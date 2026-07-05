Dắt chó đi dạo thấy 2 con vật tưởng là mèo con nên người đàn ông đem về, tới nhà mới phát hiện đã nhầm

Theo bạn thì đây là 2 con vật gì?

Mới đây, một người đàn ông ở Singapore trong lúc dắt chó đi dạo vào sáng sớm thấy có 2 chú mèo nhỏ xinh đang run rẩy gần miệng cống nên đã đem về nhà. Tuy nhiên,điều bất ngờ là dự đoán của người đàn ông đã hoàn toàn sai.

Dắt chó đi dạo, người đàn ông đem 2 con vật về nhà, phát hiện chúng không phải mèo

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Tư, 1/7 vừa qua tại một địa điểm gần một cống thoát nước trên đường Petir của Singapore. Một người dùng Facebook đã chia sẻ rằng hàng xóm của cô ấy đã tìm thấy 2 con vật này vào sáng sớm khi đang dắt chó đi dạo. Người đàn ông đã tạm thời đặt chúng vào một chiếc hộp trong khi liên hệ với chính quyền để được giúp đỡ.

Ban đầu họ tin rằng những sinh vật này là mèo con. Chồng của người dùng Facebook sau đó cũng đã tham gia để giúp chăm sóc những con vật này. Người hàng xóm sau đó quay lại để theo dõi các con vật, và theo người dùng, anh ấy cũng đã đặt một biển báo yêu cầu mọi người không được chạm vào chúng. Khi các nhân viên phụ trách động vật hoang dã đến đón các con vật về, họ mới biết chính xác rằng hóa ra đây không phải là mèo con mà là cầy hương.

Hóa ra 2 con vật nhỏ này không phải mèo mà là cầy hương.

"Anh ấy đã làm một việc tốt; vì không thấy bóng dáng con mẹ đâu và thấy 2 con vật đang ở nơi nguy hiểm (gần cống thoát nước và suýt bị chó của anh tấn công), anh đã đặt chúng vào một chiếc hộp an toàn để tránh thú săn mồi hoặc người lạ bắt đi", trích lời của người nhân viên.

Trả lời câu hỏi từ Mothership, ông How Choon Beng – Giám đốc Nhóm Quản lý Động vật Hoang dã thuộc Ủy ban Công viên Quốc gia (NParks) – xác nhận rằng họ đã nhận được thông tin về vụ việc.

Đơn vị phụ trách xử lý động vật hoang dã của NParks đã tiếp nhận những con cầy này và đặt chúng vào một chiếc hộp trên cây gần nơi tìm thấy chúng để "tạo điều kiện cho chúng đoàn tụ với mẹ".

Cầy hương là động vật như thế nào?

Mặc dù có vẻ ngoài giống mèo, cầy hương lại là loài hoàn toàn khác biệt. Đặc điểm nhận dạng của chúng là thân hình dài và thon mượt, chân ngắn, đuôi dài, mõm nhọn và đôi tai nhỏ.

Là loài ăn tạp và thường di chuyển tự do, chúng hay xuất hiện tại các khu rừng, công viên, rừng ngập mặn và cả môi trường đô thị. Chúng thường bị thu hút bởi những nơi có nguồn thức ăn và chỗ trú ẩn, nhưng bản tính vốn nhút nhát nên chúng thường tránh để con người nhìn thấy.

Cầy hương là động vật hoang dã rất nhút nhát.

Tại Singapore, việc người dân bắt gặp cầy hương trên đường là điều khá phổ biến. Nếu bắt gặp cầy, NParks khuyến cáo người dân nên: Giữ bình tĩnh và quan sát từ khoảng cách an toàn; không dồn ép hoặc đuổi bắt con vật; đồng thời che đậy hoặc cất giữ kỹ thức ăn để tránh thu hút chúng vào nhà.

Cầy hương thường bị bắt gặp trên đường phố ở Singapore.

Tóm lại, khi bạn vô tình bắt gặp động vật hoang dã (như cáo, cầy hương...) thì nguyên tắc cốt lõi là giữ khoảng cách an toàn và không can thiệp. Các loài này thường nhút nhát và sẽ chủ động bỏ đi nếu không bị kích động. Dưới đây là các bước xử lý an toàn và đúng cách:

- Tuyệt đối không lại gần: Không cố gắng chạm vào, vuốt ve, rượt đuổi hoặc dồn chúng vào góc kẹt.

- Không cho ăn: Việc cho ăn khiến chúng mất đi bản năng săn mồi tự nhiên và có nguy cơ lây truyền bệnh dịch.

- Giữ bình tĩnh và lùi lại: Đi lùi chậm rãi, không quay lưng chạy đột ngột vì có thể kích hoạt bản năng săn mồi hoặc phòng vệ của chúng.

- Tạo tiếng ồn nếu muốn chúng rời đi: Nếu chúng tiến quá gần nhà hoặc khu vực của bạn, hãy vỗ tay lớn, nói to hoặc gõ vật dụng để xua đuổi chúng đi.

- Kiểm soát thú cưng: Giữ chặt chó, mèo của bạn trong nhà hoặc xích lại để tránh xảy ra xung đột, cắn lộn giữa hai bên.

- Nếu con vật khỏe mạnh: Hãy để chúng tự tìm đường thoát thân. Cầy hương và cáo đô thị thường xuất hiện để kiếm thức ăn rồi sẽ tự rời đi.

- Nếu thấy con vật đang gặp nguy hiểm, bị thương hoặc bị mắc bẫy thì có thể báo cơ quan chức năng, không tự ý giải cứu vì chúng có thể cắn người do đau đớn và hoảng loạn.

- Nếu phát hiện tụ điểm nuôi nhốt, buôn bán trái phép: Chụp ảnh, quay phim lại làm bằng chứng từ xa để báo cáo cơ quan chức năng.