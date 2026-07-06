Bé trai 11 tuổi nghi nghịch diêm gây cháy trung tâm thương mại khiến 72 người thiệt mạng tại Pakistan

Một bé trai 11 tuổi sẽ phải ra hầu tòa sau khi bị đưa vào cáo trạng liên quan đến vụ cháy trung tâm thương mại Gul Plaza ở thành phố Karachi hồi tháng 1/2026, khiến 72 người thiệt mạng.

Một bé trai 11 tuổi sẽ phải ra hầu tòa sau khi bị cơ quan điều tra Pakistan đưa vào danh sách bị can trong cáo trạng liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm thương mại Gul Plaza ở thành phố Karachi hồi tháng 1 năm nay.

Vụ cháy bùng phát ngày 17/1 tại trung tâm thương mại Gul Plaza trên đường M.A. Jinnah, thuộc khu thương mại Saddar nổi tiếng của Karachi. Đám cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tòa nhà và lực lượng cứu hỏa cùng các đội cứu hộ phải mất khoảng một tuần mới khống chế hoàn toàn được ngọn lửa.

Cáo trạng do cảnh sát đệ trình ngày 5/7 nêu tên bé trai 11 tuổi là một trong các bị can, cùng cha của em và 4 người khác. Theo hồ sơ điều tra, tất cả đều đã bỏ trốn kể từ sau khi vụ cháy xảy ra.

Ảnh: AFP

Theo các nhân chứng của bên công tố, thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai đang trông cửa hàng bán hoa giả của cha tại trung tâm thương mại do cha vắng mặt. Em bị cáo buộc đã làm bùng phát đám cháy trong lúc nghịch que diêm.

Công tố viên quận Abdul Razzaq Gujjar cho biết bé trai sẽ bị xét xử cùng các bị can còn lại có tên trong cáo trạng.

Bốn bị can khác gồm các thành viên Ban quản lý Gul Plaza là Tanveer Pasta, Amar Ismail, Muhammad Ramazan và Muhammad Ameen.

Theo cáo trạng, điều tra viên đã lập danh sách 42 nhân chứng của bên công tố. Hồ sơ vụ án xác định vụ hỏa hoạn khiến 72 người thiệt mạng, 8 người bị thương và 1.153 cửa hàng bị thiêu rụi.

Ông Gujjar cho biết báo cáo của Ủy ban điều tra tư pháp, đơn vị cũng tiến hành điều tra vụ việc, sẽ được nộp bổ sung lên tòa án ở giai đoạn sau.

Một trong những lời khai được đưa vào cáo trạng là của một bé trai 13 tuổi. Nhân chứng này cho biết khi đang có mặt tại cửa hàng của một người bạn trong trung tâm thương mại Gul Plaza, em nhìn thấy bé trai 11 tuổi chơi với que diêm. Ngay sau đó, lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng.

Hiện các cáo buộc mới được nêu trong hồ sơ truy tố và vụ án sẽ tiếp tục được tòa án xem xét trong quá trình xét xử.

Nguồn: NDTV