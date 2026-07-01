Gia cảnh khó tin của Erling Haaland

Khi "quái vật" được nhào nặn từ chiếc nôi thể thao hoàn hảo.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, người ta thường quen với những câu chuyện vượt khó vươn lên từ nghèo khổ của các siêu sao Nam Mỹ hay châu Phi. Thế nhưng, trường hợp của Erling Haaland lại hoàn toàn ngược lại. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City sinh ra ở "vạch đích" theo đúng nghĩa đen của ngành khoa học thể thao. Thành công của Haaland không phải là sự bộc phát ngẫu nhiên, mà là kết quả được lập trình sẵn từ một gia đình đặc biệt, nơi cả bố và mẹ anh đều là những vận động viên ưu tú.

Sự kết hợp của hai bộ gene "quái vật"

Nếu nhìn vào thể hình hộ pháp cao 1m95 cùng khả năng bứt tốc kinh hoàng như một chiếc xe tải của Haaland, nhiều người sẽ nghĩ anh là một sản phẩm của phòng thí nghiệm. Thực tế, đó là sự thừa hưởng trọn vẹn những gì tinh túy nhất từ hai nguồn gene thể thao đẳng cấp cao.

Bố của anh, ông Alf-Inge Haaland, không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Ngoại hạng Anh. Ông là một cựu hậu vệ và tiền vệ phòng ngự từng có 10 năm chinh chiến tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh trong màu áo Nottingham Forest, Leeds United và chính Manchester City. Alf-Inge sở hữu tư duy chơi bóng lý tính, sự va chạm lỳ lợm và một tinh thần thép mang đậm chất Viking.

Gia đình Haaland chụp khi anh ở tuổi niên thiếu

Tuy nhiên, sức mạnh thể chất dị thường của Haaland được cho là chịu ảnh hưởng lớn hơn từ người mẹ, bà Gry Marita Braut. Bà không liên quan đến bóng đá, nhưng là một nhà vô địch bảy môn phối hợp (heptathlon) lừng lẫy của Na Uy trong thập niên 1990. Bảy môn phối hợp bao gồm: chạy 100m rào, nhảy cao, đẩy tạ, chạy 200m, nhảy xa, ném lao và chạy 800m. Để vô địch nội dung này, vận động viên bắt buộc phải sở hữu một hệ cơ bắp toàn diện từ sức bền, sức bật, tốc độ cho đến sự khéo léo.

Chính sự kết hợp giữa sức bền, tư duy chiến thuật của một cầu thủ Ngoại hạng Anh từ người cha và bộ sợi cơ co rút nhanh, sức bật lò xo của một nhà vô địch điền kinh từ người mẹ đã tạo ra một Erling Haaland độc nhất vô nhị. Sự phát triển này rõ ràng tới mức, ngay từ khi mới 5 tuổi, Haaland đã thiết lập một kỷ lục thế giới dành cho trẻ em ở hạng mục nhảy xa tại chỗ với thành tích 1,63 mét – một kỷ lục mà cho đến nay vẫn chưa ai phá được. Sự tự hào về nguồn cội to lớn đến mức trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Na Uy, tiền đạo này đã quyết định in dòng chữ "Braut Haaland" lên sau lưng áo đấu để vinh danh di sản thể thao quý giá từ người mẹ của mình.

Được rèn giũa từ nhỏ bằng phương pháp tự do nhất

Nhều ông bố bà mẹ là cựu cầu thủ thường có xu hướng ép con cái ôm quả bóng từ thuở lọt lòng, nhưng gia đình Haaland thì không. Nhờ tư duy khoa học của những người từng thể thao đỉnh cao, ông Alf-Inge và bà Gry Marita hiểu rằng việc chuyên môn hóa quá sớm sẽ làm thui chột các nhóm cơ khác và dễ dẫn đến chấn thương tâm lý hoặc thể xác khi trưởng thành.

Thay vì nhốt con trên sân cỏ, bố mẹ Haaland khuyến khích anh chơi mọi môn thể thao có thể. Cho đến năm 14 tuổi, ngoài bóng đá, Haaland còn tham gia bóng ném, điền kinh và trượt tuyết. Thậm chí, anh từng nhận được lời triệu tập vào đội tuyển bóng ném trẻ quốc gia Na Uy.

Việc rèn luyện đa môn từ nhỏ giúp Haaland phát triển toàn diện các nhóm cơ cốt lõi. Khả năng bật cao đón bóng rồi xoay người dứt điểm trên không của anh mang dáng dấp của môn bóng ném. Những bước chạy sải dài xé gió của anh mang dấu ấn của môn điền kinh. Sự thăng bằng tuyệt vời khi bị các trung vệ hộ pháp tì đè chính là nhờ những năm tháng trượt tuyết mùa đông tại Na Uy. Bố mẹ anh đã tặng cho con trai một cơ thể dẻo dai, đa năng trước khi anh quyết định chọn bóng đá làm sự nghiệp toàn thời gian.

Gia tộc thể thao thống trị Bắc Âu

Sự xuất sắc về mặt thể chất của Haaland không dừng lại ở mối quan hệ bố mẹ và con cái, mà nó kéo dài thành một mạng lưới gia tộc thể thao đáng kinh ngạc, đặc biệt là ở họ ngoại "Braut". Dòng máu thể thao đỉnh cao này dường như chảy tràn qua các thế hệ khi hàng loạt người họ hàng của Haaland cũng đang khuấy đảo làng bóng đá chuyên nghiệp.

Người hâm mộ có thể dễ dàng tìm thấy những người anh em họ của Haaland đang đi theo con đường quần đùi áo số với những tiềm năng đáng nể. Đó là Jonatan Braut Brunes, tiền đạo đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Bỉ trong màu áo OH Leuven. Đó là Albert Braut Tjåland, một cây săn bàn được đánh giá rất cao khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng của Molde FK – nơi Haaland từng rèn giũa thuở thiếu thời. Ngoài ra, người em họ Emma Braut Brunes cũng là một cái tên nổi bật tiếp nối truyền thống bóng đá của gia tộc.

Bên cạnh một gia tộc thể thao đồ sộ, Haaland còn có sự hậu thuẫn tinh thần vững chắc từ các anh chị em ruột của mình là anh trai cả Astor Haaland và chị gái Gabrielle Haaland. Sau khi bố mẹ ly hôn, ông Alf-Inge tái hôn và sinh thêm hai con gái, Haaland có thêm hai người em cùng cha khác mẹ. Dù có cuộc sống kín tiếng hơn, các thành viên trong gia đình luôn hiện diện như một chỗ dựa tinh thần không thể thiếu, luôn sát cánh cùng anh trong mọi buổi lễ trao giải danh giá hay những khoảnh khắc nâng cúp vô địch cùng Manchester City.

Người cha kiêm người đại diện, người thầy và lá chắn truyền thông

Lợi ích lớn nhất mà Haaland nhận được từ gia đình của mình không chỉ dừng lại ở yếu tố di truyền sinh học, mà nằm ở sự định hướng sự nghiệp. Khi một cầu thủ trẻ bỗng nhiên kiếm được hàng triệu USD, họ rất dễ sa ngã hoặc bị các thế lực đại diện thao túng. Nhưng Haaland có ông Alf-Inge.

Người cha cầu thủ chính là chỗ dựa lớn nhất trong sự nghiệp của anh

Từng nếm trải mọi vinh quang và cay đắng của bóng đá đỉnh cao (bao gồm cả chấn thương nặng phải giải nghệ sớm), ông Alf-Inge biết rõ từng cạm bẫy của thế giới quần đùi áo số. Ông vừa là bố, vừa là người thầy, vừa là cố vấn tài chính tối cao cho con trai.

Chính ông là người định hướng cho Haaland từ bỏ đồ ăn nhanh và nước ngọt từ năm 16 tuổi để chuyển sang chế độ ăn nghiêm ngặt sau khi nghe câu chuyện về sự trường thọ của Cristiano Ronaldo. Ông cũng là người cùng siêu cò quá cố Mino Raiola vạch ra lộ trình chuyển nhượng khôn ngoan: đi từ Bryne đến Molde, qua Salzburg, rèn giũa ở Dortmund rồi mới hạ cánh xuống Man City khi đã hoàn toàn chín muồi.

Mỗi khi Haaland đối mặt với áp lực từ những giai đoạn tịt ngòi hay những lời chê bai từ các chuyên gia, ông Alf-Inge luôn là người đứng ra làm lá chắn trước truyền thông, giúp con trai giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung tuyệt đối vào việc ghi bàn.

Gia đình của Erling Haaland là một minh chứng cho thấy: Khi những gene di truyền xuất sắc của một gia tộc thể thao được kết hợp với một phương pháp giáo dục khoa học và một bệ đỡ gia đình vững chắc, thế giới sẽ được chứng kiến sự ra đời của một "quái vật" không thể bị ngăn cản, người đang bùng nổ tại giải đấu lớn nhất hành tinh là World Cup 2026.

Nguồn: Yahoo Sports