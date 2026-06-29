Thái Lan dựng hàng rào kiên cố đầu tiên dọc biên giới Campuchia: Để hở một khoảng trống vì lý do đặc biệt

Hàng rào biên giới Thái Lan - Campuchia ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) đã hoàn thành 45%; Hải quân Thái Lan cho biết các trạm kiểm soát vẫn đóng cửa và cột mốc vẫn còn nguyên vẹn.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) ngày 27/6 đưa tin, hàng rào an ninh kiên cố đầu tiên của Thái Lan dọc biên giới với Campuchia ở tỉnh Chanthaburi hiện đã hoàn thành 45%; các quan chức quân đội Thái Lan khẳng định công việc đang được tiến hành cẩn thận, sát đường biên giới đã được phân định và không di dời bất kỳ cột mốc biên giới nào.

Hàng rào an ninh kiên cố đầu tiên của Thái Lan dọc biên giới với Campuchia ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) hiện đã hoàn thành 45%. Ảnh: The Nation

Ông Montien Songpracha - nghị sĩ đảng Bhumjaithai đại diện cho khu vực bầu cử Chai Nat và là Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Biên giới Thái Lan, Chiến lược Quốc gia và Cải cách Quốc gia của Quốc hội Thái Lan - đã dẫn đầu đoàn đại biểu bao gồm các thành viên của ủy ban đến thị sát công trường xây dựng tại phường Thep Nimit, huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi vào ngày 27/6.

Chuyến thị sát này của ủy ban nhằm kiểm tra hàng rào biên giới đầu tiên giữa Thái Lan và Campuchia ở Chanthaburi trong bối cảnh dư luận Thái Lan tiếp tục quan tâm đến an ninh biên giới và tình trạng của các cửa khẩu.

Trong quá trình thị sát, Đại tá Hải quân Prachya Hanthiem - chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân Chanthaburi - đã báo cáo với ủy ban về tiến độ và tình hình an ninh trong khu vực.

Ông cho biết Thái Lan đang xây dựng hàng rào gần đường biên giới và đã thông báo cho chính quyền Campuchia để tránh hiểu lầm. Các đại diện Campuchia cũng đã được mời đến quan sát và kiểm tra từng giai đoạn trước khi phía Thái Lan tiến hành công việc.

Đại tá Prachya cho biết việc xây dựng hàng rào biên giới này tuân thủ luật pháp quốc tế và không được thực hiện đơn phương. Ông cũng nhấn mạnh rằng các trạm kiểm soát biên giới trong khu vực vẫn đóng cửa hoàn toàn theo chính sách của Hải quân Hoàng gia Thái Lan và chính phủ nước này.

Theo The Nation, dự án hàng rào biên giới ở Chanthaburi đã hoàn thành 45%, giai đoạn đầu tiên bao gồm các cột mốc từ 52 đến 54 trên đoạn biên giới dài 1,3 km, và giai đoạn thứ hai dự kiến từ cột mốc 54 đến 59 trên đoạn biên giới dài hơn 7 km. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Hataithip và do Bộ Tư lệnh Phát triển thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan xây dựng.

Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn, hàng rào sẽ có tổng chiều dài khoảng 8,3 km.

Công trình bao gồm các tấm bê tông đặc cao 1,95 mét, toàn bộ tường sẽ cao tới 4,3 mét khi tính cả các hạng mục an ninh bổ sung. Dây thép gai sẽ được lắp đặt dọc theo đỉnh hàng rào.

Cột mốc biên giới số 52 có từ thời kỳ Hiệp ước Pháp - Xiêm đầu thế kỷ 20 và được coi là điểm tham chiếu chung giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: The Nation

Tranh cãi xung quanh khoảng trống giữa hai đoạn hàng rào

Đoàn đại biểu Ủy ban An ninh Quốc gia, Biên giới Thái Lan, Chiến lược Quốc gia và Cải cách Quốc gia của Quốc hội Thái Lan cũng đã kiểm tra đoạn hàng rào đang gây tranh cãi trên mạng xã hội vì một khoảng trống rõ ràng gần cột mốc biên giới.

Đại tá Prachya nói với ủy ban rằng cột mốc được đề cập là cột mốc biên giới số 52, có từ thời kỳ hiệp ước Pháp - Xiêm đầu thế kỷ 20 và được coi là điểm tham chiếu chung giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông cho biết khoảng trống đó được để lại vì quy trình của Ủy ban Biên giới Chung (JBC) giữa hai nước vẫn chưa hoàn tất đối với địa điểm cụ thể đó. Sau khi quy trình hoàn tất, phía Thái Lan dự định lắp đặt một tấm che có bản lề có thể đóng mở, cho phép JBC tiếp tục kiểm tra cột mốc biên giới khi cần thiết.

Ông bác bỏ những tuyên bố cho rằng khoảng trống đó sẽ được để trống vĩnh viễn và cũng phủ nhận những hình ảnh trực tuyến cho rằng cột mốc đã biến mất, khẳng định cột mốc vẫn còn nguyên vị trí và những hình ảnh đó đã bị chỉnh sửa.

Ủy ban cũng hỏi về con đường chạy phía sau hàng rào. Ông Prachya cho biết con đường này do Campuchia xây dựng bằng ngân sách riêng và nằm cách hàng rào biên giới của Thái Lan khoảng 3 mét.