Khác hẳn Harry - Meghan, cựu Công chúa Nhật Bản Mako có cuộc sống khó tin tại Mỹ

Rời bỏ tước vị Hoàng gia danh giá để kết hôn với người mình yêu vào năm 2021, cựu Công chúa Nhật Bản Mako từng gây rúng động dư luận toàn cầu. Giờ đây, thay vì những cung điện tráng lệ hay những sự kiện thu hút ống kính truyền thông, vợ chồng cô cùng đứa con đầu lòng chọn một cuộc sống vắng bóng thị phi tại vùng ngoại ô Connecticut. Sự lựa chọn này hoàn toàn trái ngược với những ồn ào của vợ chồng Harry - Meghan, chứng minh rằng người ta hoàn toàn có thể "biến mất" khỏi sự chú ý nếu thực sự khao khát bình yên.

Cuộc sống ngoại ô êm đềm của gia đình nhỏ

Mako Komuro, người từng được biết đến với tước hiệu Công chúa Mako, đã chính thức từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân Kei Komuro vào năm 2021. Sau đám cưới, cặp đôi chuyển đến thành phố New York, nơi Kei làm việc với tư cách là một luật sư. Tuy nhiên, theo những hình ảnh mới nhất được tờ New York Post ghi lại, có vẻ như gia đình nhỏ đã rời xa chốn phồn hoa đô hội để chuyển đến sống tại một căn nhà phố ở hạt Fairfield, bang Connecticut.

Cặp đôi cùng đứa con đầu lòng được bắt gặp đang dạo bước quanh thị trấn trong một ngày mùa xuân ấm áp. Họ ghé qua một cửa hàng phô mai địa phương, tiệm bánh và siêu thị trong khu phố mới, tận hưởng nhịp sống đời thường như bao gia đình khác. Em bé, hiện chưa được tiết lộ tên và giới tính, là cháu ngoại đầu tiên của Thái tử và Thái tử phi Nhật Bản. Nếu Thái tử Akishino lên ngôi, đứa trẻ này sẽ trở thành cháu của Nhật hoàng. Tuy nhiên, giới chức hoàng gia Nhật Bản vô cùng kín tiếng và tôn trọng sự riêng tư này.

Ông Naomasa Yoshida, Trưởng quản gia của Thái tử, từng chia sẻ trong một cuộc họp báo được Japan Times trích dẫn rằng đây là chuyện riêng của một người đã rời khỏi Hoàng gia và họ hy vọng cô ấy sẽ được sống trong một môi trường thực sự yên tĩnh.

Lời hứa về một mái ấm bình yên đã thành hiện thực

Kể từ khi rời quê hương, vợ chồng Komuro đã duy trì một cuộc sống vô cùng kín đáo, đúng như những gì Mako từng bày tỏ trước khi lên đường sang New York. Cô từng bộc bạch rằng bản thân chỉ muốn sống một cuộc đời thanh bình trong môi trường mới, cùng chồng bắt đầu một chương mới và dùng sức mạnh của cả hai để vượt qua mọi trở ngại.

Giờ đây, ước nguyện xây dựng một gia đình ấm áp trong môi trường tĩnh lặng của cô dường như đã trở thành hiện thực. Trái ngược với thế giới hoàng gia vốn luôn gắn liền với sự xa hoa, kịch tính và những tiêu đề giật gân trên mặt báo, Mako đã thành công tạo ra một cuộc sống ẩn danh đáng kinh ngạc tại một nơi bão hòa bởi tin đồn và ống kính truyền thông như nước Mỹ. Tạp chí Town & Country trong bài viết trang bìa tháng 10 năm 2025 của tác giả Tim Teeman đã đặc biệt nhấn mạnh sự kín tiếng tuyệt đối này của cựu Công chúa Nhật Bản.

Sự tương phản hoàn toàn với Harry và Meghan

Tom Sykes, tác giả bản tin Royalist của Daily Beast, chia sẻ với tạp chí Town & Country rằng nếu bạn vô tình lướt qua Mako và Kei trên phố, bạn sẽ không hề nhận ra họ. Đây chính là điểm khiến câu chuyện của họ trở nên đặc biệt và tạo ra sự tương phản cực kỳ rõ rệt với Vương tử Harry và Meghan Markle. Dù cùng rời bỏ cuộc sống hoàng gia, nhà Sussex lại hướng tới sự xuất hiện tối đa trước công chúng thông qua hàng loạt cuốn sách, hợp đồng với Netflix, các cuộc phỏng vấn và mạng xã hội.

Trong khi đó, Mako và Kei đã chứng minh rằng việc rời bỏ gia đình hoàng gia để sống một cuộc đời riêng tư là điều hoàn toàn có thể làm được. Họ đã thành công bước khỏi ánh hào quang mà không tự ném mình vào một vòng xoáy sự chú ý khác, kiên quyết chống lại cám dỗ từ việc thương mại hóa danh tiếng để hòa mình vào cuộc sống của những người bình thường. Chắc chắn cặp đôi đã phải đối mặt với những hy sinh và thách thức, nhưng việc công chúng không hề hay biết về những khó khăn đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn dứt khoát và bản lĩnh của họ.