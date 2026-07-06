Vì sao Erling Haaland lại dùng tên khác ở World Cup 2026?

Nhiều khán giả theo dõi World Cup 2026 có thể đang thắc mắc về "tên mới" của Erling Haaland.

Nhiều khán giả theo dõi World Cup 2026 có thể cảm thấy lạ lẫm khi thấy dòng chữ "Braut Haaland" xuất hiện trên lưng áo của ngôi sao đội tuyển Na Uy, khác biệt hoàn toàn với cái tên Haaland quen thuộc tại Manchester City. Tuy nhiên, đây không phải là một sự thay đổi ngẫu hứng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thực tế, tiền đạo này đã quyết định sử dụng tên "Braut Haaland" trên áo đấu đội tuyển quốc gia từ cuối tháng 8 năm 2025. Quyết định này nhằm tôn vinh truyền thống lâu đời tại Na Uy, nơi trẻ em thường mang cả họ của cha và mẹ để thể hiện nguồn gốc tổ tiên đầy đủ.

Siêu sao tuyển Na Uy mặc áo in tên Braut Haaland chứ không chỉ là Haaland như trước

Việc này không phải là một thay đổi mang tính pháp lý (vì tên khai sinh đầy đủ của anh vẫn luôn là Erling Braut Haaland) và cũng không phải là quyết định chỉ dành riêng cho World Cup 2026. Sự chú ý đổ dồn vào chi tiết này tại World Cup 2026 là do đây là giải đấu quốc tế lớn nhất mà tuyển Na Uy tham dự, khiến lượng khán giả toàn cầu quan sát kỹ hơn các chi tiết trên áo đấu của siêu sao này so với các trận đấu vòng loại trước đó.

Trong khi "Haaland" là họ của người cha nổi tiếng Alf-Inge Haaland, thì "Braut" chính là họ của mẹ anh, bà Gry Marita Braut, một cựu vận động viên điền kinh bảy môn phối hợp xuất sắc. Việc sử dụng tên đầy đủ "Erling Braut Haaland" khi khoác áo tuyển quốc gia là cách để anh khẳng định niềm tự hào về di sản gia đình, đồng thời tri ân người mẹ đã góp phần tạo nên nền tảng thể thao ưu tú của mình.

Việc thay đổi này xuất phát từ truyền thống văn hóa tại Na Uy. Ở quốc gia này, việc con cái mang cả họ của cha và mẹ là một thông lệ phổ biến nhằm thể hiện đầy đủ nguồn gốc tổ tiên. Bằng cách sử dụng tên Braut Haaland trên áo đấu quốc tế, tiền đạo này muốn khẳng định đầy đủ họ tên pháp lý của mình để phù hợp hơn với các truyền thống đặt tên tại quê nhà.

Haaland vẫn luôn mang cả họ mẹ như truyền thống đặt tên tại Na Uy

Haaland lựa chọn cách thể hiện tên đầy đủ này dành riêng cho nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Anh muốn nhấn mạnh bản sắc và di sản của mình khi khoác lên mình chiếc áo thi đấu của tổ quốc.

Tuy nhiên, tại cấp câu lạc bộ với Manchester City, anh vẫn duy trì việc chỉ in tên Haaland phía sau lưng áo. Quyết định này giúp duy trì thương hiệu thể thao toàn cầu và sự nhận diện thương mại mà anh đã xây dựng trong suốt sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ.

Việc giữ tên ngắn gọn tại cấp câu lạc bộ đảm bảo sự đơn giản cho khán giả quốc tế cũng như các nhà bán lẻ tại giải Ngoại hạng Anh, những người đã quá quen thuộc với cái tên Haaland. Điều này cho phép anh cân bằng giữa một thương hiệu thương mại tinh gọn trên phạm vi toàn cầu, đồng thời vẫn giữ được trọn vẹn bản sắc văn hóa khi thi đấu tại quê nhà.

Nguồn: Mirror