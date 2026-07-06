"Đệ nhất công tử" đẹp trai nhất thế giới gây sốt tại lễ tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, visual cực phẩm vượt tài tử Hollywood giờ ra sao?

Vừa chính thức tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học tại Đại học Bắc Kinh, Nikolai Lukashenko - con trai út Tổng thống Belarus - một lần nữa khiến truyền thông "dậy sóng" bởi học vị ấn tượng cùng visual cực phẩm, xứng danh "Đệ nhất công tử" đẹp trai nhất thế giới.

"Đệ nhất công tử Belarus" nhận bằng tại Đại học Bắc Kinh

Con trai út của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Nikolai Lukashenko, vừa chính thức tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh sau 4 năm theo học ngành Công nghệ sinh học.

Ngày 30/6, Tổng thống Lukashenko đã trực tiếp có mặt tại Đại học Bắc Kinh để dự lễ trao bằng cho khóa sinh viên đầu tiên của chương trình đào tạo cử nhân liên kết ngành Công nghệ sinh học giữa Đại học Quốc gia Belarus và Đại học Bắc Kinh. Theo hình ảnh được công bố, Nikolai là một trong 5 sinh viên Belarus tốt nghiệp chương trình này và nhận bằng của cả hai trường.

Nikolai Lukashenko nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học Bắc Kinh

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh tất cả sinh viên đều có cơ hội bình đẳng để theo học chương trình.

"Không quan trọng đó là con trai tổng thống hay một học sinh bình thường đến từ nông thôn hay thành phố. Tất cả đều có cơ hội bình đẳng để đứng trên sân khấu ngày hôm nay", ông nói.

Ông cũng cho biết các sinh viên đã nhận được nhiều lời mời làm việc với mức đãi ngộ hấp dẫn từ Trung Quốc và Nga, nhưng bày tỏ mong muốn họ sẽ trở về đóng góp cho Belarus.

Chương trình đào tạo liên kết mà Nikolai theo học được Đại học Quốc gia Belarus và Đại học Bắc Kinh ký kết vào năm 2022. Đến tháng 7/2025, hai trường tiếp tục mở rộng hợp tác bằng chương trình đào tạo thạc sĩ cùng chuyên ngành.

Theo thông tin từ phía Belarus, khóa đầu tiên của chương trình có 25 sinh viên, trong đó 5 người là công dân Belarus. Sau khi hoàn thành khóa học, các sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp của cả Đại học Quốc gia Belarus và Đại học Bắc Kinh.

“Đệ nhất công tử” đẹp trai nhất thế giới

Nikolai Lukashenko là con trai út của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, sinh năm 2004 khi nhà lãnh đạo này đã ngoài 50 tuổi. Ông Lukashenko còn có hai người con trai với người vợ chính thức Galina Lukashenko là Viktor và Dmitry, song cả hai đều ít tham gia các hoạt động chính trị.

Ngay từ nhỏ, Nikolai đã thường xuyên theo cha trong các chuyến công du và sự kiện ngoại giao cấp cao. Từ năm 2 tuổi, anh đã xuất hiện trong các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đó tiếp tục đồng hành cùng cha trong nhiều hội nghị quốc tế, trở thành gương mặt quen thuộc với truyền thông. Chính vì vậy, Nikolai được nhiều người gọi là "đệ nhất công tử Belarus".

Nikolai Lukashenko thường theo cha tham gia các sự kiện chính trị

Trong nhiều năm, danh tính mẹ ruột của anh chưa từng được phía Belarus công bố. Dẫu vậy, truyền thông và công chúng đều dễ dàng nhận thấy mối quan hệ gắn bó giữa Nikolai và cha, khi hai cha con thường xuyên đồng hành trong các hoạt động đối nội và đối ngoại.

Nikolai Lukashenko là một trong những "đệ nhất công tử" nổi tiếng nhất thế giới nhờ ngoại hình nổi bật. Đầu năm 2022, hàng loạt video ghi lại những lần Nikolai xuất hiện cùng cha tại các sự kiện đối ngoại bất ngờ lan truyền mạnh trên TikTok, giúp chàng trai sinh năm 2004 trở thành hiện tượng mạng toàn cầu.

Nhan sắc cực phẩm của “Đệ nhất công tử” đẹp trai nhất thế giới

Sở hữu chiều cao khoảng 1,9 m, mái tóc vàng, gương mặt điển trai cùng phong thái điềm tĩnh, Nikolai nhanh chóng được cư dân mạng ví như tài tử Hollywood hay người mẫu.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, anh còn được đánh giá cao về thành tích học tập và nhiều năng khiếu. Năm 2019, Nikolai giành giải ba tại kỳ thi Olympic Hóa học Belarus, đồng thời theo đuổi khúc côn cầu trên băng, chơi piano từ nhỏ và có thể sử dụng tiếng Nga, tiếng Anh, bên cạnh việc học thêm tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trái với sự nổi tiếng, anh khá kín tiếng về đời sống cá nhân, không sử dụng mạng xã hội và hiếm khi trả lời truyền thông.

Nguồn: The Moscow Times, HK01