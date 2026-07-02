Sự thay đổi đáng chú ý của giới siêu giàu trong "cuộc đại chuyển giao tài sản"

Ngày càng nhiều người có khối tài sản lớn và rất lớn tạo lập những bộ sưu tập tư nhân quy mô trên khắp thế giới, trong những lĩnh vực như tác phẩm nghệ thuật, xe hơi, gốm sứ và kỷ vật.

Báo cáo mới nhất của ngân hàng HSBC Private Bank mang tên "Tài sản sưu tầm: Mục đích và Đam mê" vừa công bố đi sâu vào tìm hiểu sự phát triển và mở rộng của thị trường đồ sưu tầm toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á. Trong bối cảnh tài sản ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều người có khối tài sản lớn và rất lớn tạo lập những bộ sưu tập tư nhân quy mô trên khắp thế giới, trong những lĩnh vực như tác phẩm nghệ thuật, xe hơi, gốm sứ và kỷ vật.

Mặc dù sưu tầm thường bắt đầu như một sở thích bình thường nhưng khi giá trị và quy mô bộ sưu tập lớn dần lên, những vấn đề thực tiễn chẳng hạn như vận chuyển, lưu trữ, lắp đặt và bảo trì ngày càng cần được chú trọng. Do tạo lập, bảo trì và cuối cùng là chuyển giao một bộ sưu tập phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều, HSBC Private Bank nhấn mạnh tầm quan trọng của:

-Kiểm soát thông tin: Việc thường xuyên lập danh mục và đánh giá tài sản gắn liền với sở thích sẽ giúp tạo nền tảng thông tin để hỗ trợ việc chuyển giao suôn sẻ hơn cho thế hệ tiếp theo. Nhà sưu tầm cũng nên đảm bảo người thừa kế biết nơi lưu giữ tài sản và cách tiếp cận khi cần thiết.

- Truyền tải thông tin: Duy trì đối thoại cởi mở với con cái sẽ giúp làm rõ mục đích của người sưu tầm đối với bộ sưu tập. Điều này có nghĩa là khi tiếp nhận di sản, người thừa kế cần hiểu rõ tâm nguyện của người sưu tầm muốn tài sản của mình được giữ nguyên trạng, phân chia, giữ lại trong gia đình, hiến tặng, đem đi triển lãm hay bán lại.

- Hợp pháp hóa: Các nhà sưu tầm nên xem xét đưa tài sản gắn liền với sở thích của mình vào kế hoạch thừa kế chung để tránh nguy cơ tranh chấp giữa những người thừa kế khi chia di sản. Bản di chúc hợp pháp có thể giúp giảm thiểu gánh nặng pháp lý, vận chuyển, thuế và áp lực cảm xúc cho người thụ hưởng, đặc biệt là trong giai đoạn để tang.

Báo cáo của HSBC cũng chỉ ra các xu hướng đáng chú ý khác, chẳng hạn như mức độ giàu có của châu Á đang gia tăng khiến thị hiếu thay đổi và tạo ra những trung tâm mới hay các nhà sưu tầm Trung Đông đang tham gia ngày càng nhiều vào thị trường xe hơi và phụ nữ có xu hướng lựa chọn những bộ sưu tập thể hiện được giá trị của họ nhiều hơn. Nghiên cứu cũng đề cập đến sức mạnh của sự hoài niệm trong việc thúc đẩy thị trường kỷ vật, dẫn đến việc một cuốn truyện tranh được mua với giá 10 xu vào năm 1938 đã được bán với giá 15 triệu USD vào tháng 1/2026.

Bà Ida Liu, Tổng Giám đốc HSBC Private Bank, cho biết: "Các bộ sưu tập cá nhân chính là cách thể hiện bản sắc, di sản và ý định của một người. Khi những bộ sưu tập này càng phát triển, trách nhiệm của người chủ sở hữu cũng tăng lên theo. Nếu lập kế hoạch chu đáo, các nhà sưu tầm có thể bảo tồn không chỉ bản thân bộ sưu tập họ đã mất công gầy dựng mà còn lưu giữ truyền đời được cả câu chuyện ý nghĩa gắn liền với bộ sưu tập đó cho nhiều thế hệ mai sau".