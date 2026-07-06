Sự thật bất ngờ vụ nhóm trộm bị bắt tại trận, dùng băng dính quấn kín người

Những người tạo ra clip đã làm rõ rằng 2 người đàn ông bị quấn băng dính kín người trong clip không phải là kẻ trộm.

Theo tờ Detik News, mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh 2 người đàn ông bị dán băng keo. Câu chuyện lan truyền là 2 người đàn ông này là những tên trộm bị bắt quả tang và bị trừng phạt bằng cách dán băng keo.

Cùng với lời kể, một clip đã được tải lên, cho thấy 2 người đàn ông bị quấn băng dính khắp người để trông giống một trong những nhân vật hoạt hình dành cho trẻ em trong chương trình Teletubbies, Tinky Winky.

Syahroni, chủ nhân đoạn clip, cho biết clip đã bị chỉnh sửa và thêm thắt thông tin sai lệch. (Ảnh: Syahroni)

Trong đoạn clip đang lan truyền, 2 người đàn ông bị quấn băng dính, chỉ có thể ngồi và đầu hàng. Mắt, mũi và miệng của họ không bị che kín.

Đầu của họ được tạo hình giống một số nhân vật hoạt hình, bao gồm cả Tinky Winky. Một số cư dân mạng đã đăng tải lại clip và gọi đó là phiên bản địa phương của Upin Ipin.

Tuy nhiên, câu chuyện đi kèm bài đăng hóa ra là không đúng sự thật. Những người tạo ra clip đã làm rõ rằng 2 người đàn ông trong clip không phải là kẻ trộm. Điều này đã được xác nhận bởi Syahroni Muhammad, một thành viên của nhóm sáng tạo nội dung đến từ Malang, Đông Java, Indonesia.

Syahroni và nhóm của anh thường làm những clip hài hước, trong đó có một clip về một người đàn ông bị trừng phạt bằng băng dính, trông giống như một nhân vật trong Teletubbies. Anh nhấn mạnh rằng clip về người đàn ông bị dán băng dính không phải là cảnh một tên trộm bị người dân bắt quả tang.

"Đó là tôi và bạn tôi, Feri Wedon. Chúng tôi đều là nhà sáng tạo nội dung", Syahroni nói với tờ Detikcom vào ngày 7/2.

Syahroni và nhóm của anh ấy thường xuyên tạo nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau như YouTube, TikTok và Instagram. Có lần, họ nhận được thử thách từ một người xem trong một buổi phát sóng trực tiếp.

"Tôi đang livestream trên TikTok thì có người thách thức, tặng tôi một món quà và bảo tôi dùng băng dính dán kín toàn thân. Sau khi dán xong, tôi ăn mắm tôm và trông tôi có vẻ đang đau đớn", anh ấy kể.

Anh nói rằng đoạn clip họ quay cảnh người đàn ông bị dán băng keo đã bị một tài khoản Instagram lấy và đăng tải lại. Sau đó, clip đã bị chỉnh sửa và thêm thắt thông tin sai lệch, hoặc bị bóp méo.

"Sự thật là, chúng tôi là những người sáng tạo nội dung cho kênh YouTube Batre TV, chứ không phải là những kẻ trộm", anh ấy nói thêm.