông đã bị trừng phạt đủ bằng việc mất Balogun trong phần còn lại của trận đấu tuần trước.

Khi kịch tính diễn ra trên sân cỏ tuần trước, rõ ràng từ góc độ của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, trưởng nhóm đặc nhiệm FIFA của Nhà Trắng Andrew Giuliani và các quan chức chính quyền Tổng thống Trump rằng quy trình được sử dụng để rút thẻ đỏ cho Balogun là không phù hợp.

Các cuộc thảo luận về thẻ đỏ đã được các chính trị gia rất quan tâm. Sự đồng thuận của nhóm, theo một quan chức cấp cao của Mỹ với kiến thức về các cuộc đàm phán, rất đơn giản: rằng việc quay chậm lại là không phù hợp, vậy không nên hủy bỏ thẻ đỏ sao?

Ngày hôm sau, các quan chức của Tổng thống Trump tiếp tục tìm hiểu các quy tắc, tham khảo ý kiến luật sư và nói chuyện với Liên đoàn bóng đá Mỹ về vấn đề này, theo quan chức yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc trò chuyện riêng tư.

Tổng thống Trump cũng được thông báo về các cập nhật khi ông chuẩn bị nói chuyện với Chủ tịch FIFA Infantino, người mà Tổng thống Mỹ đã nói chuyện nhiều lần một tuần kể từ khi World Cup, được đồng tổ chức bởi Hoa Kỳ, Canada và Mexico, bắt đầu vào ngày 11 tháng 6.

Nguồn: CNN