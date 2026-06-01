Kéo dài 3 ngày 3 đêm, đám cưới của Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh từng được xem là "hôn lễ thế kỷ" của giới hào môn Hong Kong (Trung Quốc) nhưng cuối cùng khép lại bằng một cuộc ly hôn tiếc nuối.

Ngày 1/6, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, con trai cố tỷ phú Hà Hồng Sân, tổ chức lễ cưới tại đảo Mont-Saint-Michel (Pháp) trong không gian được đầu tư cầu kỳ với loạt thiết kế haute couture của Dior và bộ trang sức kim cương trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi nhắc đến những hôn lễ xa hoa bậc nhất của gia tộc “vua sòng bạc”, nhiều người vẫn nhớ đến đám cưới của Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh năm 1991. Kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, tiêu tốn hàng chục triệu đô la Hong Kong cùng khoản của hồi môn được cho là lên tới 1 tỷ HKD (hơn 3300 tỷ đồng), đây từng được truyền thông gọi là "đám cưới thế kỷ" của giới hào môn Hong Kong (Trung Quốc).

Đám cưới thế kỷ của giới thượng lưu Hương Cảng

Hà Siêu Quỳnh là con gái cả của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh. Trong số các con của Hà Hồng Sân, bà được xem là người được cha trực tiếp dìu dắt và đánh giá cao nhất về năng lực kinh doanh. Sau nhiều năm hoạt động trên thương trường, Hà Siêu Quỳnh dần trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong gia tộc họ Hà và thường được truyền thông gọi là người kế thừa phù hợp nhất của "vua sòng bài".

Năm 1991, Hà Siêu Quỳnh kết hôn với Hứa Tấn Hanh, cháu trai của "vua tàu biển" Hứa Ái Chu. Cuộc hôn nhân giữa hai người được xem là sự kết hợp của hai gia tộc danh giá bậc nhất Hong Kong thời bấy giờ, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới truyền thông. Đây tựa như chuyện cổ tích giữa công chúa và hoàng tử.

Hôn lễ được tổ chức xa hoa đến mức nhiều năm sau vẫn được nhắc đến như một trong những đám cưới đình đám nhất giới hào môn Hong Kong thế kỷ XX.

Theo các nguồn tin được truyền thông đăng tải, Hà Hồng Sân đã chuẩn bị của hồi môn cho con gái trị giá khoảng 1 tỷ HKD (khoảng 3300 tỷ đồng), bao gồm tiền mặt cùng nhiều bất động sản, trang sức và đồ cổ có giá trị. Riêng chi phí tổ chức hôn lễ được cho là lên tới khoảng 20 triệu HKD (khoảng 67 tỷ đồng).

Tiệc cưới kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm với sự tham dự của đông đảo khách mời thuộc giới chính trị, kinh doanh và giải trí.

Do mạng lưới quan hệ rộng lớn của hai gia tộc, khách mời được sắp xếp theo từng nhóm riêng. Ngày đầu tiên dành cho người thân hai bên gia đình, ngày thứ hai đón tiếp các đối tác và bạn bè trong giới kinh doanh, còn ngày cuối cùng là bạn bè cùng thế hệ của cô dâu chú rể. Hôn lễ đã quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong như Mai Diễm Phương, Trần Bách Cường, Thành Long cùng đông đảo nhân vật có tiếng trong giới chính trị và kinh doanh.

Phía gia đình họ Hứa cũng đặc biệt coi trọng hôn lễ này. Toàn bộ hoa trang trí được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về Hong Kong. Trong khi đội ngũ phụ trách thiết kế hoa cũng thuộc top hàng đầu thế giới thời bấy giờ.

Bên cạnh quy mô tổ chức hoành tráng, trang phục của cô dâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trong suốt 3 ngày diễn ra hôn lễ, Hà Siêu Quỳnh thay tổng cộng 3 bộ lễ phục, gồm váy cưới, đầm dạ tiệc và bộ long phượng quái truyền thống.

Hai bộ lễ phục phương Tây đều là thiết kế haute couture của Dior, với tổng giá trị được cho là hơn 1,2 triệu HKD (khoảng 4 tỷ đồng).

Bộ váy cưới đầu tiên mang phong cách cổ điển châu Âu, được thiết kế ôm sát vóc dáng và đính nhiều chi tiết lấp lánh. Hà Siêu Quỳnh được ví như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Bộ lễ phục thứ hai có thiết kế hiện đại hơn với phần cổ chữ V, kết hợp cùng áo khoác lông, tạo nên hình ảnh vừa sang trọng vừa quyền lực của ái nữ gia tộc bậc nhất Hong Kong.

Đặc biệt, bộ long phượng quái truyền thống được xem là trang phục được đầu tư công phu nhất. Theo truyền thông, bộ lễ phục thêu chỉ vàng này mất tới 8 tháng để hoàn thiện. Khi kết hợp cùng trang sức ngọc trai và ngọc bích, Hà Siêu Quỳnh xuất hiện với hình ảnh quý phái, đậm chất hào môn.

Sự xa hoa từ quy mô tổ chức, dàn khách mời cho đến trang phục cô dâu đã khiến hôn lễ của Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh được nhiều người xem là một trong những đám cưới lộng lẫy nhất trong lịch sử giới thượng lưu xứ Hương Cảng

Và cái kết không hoàn mỹ

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân từng được ví như chuyện cổ tích giữa hai gia tộc quyền lực lại không có cái kết viên mãn. Năm 2000, Hà Siêu Quỳnh bất ngờ tuyên bố ly hôn với Hứa Tấn Hanh, gây xôn xao dư luận Hong Kong.

Thời điểm đó, nhiều tin đồn cho rằng sự xuất hiện của người thứ ba là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Đặc biệt, việc Hứa Tấn Hanh sau này kết hôn với người đẹp Lý Gia Hân càng khiến những đồn đoán này lan rộng.

Tuy nhiên, Hà Siêu Quỳnh từng khẳng định, cuộc hôn nhân của bà và Hứa Tấn Hanh thực chất chỉ là sự liên kết giữa hai gia tộc giàu có, không được xây dựng trên nền tảng tình cảm sâu sắc. Bà cũng cho biết hai người đã sống ly thân trong nhiều năm trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Dù vậy, khi mối quan hệ giữa Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân bị truyền thông công khai, thủ tục ly hôn giữa ông và Hà Siêu Quỳnh vẫn chưa chính thức hoàn tất khiến câu chuyện càng trở thành đề tài bàn tán của công chúng.

Cùng với đó, tỷ phú Hà Hồng Sân cũng từng có những phát ngôn gây chú ý khi được phóng viên hỏi về con rể cũ Hứa Tấn Hanh. Ông thậm chí tuyên bố không quen biết người này và buông một câu đầy ẩn ý: "Anh ta có kết hôn thêm mười lần, tám lần nữa thì cũng vậy thôi."

Sinh ra trong một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hong Kong, Hà Siêu Quỳnh sở hữu gần như mọi thứ mà nhiều người mơ ước: nhan sắc, danh tiếng, sự nghiệp và khối tài sản đồ sộ. Thế nhưng, chuyện tình cảm lại thường được xem là khoảng trống hiếm hoi trong cuộc đời người phụ nữ quyền lực này.

Sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp, Hà Siêu Quỳnh hiện được đánh giá là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hong Kong. Với vị thế vững chắc trên thương trường, phong thái điềm tĩnh và năng lực điều hành được công nhận, bà được xem là người kế thừa nổi bật nhất trong số các con của cố tỷ phú Hà Hồng Sân.

Nguồn: Sina, Sohu