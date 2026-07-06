Người đàn ông sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", bị sa thải sau 3 ngày vì không lừa được ai

Gia nhập một đường dây lừa đảo tại Campuchia với kỳ vọng kiếm tiền, người đàn ông Malaysia lại bị sa thải chỉ sau 3 ngày vì không thực hiện được bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào thành công.

Mới đây, tòa án Singapore tuyên phạt Yip Chee Ming, 30 tuổi, quốc tịch Malaysia, 16 tháng 2 tuần tù giam sau khi người này thừa nhận tham gia một tổ chức tội phạm có tổ chức điều hành các vụ lừa đảo nhằm vào người dân Singapore.

Yip nhận tội đối với một cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức. Một cáo buộc lừa đảo khác được tòa xem xét khi tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, Yip chỉ tham gia đường dây này trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 23/11/2024 tại Phnom Penh (Campuchia). Đây là một trong 12 bị cáo bị truy tố liên quan đến đường dây lừa đảo này vào tháng 9 năm ngoái.

Đến nay, Cảnh sát Singapore đã bắt giữ tổng cộng 20 người liên quan đến đường dây. Tính đến tháng 5 năm nay, Interpol cũng đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ít nhất 31 nghi phạm khác vẫn đang bỏ trốn.

Đường dây lừa đảo hoạt động như thế nào?

Theo cơ quan công tố, đường dây chuyên thực hiện các vụ lừa đảo giả danh quan chức chính phủ nhằm vào người Singapore.

Tổ chức này được chia thành 4 cấp bậc gồm: nhóm cầm đầu điều hành hoạt động và chi trả hoa hồng; nhóm giám sát chịu trách nhiệm đào tạo; nhóm gọi điện trực tiếp giả danh quan chức chính phủ để lừa nạn nhân; và nhóm rửa tiền có nhiệm vụ thu thập tài khoản ngân hàng từ các "người cho mượn tài khoản" tại Singapore rồi chuyển tiền lừa đảo thành tiền mã hóa.

Đường dây hoạt động trong một biệt thự thuê và một tòa nhà 9 tầng, đều có nhân viên an ninh canh gác. Các thành viên được bố trí vé máy bay, phương tiện đi lại, chỗ ở, suất ăn và hỗ trợ xin giấy phép lao động tại Campuchia.

Ngoài việc đào tạo các "điện thoại viên", đường dây còn chuẩn bị quần áo, đạo cụ và các phông nền được thiết kế mang logo của các cơ quan Chính phủ Singapore nhằm tăng độ tin cậy khi thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Được bạn rủ sang Campuchia làm việc

Yip biết đến công việc tại trung tâm lừa đảo ở Campuchia vào tháng 10/2024 thông qua một người tên "Jason".

Jason nói bản thân cảm thấy lo lắng khi nhận công việc và hỏi Yip có muốn đi cùng không. Sau đó, cả hai được thêm vào một nhóm Telegram, nơi một đối tượng cầm đầu thông báo nhiệm vụ sẽ là lừa đảo các nạn nhân.

Đường dây còn mời hai người sang tham quan địa điểm làm việc với toàn bộ chi phí được chi trả.

Ngày 25/10/2024, Yip và Jason bay từ Malaysia sang Campuchia. Đến ngày 29/10, họ được đưa đi tham quan một căn nhà 5 tầng, nơi Yip tận mắt chứng kiến các "điện thoại viên" thực hiện cuộc gọi lừa đảo từ những buồng cách âm tạm bợ.

Sau chuyến tham quan, Yip quyết định gia nhập tổ chức.

Ngày 21/11/2024, Yip cùng Jason quay lại Campuchia để chính thức làm việc. Khi đó, đường dây đang chuyển địa điểm do nhận được thông tin cảnh sát có thể sắp đột kích. Hai người được đưa đến một tòa nhà khác.

Yip được giao vai trò giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện thông báo với nạn nhân rằng tài khoản của họ xuất hiện giao dịch bất thường rồi chuyển cuộc gọi sang một "điện thoại viên" khác để tiếp tục lừa đảo.

Người này đồng ý mức lương cơ bản 1.800 USD/tháng cùng khoản hoa hồng 1% trên số tiền mà các nạn nhân chuyển. Tiền lương sẽ được thanh toán bằng tiền mã hóa.

Bị sa thải chỉ sau 3 ngày vì không lừa được ai

Ngày 22/11/2024, Yip được hướng dẫn phương thức hoạt động của đường dây và bắt đầu học hỏi từ các thành viên khác. Anh ta được phát một chiếc iPhone 6 đã cài sẵn các công cụ phục vụ việc lừa đảo cùng danh sách khoảng 30 người Singapore để tiếp cận.

Yip bắt đầu học thuộc kịch bản gọi điện nhưng theo tài liệu của tòa án, anh ta không thể "đọc lời thoại một cách tự tin". Trong ngày đầu tiên, Yip không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi nào.

Sang ngày hôm sau, tình hình vẫn không cải thiện. Lãnh đạo đường dây thông báo không còn cần đến Yip nữa. Trước khi để Yip rời đi, người này bị thu điện thoại cá nhân và toàn bộ tin nhắn liên quan đến công việc tại đường dây lừa đảo bị xóa.

Ngay trong đêm, Yip trở về Malaysia.

Đến tháng 2/2025, Yip sang Singapore làm tài xế giao hàng với mức lương khoảng 2.300 SGD/tháng trước khi bị bắt vào ngày 9/9/2025.

Tòa: Bị sa thải vì làm không được việc, không phải vì hối hận

Luật sư bào chữa cho rằng vụ việc của Yip là trường hợp đặc biệt vì thân chủ không thực hiện thành công bất kỳ vụ lừa đảo nào, chỉ tham gia tổ chức trong thời gian rất ngắn và chưa nhận được đồng tiền công nào. Phía bào chữa đề nghị mức án 13,8 tháng tù.

Trong khi đó, công tố viên đề nghị mức án ít nhất 18 tháng tù.

Khi tuyên án, Phó Chánh án Tòa án Quận Luke Tan cho biết đường dây lừa đảo này đã gây thiệt hại ít nhất 52,5 triệu SGD thông qua 528 vụ việc được trình báo trong khoảng một năm, trong đó khoảng 11,8 triệu SGD đến từ ít nhất 90 nạn nhân cao tuổi.

Thẩm phán ghi nhận Yip không giữ vai trò quản lý trong tổ chức, không trực tiếp gây ra thiệt hại có thể xác định, chưa nhận tiền công và chỉ tham gia trong thời gian ngắn trước khi bị sa thải.

Tuy nhiên, ông cho rằng mức độ culpability của Yip không thấp như lập luận của phía bào chữa.

Theo thẩm phán, Yip biết rõ mục tiêu của đường dây là người Singapore, chủ động đồng ý nhận lương và hoa hồng, đồng thời được cấp điện thoại cài sẵn các công cụ phục vụ hành vi phạm tội.

"Quyết định tham gia của bị cáo là có chủ đích và xuất phát từ động cơ tài chính. Như phía công tố nhận định, bị cáo thực chất bị sa thải vì không thể thực hiện các cuộc gọi lừa đảo một cách tự tin dù đã cố gắng hết sức, chứ không phải vì hối hận mà rời khỏi tổ chức", thẩm phán Luke Tan nhận định.

Tuy vậy, tòa cũng ghi nhận Yip đã hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin giúp nhận diện các thành viên trong đường dây và sẵn sàng làm chứng chống lại các đồng phạm.

Theo thẩm phán, Đạo luật Phòng chống tội phạm có tổ chức của Singapore được ban hành nhằm triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như trong vụ án này. Vì vậy, tòa cần đưa ra bản án mang tính răn đe mạnh mẽ để gửi thông điệp rằng bất kỳ ai tham gia các tổ chức lừa đảo nhằm vào Singapore, kể cả hoạt động từ nước ngoài với suy nghĩ nằm ngoài tầm với của pháp luật, đều sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm khắc.

Nguồn: CNA