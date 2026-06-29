Bạn gái đá vào bụng con trai 18 tháng tuổi đến tử vong, người cha vẫn viết đơn xin giảm án cho người tình

Người cha tha thứ cho bạn gái bất chấp bác sĩ tiết lộ những vết thương nghiêm trọng trên lưng đứa trẻ và vùng bụng sưng to như một quả bóng.

Một người cha ở Trung Quốc đã gây ra sự phẫn nộ trong công luận sau khi ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt để tha thứ cho bạn gái của mình, người đã khiến đứa con trai 18 tháng tuổi của anh tử vong bằng cách đá vào bụng đứa trẻ.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, nhận được sự quan tâm rộng rãi sau khi mẹ của cậu bé, vốn là vợ cũ của người đàn ông này, lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Người vợ cũ họ Tạ cho biết cô đã ly thân với chồng vào tháng 4 năm ngoái. Họ đã kết hôn hơn một thập kỷ và có với nhau hai con trai. Cô giành được quyền nuôi con trai lớn, trong khi chồng cũ của cô, họ Lý, được quyền nuôi đứa con nhỏ mới biết đi.

Bé trai bị bạn gái của cha bạo hành đến tử vong

Vào tháng 11 năm ngoái, cô Tạ nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ bố chồng cũ thông báo về cái chết của đứa con trai nhỏ và xin phép được chôn cất đứa trẻ tại quê nhà của tổ tiên.

Cô Tạ nhanh chóng lao đến bệnh viện, nơi anh Lý đã đang làm thủ tục giấy tờ để hỏa táng con trai họ.

Khi đến nơi, bác sĩ thông báo với cô Tạ rằng con trai cô có những vết thương ở sau đầu và bụng đứa trẻ "sưng to như một quả bóng". Họ đề nghị tiến hành khám nghiệm tử thi.

Lo ngại có điều bất thường, cô Tạ đã liên hệ với cảnh sát. Cuộc điều tra tiết lộ rằng đứa trẻ đã phải chịu nhiều cú đá vào bụng vào ba thời điểm riêng biệt: ba ngày trước và một ngày trước khi tử vong. Đứa trẻ cuối cùng đã tử vong do dập gan, tụy và ruột.

Kẻ thủ ác chính là bạn gái của anh Lý.

Người bạn gái họ Quách đã nghỉ việc nhân viên bán hàng vào tháng 8 năm ngoái và đến sống chung với anh Lý, chịu trách nhiệm chăm sóc toàn thời gian cho con trai anh.

Cô ta được cho là đã giấu gia đình chuyện sống chung với anh Lý và dần mất kiên nhẫn với đứa trẻ khi cậu bé nghịch ngợm. Các báo cáo chỉ ra rằng trước đây cô ta từng cấu véo và đánh đập cậu bé vào tay, mông và mặt.

Lý và bạn gái

Anh Lý bảo vệ quyết định ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt của mình, lập luận rằng anh tin cô Quách đang chăm sóc đứa trẻ và không hề cố ý làm hại cậu bé.

Cô Tạ kịch liệt phản đối lá đơn này và đã đưa vụ việc lên truyền thông để đòi lại quyền lợi cho con trai mình.

"Nếu ngày hôm đó tôi không đến bệnh viện kịp thời, con tôi có lẽ đã bị hỏa táng và kẻ thủ ác đã thoát tội", cô Tạ nói thêm.

Lưu Khải, một luật sư tại Công ty Luật Trung Văn Bắc Kinh, cho biết đơn xin giảm nhẹ hình phạt của anh Lý có trọng lượng pháp lý vì nó được đưa ra bởi một trong hai phụ huynh của nạn nhân; tuy nhiên, vì người còn lại không đồng ý, hiệu lực của nó sẽ bị giảm đi.

Theo Luật Hình sự Trung Quốc, những cá nhân gây ra cái chết bằng những hành vi đặc biệt tàn nhẫn có thể phải đối mặt với mức án không dưới 10 năm tù, tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình.

Luật sư Lưu nhận định thêm rằng vì nạn nhân là người vị thành niên, mức độ nghiêm trọng của hình phạt có thể còn cao hơn.

Cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước phản ứng của người cha đối với cái chết của con trai mình.

"Anh ta đưa ra đơn xin giảm nhẹ hình phạt vì anh ta cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của con trai mình", một người bình luận nhận xét.

"Sự thờ ơ của người cha còn đáng sợ hơn cả nắm đấm của kẻ bạo hành", một người khác nói thêm.

Nguồn: SCMP