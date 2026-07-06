Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu

Theo Báo cáo Thịnh vượng 2026 (The Wealth Report 2026) của Knight Frank, Nam Phi, Ai Cập và Maroc tiếp tục là ba quốc gia tập trung nhiều cá nhân siêu giàu nhất châu Phi.

Báo cáo định nghĩa cá nhân siêu giàu (UHNWI) là những người sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, không bao gồm giá trị nơi ở chính. Dù chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số thế giới, nhóm này nắm giữ phần đáng kể của cải toàn cầu và có ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư, hoạt động kinh doanh cũng như quá trình tạo lập tài sản.

Nam Phi đứng thứ 37 thế giới với 1.347 cá nhân siêu giàu và được dự báo tăng lên 1.564 người vào năm 2031. Ai Cập xếp thứ 42 với 822 người, dự kiến đạt 977 người. Maroc đứng thứ 44 với 432 người và có thể tăng lên 550 người vào năm 2031.

Ba quốc gia này tiếp tục giữ vai trò là những trung tâm tài sản tư nhân hàng đầu châu Phi, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Trên phạm vi toàn cầu, số cá nhân siêu giàu đạt 713.626 người trong năm 2026, tăng hơn 162.000 người so với năm 2021, tương đương trung bình khoảng 89 người mỗi ngày gia nhập nhóm này trong 5 năm qua.

Mỹ dẫn đầu về số lượng cá nhân siêu giàu và đóng góp khoảng 41% số người mới gia nhập nhóm trong giai đoạn 2021-2026, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với gần 122.000 người. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện chiếm khoảng 55% tổng số cá nhân siêu giàu toàn cầu, phản ánh vai trò chi phối đối với dòng vốn và hoạt động đầu tư quốc tế.