Công chúa Leonor tự lái xe đưa mẹ và bà nội dạo phố cổ Palma

Việc tự lái xe không chỉ cho thấy Leonor ngày càng trưởng thành và độc lập, mà còn phản ánh quá trình chuẩn bị toàn diện của cô cho vai trò tương lai với tư cách là Nữ hoàng Tây Ban Nha.

Vào tháng 8/2024, Công chúa Leonor, Vương hậu Letizia, Công chúa Sofía và Thái hậu Sofía đã cùng nhau tản bộ qua khu phố cổ nổi tiếng của thành phố Palma de Mallorca, tạo nên một trong những khoảnh khắc gia đình được công chúng yêu thích nhất trong kỳ nghỉ hè của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả lại diễn ra trước khi họ bắt đầu chuyến dạo phố. Chính Công chúa Leonor là người cầm lái, đưa mẹ, em gái và bà nội rời Cung điện Marivent để đến trung tâm thành phố.

Đây là lần hiếm hoi người dân được chứng kiến người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha trực tiếp điều khiển xe trong một hoạt động của gia đình. Công chúa Leonor đã được cấp bằng lái xe sau quá trình huấn luyện tại Học viện Quân sự Tổng hợp Zaragoza, nơi cô theo học trong khuôn khổ chương trình đào tạo quân sự bắt buộc dành cho người kế vị ngai vàng.

Việc tự lái xe không chỉ cho thấy Leonor ngày càng trưởng thành và độc lập, mà còn phản ánh quá trình chuẩn bị toàn diện của cô cho vai trò tương lai với tư cách là Nữ hoàng Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc bốn thế hệ phụ nữ Hoàng gia cùng xuất hiện giản dị trên đường phố Palma cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng, trở thành hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha.