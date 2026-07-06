Điều quan trọng nhất của Harry Kane

Cuộc sống ngoài sân cỏ của Harry Kane là người vợ thanh mai trúc mã, biệt thự hơn 1.000 tỷ đồng và những đứa trẻ đáng yêu.

Harry Kane đã trở thành một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất nước Anh, phá vỡ nhiều kỷ lục của câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia và khẳng định mình là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Dù là đội trưởng đội tuyển Anh tại các giải đấu lớn hay dẫn đầu hàng công của Bayern Munich, chân sút 32 tuổi này đã dành phần lớn thập kỷ qua dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng phía sau hậu trường, anh có một cuộc sống gia đình êm đềm bên người vợ Kate Goodland, người đã ở bên cạnh anh từ khi cả hai còn là những thiếu niên.

Cùng nhau, cặp đôi đang nuôi dạy bốn người con và đã bước sang một chương mới của cuộc sống gia đình sau khi chuyển đến Đức theo bản hợp đồng bom tấn của Kane tới Bayern Munich.

“Thanh mai trúc mã” của giới túc cầu

Câu chuyện tình yêu của Harry và Kate bắt đầu từ thời thơ ấu ở phía đông London.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi theo học tại trường tiểu học Larkswood trước khi cùng học tại trường trung học Chingford Foundation ở Waltham Forest. Ngôi trường này vốn nổi tiếng là nơi đào tạo ra các tài năng bóng đá, với cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham cũng là một cựu học sinh tại đây.

Mối quan hệ của họ đã đứng vững trước thử thách của thời gian, với việc Kane từng thừa nhận rằng anh cảm thấy may mắn khi tìm được người bạn đời trước khi sự nghiệp của mình thăng hoa.

Cặp đôi chụp ảnh cùng David Beckham

Anh chia sẻ với tờ Evening Standard rằng việc hẹn hò sẽ khó khăn hơn rất nhiều vào lúc này vì sẽ không thể biết liệu đối phương có đến với mình vì mục đích đúng đắn hay không.

Anh nói: "Nếu bây giờ tôi còn độc thân và gặp gỡ mọi người, bạn sẽ không bao giờ biết được liệu họ ở bên bạn vì lý do đúng đắn hay không. Có phải vì tiền bạc không? Bạn sẽ không bao giờ thực sự biết được. Vì vậy, tôi may mắn khi có một người vợ là thanh mai trúc mã."

Đám cưới bí mật

Sau hơn một thập kỷ hẹn hò, Harry đã cầu hôn trong một kỳ nghỉ tại Bahamas vào năm 2017. Cặp đôi thông báo tin đính hôn bằng một bức ảnh trên mạng xã hội, trong đó Kate tự hào khoe chiếc nhẫn của mình khi đang đứng trên bãi biển.

Hai năm sau, vào tháng 6 năm 2019, họ kết hôn trong một buổi lễ riêng tư tại một địa điểm không được tiết lộ.

Cả Harry và Kate đều không tiết lộ chính xác nơi tổ chức đám cưới, thay vào đó họ chọn giữ cho lễ kỷ niệm mang tính riêng tư cao. Tuy nhiên, họ đã chia sẻ một vài bức ảnh từ ngày trọng đại đó với người hâm mộ trên mạng trực tuyến.

Kate mô tả Harry là "tri kỷ" của mình và nói rằng kết hôn với anh là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô, đồng thời cảm ơn anh vì đã biến những ước mơ của cô thành hiện thực.

Làm cha mẹ

Gia đình luôn là trọng tâm trong cuộc sống của Harry và Kate. Con gái lớn của họ, Ivy Jane Kane, chào đời vào tháng 1 năm 2017, chỉ vài tháng trước khi Harry lần đầu tiên đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh.

Con gái thứ hai, Vivienne Jane Kane, chào đời vào tháng 8 năm 2018. Sau đó, gia đình chào đón con trai đầu lòng, Louis Harry Kane, vào tháng 12 năm 2020.

Vào tháng 8 năm 2023, Harry và Kate thông báo về sự ra đời của người con thứ tư, một bé trai tên là Henry Edward Kane. Chia sẻ tin vui trên Instagram, Harry viết: "Chào mừng con đến với thế giới Henry Edward Kane. 20/8/2023. Yêu con, chàng trai nhỏ của bố!"

Gia đình cũng nuôi hai chú chó giống Labrador tên là Brady và Wilson, những chú cún thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội của họ.

Mặc dù phải cân bằng giữa những yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao với cuộc sống gia đình, Kane đã nhiều lần khẳng định về tầm quan trọng của việc có mặt bên các con bất cứ khi nào lịch trình cho phép.

Trong một cuộc phỏng vấn với SoccerBible, anh nói: "Làm cha và làm chồng là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."

Cuộc sống tại Đức

Một trong những quyết định lớn nhất mà Harry và Kate phải đối mặt đến vào mùa hè năm 2023 khi tiền đạo này hoàn tất việc chuyển nhượng từ Tottenham Hotspur sang Bayern Munich.

Sau khi dành toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao tại Anh cho đến thời điểm đó, thương vụ này là một sự thay đổi lớn đối với cả gia đình.

Ban đầu, Harry chuyển đến Đức một mình trong khi công tác chuẩn bị để Kate và các con gia nhập được thực hiện. Gia đình cuối cùng đã chuyển đến Bavaria, nơi họ hiện đang sống trong một ngôi nhà sang trọng ở một trong những khu dân cư độc quyền nhất của Munich.

Việc di chuyển đồng nghĩa với việc để lại ngôi nhà ở London trị giá 510 tỷ đồng mà họ đã cùng chung sống trong suốt sự nghiệp của Harry tại Tottenham, ngôi nhà bao gồm phòng tập thể dục, phòng chiếu phim và các không gian giải trí riêng biệt.

Vợ chồng Kane trong ngôi nhà 30 triệu bảng

Việc thích nghi với cuộc sống ở một đất nước mới có thể gây ra nhiều lo ngại, đặc biệt là với bốn đứa con nhỏ, nhưng Kane đã giải thích rằng quá trình chuyển đổi đã diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến.

Chia sẻ với tờ The Guardian, anh cho biết các con đã ổn định việc học, đã được đi trượt tuyết và gia đình bắt đầu xây dựng tình bạn với gia đình các đồng đội và những phụ huynh khác.

Biệt thự trị giá hơn 30 triệu bảng (hơn 1.000 tỷ đồng) của họ nằm trong khu vực được mệnh danh là "Beverly Hills của Bavaria". Anh được ước tính nhận mức lương khổng lồ 12,7 tỷ đồng mỗi tuần tại câu lạc bộ mới, chưa tính các khoản tiền thưởng theo hiệu suất. Điều này có nghĩa là anh nhận mức lương cơ bản là 687,7 tỷ đồng mỗi năm.

Ngôi nhà nằm trên rìa một khu rừng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra con sông và thậm chí còn có cả spa riêng. Ngôi nhà này trước đây từng là nơi ở của các ngôi sao cũ của Bayern là Mehmet Scholl và Lucas Hernandez.

Tờ The Mirror đã trò chuyện với một trong những người hàng xóm của họ là Renate Lindner, người cho biết: "Anh ấy có một gia đình đáng yêu. Tôi đã thấy anh ấy trên phố để chào hỏi. Tôi yêu bóng đá nên tôi nhận ra ngay đó là ai. Anh ấy rất lịch sự và tôi muốn khiến anh ấy cảm thấy được chào đón ở đây."

Nguồn: Mirror