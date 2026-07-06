Vương tử Harry sẽ một mình trở về London, Meghan Markle cùng hai con Archie và Lilibet không đi cùng

Vương tử Harry sẽ trở về Anh vào tuần tới theo đúng kế hoạch, tuy nhiên Meghan Markle cùng hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, sẽ không đồng hành với anh trong chặng dừng chân tại London.

Ngày 4/7, People xác nhận Meghan, Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi) sẽ không đến thủ đô nước Anh cùng Công tước xứ Sussex. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu ba mẹ con có tham gia những hoạt động khác của Harry ở ngoài London trong chuyến đi này hay không.

Thông tin mới được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Harry và Meghan từng hy vọng sẽ đưa Archie và Lilibet trở lại Anh lần đầu tiên kể từ năm 2022. Harry được cho là rất mong các con có cơ hội trải nghiệm nơi anh lớn lên, đồng thời có thể gặp ông nội là Vua Charles III.

Việc ba mẹ con không xuất hiện tại London cũng làm dấy lên câu hỏi liệu cuộc đoàn tụ giữa nhà vua với các cháu nội có diễn ra trong chuyến đi lần này hay không.

Lo ngại về an ninh vẫn là rào cản lớn nhất

Theo People , kế hoạch của gia đình Sussex tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi liên quan đến vấn đề an ninh. Trong tuyên bố gửi tới People hôm 29/6, người phát ngôn của Vương tử Harry cho biết vấn đề lớn nhất là liệu gia đình anh có được đảm bảo mức bảo vệ phù hợp trong suốt chuyến thăm Anh hay không.

Dù Vua Charles III đã đề nghị gia đình Sussex lưu trú tại một khu nhà thuộc điền trang Hoàng gia, phương án bảo vệ chỉ được áp dụng trong phạm vi khuôn viên này và không mở rộng cho các hoạt động bên ngoài.

Khi đó, đại diện của Harry cho biết Công tước xứ Sussex vẫn đang "xem xét mọi phương án có thể" để chuyến đi diễn ra an toàn, đồng thời tạo cơ hội cho Archie và Lilibet được trở lại Anh.

Trước khi dự kiến đến Anh, Harry, Meghan và hai con đã có kỳ nghỉ tại châu Âu. Theo kế hoạch, Vương tử Harry vẫn sẽ tham gia hàng loạt hoạt động từ thiện, bao gồm các sự kiện đánh dấu một năm trước thềm Invictus Games 2027 tại Birmingham, cũng như các chương trình của WellChild và Scotty's Little Soldiers.

Harry vẫn chưa yên tâm đưa vợ con trở lại Anh

Kể từ khi rời bỏ vai trò thành viên Hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến sinh sống tại California (Mỹ), Vương tử Harry nhiều lần bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh dành cho gia đình. Sau khi không còn được hưởng chế độ bảo vệ cảnh sát do ngân sách nhà nước chi trả, Harry cho rằng việc đưa Meghan cùng các con trở về Anh là điều không an toàn.

Theo People , đến cuối tháng 6 vừa qua, cuộc rà soát về chế độ an ninh dành cho Harry do Ủy ban Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật công chúng (RAVEC) thực hiện vẫn chưa hoàn tất. Đại diện của Harry cho biết theo quy định, RAVEC phải tiến hành đánh giá mức độ rủi ro ít nhất mỗi năm một lần. Tuy nhiên, lần rà soát gần nhất đối với trường hợp của Harry đã diễn ra cách đây gần bảy năm.

Sau khi thất bại trong vụ kháng cáo liên quan đến việc khôi phục quyền được cảnh sát bảo vệ tự động khi về Anh, Harry từng chia sẻ với BBC vào tháng 5/2025 rằng: "Tôi không thể hình dung ra một viễn cảnh mà lúc này tôi sẽ đưa vợ và các con trở lại Anh".

Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nói về hai con: "Các con sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Tôi nhớ nước Anh, nhớ nhiều nơi ở Anh. Thật buồn khi tôi không thể cho các con thấy quê hương nơi mình đã lớn lên".

Archie và Lilibet hiếm khi trở lại Anh

Hoàng tử Archie chào đời tại Anh vào tháng 5/2019 và từng được giới thiệu với công chúng tại Lâu đài Windsor chỉ ít ngày sau khi sinh. Năm 2019, cậu bé cũng cùng cha mẹ tham dự một trận đấu polo và theo gia đình trong chuyến công du Nam Phi, nơi Archie gặp cố Tổng Giám mục Desmond Tutu. Tuy nhiên, kể từ khi gia đình chuyển sang Mỹ vào năm 2020, Archie gần như không còn xuất hiện trước công chúng.

Trong khi đó, Công chúa Lilibet sinh năm 2021 tại Mỹ và mới chỉ một lần trở lại Anh vào năm 2022 nhân dịp Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Trong chuyến đi đó, Harry và Meghan đã tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho Lilibet tại Frogmore Cottage, nơi ở cũ của gia đình tại Anh, đồng thời công bố bức ảnh chính thức đầu tiên của cô bé.

Dù Harry và Meghan nhiều lần chia sẻ hình ảnh Archie và Lilibet trên mạng xã hội, đặc biệt kể từ khi Meghan quay lại Instagram vào đầu năm 2025 và quảng bá thương hiệu As Ever , khuôn mặt của hai con vẫn thường được che hoặc chụp từ phía sau.

Một người bạn thân của Harry từng chia sẻ với People rằng: "Harry không giấu các con vì muốn tạo sự bí ẩn, mà vì anh muốn bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của các con trước những nguy cơ có thể xảy ra".

Người này nói thêm: "Harry mong các con có một cuộc sống bình thường nhất có thể, không phải lớn lên trong nỗi lo bị bắt cóc hay gặp nguy hiểm".

*Theo People