Bạn gái của Neymar là ai?

Khi Neymar tiếp tục tranh tài trên một trong những sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới, người hâm mộ lại một lần nữa tìm kiếm bóng hồng bên cạnh anh.

Neymar đã trải qua hơn một thập kỷ là một trong những ngôi sao bóng đá lớn nhất thế giới. Nhưng khi anh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý tại FIFA World Cup, người hâm mộ lại đặt ra một câu hỏi khác bên ngoài sân cỏ: Ai là người phụ nữ đang thầm lặng ủng hộ anh phía sau tất cả?

Người phụ nữ đó chính là Bruna Biancardi – người mẫu kiêm KOL (người có sức ảnh hưởng) người Brazil. Cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Neymar, cùng anh đi qua những cột mốc sự nghiệp, những thăng trầm trước áp lực dư luận và cả những ngày vui của gia đình.

Mối quan hệ của họ đã kinh qua nhiều lần tan hợp, hợp tan cùng những áp lực khủng khiếp từ ánh hào quang toàn cầu. Giờ đây, cặp đôi đã có với nhau hai cô con gái, đang chuẩn bị đón đứa con chung thứ ba và dường như đang bước sang một chương hoàn toàn mới của cuộc đời.

Bruna Biancardi sở hữu sự nghiệp độc lập vững chắc

Mặc dù được biết đến rộng rãi với tư cách là bạn gái của Neymar, Biancardi thực chất đã tự khẳng định được tên tuổi của mình từ rất lâu trước khi trở thành một nửa của cầu thủ danh tiếng bậc nhất Brazil.

Cô gái gốc São Paulo này là một người mẫu, influencer (người có tầm ảnh hưởng) thời trang và nhà sáng tạo nội dung số. Cô là đối tác của hàng loạt nhà mốt xa xỉ bao gồm Louis Vuitton, Off-White và Balmain. Tài khoản mạng xã hội của cô đã phát triển thành một trong những trang cá nhân có lượng theo dõi lớn nhất trong giới influencer Brazil, với hàng triệu người hâm mộ luôn ngóng chờ các nội dung về thời trang, du lịch và gia đình của cô.

Biancardi có sự nghiệp người mẫu thành công

Sự hiện diện trực tuyến của Bruna không chỉ gói gọn trong những bộ ảnh thời trang lộng lẫy. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ các chuyến du lịch, các bữa tiệc gia đình cho đến hành trình làm mẹ và những phút giây đặc biệt bên Neymar và các con.

Cô cũng tự thực hiện một series về nấu ăn mang tên "Bru na Cozinha" , mang đến cho người theo dõi một góc nhìn cá tính và gần gũi hơn bên ngoài thế giới nhung lụa của thời trang.

Sự cân bằng khéo léo giữa các chiến dịch thời trang cao cấp và nội dung gia đình ấm áp đã giúp Biancardi xây dựng được một bản sắc rất riêng, không hề bị lu mờ dù đang hẹn hò với một trong những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Chuyện tình của Neymar và Bruna Biancardi chưa bao giờ là một đường thẳng

Chuyện tình của họ không đi theo một lộ trình truyền thống nào.

Neymar và Biancardi bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2022 trước khi chính thức công khai mối quan hệ trên Instagram vào tháng 4 năm đó. Thông báo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu, người hâm mộ đều háo hức muốn biết thêm về người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim của siêu sao Brazil.

Tuy nhiên, sóng gió sớm ập đến.

Cặp đôi đường ai nấy đi vào cuối năm 2022 trước khi âm thầm tái hợp vào đầu năm 2023. Sự tái hợp này tưởng chừng là một khởi đầu mới tốt đẹp, đặc biệt là khi họ chào đón đứa con đầu lòng vào cuối năm đó.

Thế nhưng, chỉ vài tuần sau khi con gái Mavie chào đời vào tháng 10 năm 2023, cặp đôi lại tuyên bố chia tay một lần nữa. Vào thời điểm đó, Biancardi đã thẳng thắn chia sẻ trước công chúng rằng dù mối quan hệ tình cảm đã chấm dứt, họ sẽ luôn giữ sợi dây liên kết chặt chẽ với tư cách là những bậc cha mẹ.

Nhiều người tin rằng chương truyện tình yêu của họ đã chính thức khép lại.

Nhưng một lần nữa, Neymar và Biancardi lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi tìm đường trở về bên nhau vào năm 2024. Kể từ khi tái hợp, họ chia sẻ nhiều cột mốc gia đình hơn bao giờ hết, mang đến một góc nhìn kín tiếng và bình yên hơn rõ rệt về mối quan hệ của mình.

Đầu năm nay, khi Neymar trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Santos FC, Biancardi đã có những lời tâm sự về tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua.

"Chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu giai đoạn rồi đúng không? Có những lúc thăng, có những lúc trầm," cô viết trên Instagram. "Nhưng đến ngày hôm nay, em hiểu rằng tất cả những điều đó đều là cần thiết để chúng ta có thể đi đến được vị trí hiện tại."

Lời chia sẻ đầy chân thành này đã chạm đến trái tim của những người hâm mộ vốn đã dõi theo cặp đôi qua nhiều năm dài đối mặt với những thăng trầm đầy thị phi trước công chúng.

Cùng nhau vun đắp cho tổ ấm ngày một đông đúc

Gia đình giờ đây đã trở thành trung tâm trong câu chuyện của Neymar và Biancardi.

Cặp đôi chào đón con gái Mavie vào tháng 10 năm 2023, họ đã chia sẻ những dòng trạng thái vô cùng xúc động để ăn mừng sự xuất hiện của cô bé và gọi con là "mảnh ghép còn thiếu" của gia đình.

Sau khi tái hợp, một cột mốc ngọt ngào khác lại đến vào tháng 7 năm 2025 khi họ chào đón cô con gái thứ hai, đặt tên là Mel.

Bên cạnh đó, Neymar còn có một cậu con trai lớn tên là Davi Lucca (con chung với bạn gái cũ Carolina Dantas) và một cô con gái tên là Helena (con chung với người mẫu Amanda Kimberlly).

Và hiện tại, tổ ấm của họ lại đang chuẩn bị đón thêm một thành viên mới.

Vào tháng 6 năm 2026, Neymar và Biancardi tiết lộ họ đang mong đợi đứa con chung thứ ba. Trong một bữa tiệc công bố giới tính thai nhi, cặp đôi hạnh phúc thông báo rằng họ lại sắp sửa chào đón thêm một cô công chúa nữa.

Thông báo được đưa ra qua những hình ảnh ấm áp của cặp đôi bên cạnh các con, cùng với bạn bè và gia đình quây quần để chúc mừng thành viên mới nhất của tổ ấm nhỏ.

Cặp đôi sắp chào đón con chung thứ 3

Bất chấp những năm tháng đầy rẫy thị phi và tiêu đề giật gân xung quanh mối quan hệ, những lần xuất hiện trước công chúng gần đây của họ ít tập trung vào sự lãng mạn đôi lứa mà hướng về cuộc sống gia đình nhiều hơn. Biancardi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xung quanh chuyện sinh nhật, ngày lễ và công việc nuôi dạy con cái hàng ngày.

Tiếp tục là hậu phương vững chắc tại World Cup

Khi Neymar một lần nữa bước ra tranh tài tại một trong những sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, Biancardi vẫn là một trong những cổ động viên nhiệt thành và dễ nhận thấy nhất của anh.

Dù là để ăn mừng chiến thắng, ghi lại những khoảnh khắc hậu trường của gia đình hay chia sẻ những lát cắt cuộc sống bình dị rời xa sân vận động, cô đã trở thành gương mặt quen thuộc đối với những ai theo dõi hành trình của Neymar cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Chuyện tình của họ có lẽ đã trải qua nhiều bước ngoặt hơn hầu hết các cặp đôi nổi tiếng khác, nhưng giờ đây, tâm điểm chú ý đã không còn là những tiêu đề giật gân về chuyện chia tay, mà là những cột mốc trưởng thành của các con và chương tiếp theo mà họ đang cùng nhau xây dựng.

Biancardi luôn là hậu phương ủng hộ sự nghiệp của Neymar

Đối với những người hâm mộ, Bruna Biancardi giờ đây đã chứng minh cô không chỉ đơn thuần là "bạn gái của Neymar".

Cô đã tự tay gầy dựng một sự nghiệp thành công cho riêng mình, đồng thời là người định hình nên cuộc sống gia đình ấm áp – thứ đang ngày càng trở thành một phần ý nghĩa nhất trong câu chuyện cuộc đời của siêu sao người Brazil.

Nguồn: People, SI