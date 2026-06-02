Đám cưới thượng lưu gây địa chấn đầu tháng 6: Sinh 2 con cho tỷ phú nhưng phải chờ 7 năm cô gái này mới được bước vào lễ đường

Sau 7 năm kể từ ngày cầu hôn và đăng ký kết hôn, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã tổ chức lễ cưới tại Pháp với chủ đề "Lời hứa đã được thực hiện đúng hẹn", thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc.

Ngày 1/6/2026, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, con trai của cố tỷ phú sòng bài Hà Hồng Sân, đã tổ chức lễ cưới tại lâu đài trên đảo Mont-Saint-Michel (Pháp). Một ngày sau, cặp đôi đăng tải loạt ảnh chính thức từ hôn lễ với chủ đề "Lời hứa đã được thực hiện đúng hẹn", nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là khung cảnh xa hoa hay những bộ trang phục đắt giá, mà còn là việc cặp đôi phải mất tới 7 năm mới có thể hoàn thành một đám cưới đúng nghĩa.

Đám cưới cổ tích thu hút sự chú ý của nhiều người

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân công khai tình cảm vào năm 2018. Tháng 5/2019, Hà Du Quân gây chú ý khi tổ chức màn cầu hôn hoành tráng theo chủ đề trò chơi Mario tại Thượng Hải.

Chỉ vài tháng sau, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng đám cưới sẽ sớm được tổ chức với quy mô lớn bởi Hà Du Quân là thành viên của gia tộc họ Hà, một trong những gia đình giàu có và nổi tiếng nhất Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, kế hoạch liên tục bị trì hoãn và suốt nhiều năm sau đó, hai người chỉ xuất hiện với tư cách vợ chồng hợp pháp mà chưa từng tổ chức hôn lễ chính thức.

Nguyên nhân đầu tiên được cho là xuất phát từ sự ra đi của cha Hà Du Quân, Stanley Ho - Hà Hồng Sân, người được mệnh danh là "vua sòng bạc Macau". Ông qua đời vào tháng 5/2020 ở tuổi 98. Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình họ Hà có truyền thống để tang trong 3 năm nên nhiều hoạt động mang tính chất vui mừng, trong đó có kế hoạch tổ chức đám cưới, buộc phải tạm hoãn.

Sự kiện này đã khiến dự định tổ chức hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân bị lùi lại trong nhiều năm. Trong thời gian chờ đợi, cuộc sống của cặp đôi có nhiều thay đổi.

Cuối năm 2019, Hề Mộng Dao sinh con trai đầu lòng Hà Quảng Thân. Đến năm 2022, cô tiếp tục sinh con gái Romee. Việc liên tiếp mang thai, sinh con và chăm sóc gia đình khiến ưu tiên của nữ siêu mẫu thay đổi đáng kể. Thay vì dành thời gian chuẩn bị cho một hôn lễ quy mô lớn, cô tập trung vào cuộc sống gia đình và quá trình hồi phục sức khỏe sau sinh.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Hề Mộng Dao cũng từng thừa nhận bản thân không quá yêu thích những sự kiện đông người. Cô tự nhận mình có xu hướng hướng nội và không đặt nặng chuyện phải tổ chức một đám cưới xa hoa.

Dù kế hoạch bị trì hoãn nhiều lần, Hà Du Quân chưa từng từ bỏ ý định tổ chức một hôn lễ chính thức cho vợ. Theo chia sẻ được truyền thông Trung Quốc đăng tải, doanh nhân sinh năm 1995 nhiều lần khẳng định rằng đám cưới là điều nhất định phải diễn ra và phải được chuẩn bị chu đáo.

Chính sự kiên trì này đã khiến chủ đề của hôn lễ năm 2026 được đặt tên là "Lời hứa đã được thực hiện đúng hẹn". Đối với Hà Du Quân, đây không đơn thuần là một buổi tiệc cưới mà còn là cách hoàn thành lời hứa từng dành cho người phụ nữ anh yêu từ ngày cầu hôn.

Đám cưới cổ tích giữa di sản thế giới

Lễ cưới được tổ chức tại Mont-Saint-Michel, quần thể đảo tu viện nổi tiếng của Pháp được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, đồng thời cũng là bối cảnh xuất hiện trong MV The Greatest Works of Art của Jay Chou (Châu Kiệt Luân).

Không gian hôn lễ được phủ kín bởi những bông tulip hồng nhập khẩu, mỗi bông có giá khoảng 6 euro (khoảng 180.000 đồng). Nhiều chi tiết trong buổi lễ được thiết kế riêng theo câu chuyện tình yêu của cặp đôi. Trong đó, tháp champagne được làm theo đúng chiều cao của Hề Mộng Dao, trở thành một trong những điểm nhấn được cư dân mạng đặc biệt chú ý.

Thiệp cưới cũng gây bàn luận khi ghi tên "Hề Mộng Dao và Hà Du Quân", với tên cô dâu được đặt trước chú rể, khác với cách sắp xếp quen thuộc trong nhiều đám cưới truyền thống. Bên cạnh đó, quà tặng dành cho khách mời được lấy cảm hứng từ màn cầu hôn đình đám năm 2019 của cặp đôi theo chủ đề "Mario giải cứu công chúa". Bên trong gồm mô hình nhân vật được thiết kế riêng cùng hộp quà có giá trị được cho là gần 6.000 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng), như một cách gợi nhớ hành trình yêu kéo dài suốt 7 năm.

Theo những hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội, Hà Du Quân gần như không rời mắt khỏi vợ trong suốt buổi lễ. Trong phần trao lời thề nguyện, anh xúc động nhắc lại chặng đường từ một chàng trai từng là "em trai trong nhóm bạn" của Hề Mộng Dao đến khi trở thành người bạn đời đồng hành cùng cô. Hà Du Quân còn gọi vợ bằng biệt danh thân mật "công chúa Peach" và khẳng định sẽ luôn ở bên cô trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Thông điệp về gia đình cũng được cặp đôi nhiều lần nhấn mạnh. Hai người cho biết luôn đặt tổ ấm nhỏ của mình lên trên hết. Chính vì vậy, phát ngôn nổi tiếng của Hề Mộng Dao nhiều năm trước: "Tôi kết hôn không phải vì hào môn, mà vì tình yêu" tiếp tục được cộng đồng mạng nhắc lại sau hôn lễ.

Một trong những khoảnh khắc được yêu thích nhất là sự xuất hiện của hai con của cặp đôi. Cậu bé Hà Quảng Thân, 6 tuổi, và cô bé Romee, 4 tuổi, đảm nhận vai trò hoa đồng trong ngày trọng đại của bố mẹ. Trong loạt ảnh gia đình được công bố, bà Lương An Kỳ, người vợ thứ tư của cố tỷ phú Stanley Ho (Hà Hồng Sân), xuất hiện bên con cháu với những cử chỉ đầy tình cảm. Cha mẹ của Hề Mộng Dao cũng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của con gái nhưng giữ thái độ khá kín tiếng.

Hôn lễ còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí và thể thao. Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ váy đen thanh lịch cùng túi xách Hermès được cho là trị giá khoảng 240.000 nhân dân tệ. Sau buổi lễ, cô để lại bình luận gọi Hề Mộng Dao là "cô dâu đẹp nhất".

Trong khi đó, Jackson Wang (Vương Gia Nhĩ) đảm nhận vai trò phù rể. Nam nghệ sĩ xuất hiện khá kín đáo, tránh thu hút sự chú ý khỏi nhân vật chính của buổi lễ. Anh và Hà Du Quân được biết đến là những người bạn thân thiết sau nhiều năm đồng hành và hợp tác trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Váy cưới thủ công hơn 600 giờ và bộ trang sức kim cương gây choáng

Bên cạnh không gian tổ chức xa hoa, tạo hình của Hề Mộng Dao trong ngày cưới cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Nữ siêu mẫu thay hai thiết kế haute couture đến từ Dior. Trong nghi thức chính, cô diện váy cưới được đích thân Giám đốc sáng tạo Dior Jonathan Anderson thiết kế riêng. Bộ váy mất hơn 600 giờ hoàn thiện thủ công, sử dụng chất liệu tơ tằm hoang dã tạo hiệu ứng ánh ngọc trai mềm mại. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần thân sau được tạo hình như đôi cánh, với kết cấu sử dụng dây đàn piano để vừa giữ phom dáng vừa giúp cô dâu di chuyển thuận tiện trong suốt buổi lễ.

Trước đó, tại tiệc chào mừng khách mời, Hề Mộng Dao xuất hiện trong mẫu váy voan đính hoa màu xanh băng thuộc bộ sưu tập haute couture Xuân - Hè 2026 của Dior, mang phong cách nhẹ nhàng và lãng mạn.

Hoàn thiện diện mạo cô dâu là bộ trang sức kim cương đến từ Graff. Hề Mộng Dao đeo đôi bông tai hình bông tuyết nặng 30 carat, vòng tay đính kim cương toàn phần 66,26 carat cùng nhẫn đính hôn có viên kim cương chủ 7,1 carat.

Tổng trọng lượng kim cương vượt 100 carat, với giá trị được truyền thông Trung Quốc ước tính lên tới gần 49 triệu nhân dân tệ (khoảng 190 tỷ đồng). Đây cũng là một trong những chi tiết thể hiện sự đầu tư công phu cho hôn lễ được mong đợi suốt nhiều năm của cặp đôi.