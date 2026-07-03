Bí ẩn phía sau câu lạc bộ 200 người của giới siêu giàu: Không địa chỉ, giấu kín mức phí và tấm vé chỉ dành cho sự "tương hợp"

Không bảng hiệu, không một tòa nhà cố định, không cả một thành phố để gọi là nhà, nhưng The Robin lại đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới câu lạc bộ thành viên xa xỉ toàn cầu hiện nay.

Người sáng lập ra The Robin, Natasha Slater, từng viết trên LinkedIn rằng ba năm trước bà đã xây dựng một thứ mà chưa ai từng đặt tên cho, một câu lạc bộ thành viên riêng không có tòa nhà, không nhà đầu tư, không đối tác, chỉ có một niềm tin.

Một câu lạc bộ không có địa chỉ

The Robin ra đời ở Milan và hiện đã phát triển thành một mạng lưới toàn cầu, hoạt động xuyên suốt các thành phố Milan, Paris, London, New York, Los Angeles và Dubai. Trên trang chủ, đội ngũ của Slater khẳng định đây không phải một câu lạc bộ để ghé qua, mà là một cộng đồng đi cùng thành viên trên mọi hành trình. Họ không bán quyền tiếp cận, họ chọn lọc sự tương hợp.

Theo một bài tổng hợp về các câu lạc bộ riêng và hội thành viên toàn cầu đáng tham gia, The Robin hiện có khoảng 200 thành viên nổi bật, cùng chia sẻ những trải nghiệm được tuyển chọn riêng, từ các buổi xem triển lãm nghệ thuật riêng tư ở London, những buổi gặp mặt thân mật tại studio ở Milan, đến các bữa tối chỉ dành cho thành viên trong tuần lễ thời trang New York. Việc không có một club house cố định khiến The Robin trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên di chuyển giữa các thành phố và coi trọng kết nối hơn tiện nghi vật chất. Dù được xây dựng theo mô hình du mục toàn cầu, trung tâm trọng lực của club vẫn nằm ở Italy.

Mức phí thành viên của The Robin không được công khai, tương tự nhiều câu lạc bộ siêu sang khác như Maison Estelle ở London hay Casa Cipriani ở New York. Người muốn tham gia phải nộp đơn trực tiếp qua trang therobin.club và trải qua một quy trình xét duyệt riêng.

Người phụ nữ đứng sau ý tưởng

Natasha Slater là người sáng lập và CEO của The Robin, đồng thời điều hành một công ty tư vấn mang tên Natasha Slater Studio. Bà sinh ra ở Paris, có cha người Anh và mẹ người Italy, lớn lên ở London, tốt nghiệp cử nhân ngành Nghệ thuật hỗn hợp tại Đại học Westminster, và hiện sống tại Milan.

Trước khi xây dựng The Robin, Slater có hơn hai thập kỷ làm việc trong ngành PR và truyền thông cho các thương hiệu thời trang, xa xỉ và lifestyle, từng hợp tác với những tên tuổi như Dolce & Gabbana, từng là người tổ chức loạt tiệc đình đám mang tên Punk Wears Prada khiến giới truyền thông Italy gọi bà là người tạo ra những đêm tiệc khó quên nhất Milan.

Trong một cuộc phỏng vấn với nss G-Club, Slater chia sẻ về hành trình cá nhân dẫn đến ý tưởng này. Bà từng có sáu năm sống tỉnh táo hoàn toàn, một giai đoạn mà theo lời bà đã dạy cho bà sự kiên cường, sự rõ ràng và chiều sâu, những bài học vẫn còn dẫn dắt bà đến hôm nay. Dù hiện tại không còn duy trì lối sống đó, Slater nói rằng chính giai đoạn ấy đã định hình lại hoàn toàn cách bà nhìn nhận bản thân và các mối quan hệ, và The Robin được sinh ra từ niềm tin rằng kết nối thực sự có khả năng thay đổi cả một cuộc đời.

Bà cũng từng nói rằng mình không tin vào sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mà tin vào sự hòa nhập, công việc là một phần mở rộng của con người bà, xoay quanh con người, sự khám phá và cái đẹp. Gia đình dạy bà sự kiên cường và đồng cảm, còn con trai bà dạy bà sự tò mò và tầm quan trọng của việc không ngừng tái tạo bản thân.

Triết lý vận hành: Kết nối thay cho địa vị

Điều khiến The Robin khác biệt với hầu hết các câu lạc bộ xa xỉ truyền thống nằm ở cách họ định nghĩa giá trị thành viên. Trên trang giới thiệu, đội ngũ club khẳng định The Robin là một thế hệ câu lạc bộ thành viên mới, dành cho những cá nhân mang tư duy toàn cầu, di chuyển giữa các thành phố, các ngành nghề và các ý tưởng với mục đích, gu thẩm mỹ và tầm ảnh hưởng riêng. Câu lạc bộ phát triển chủ yếu qua lời giới thiệu truyền miệng, kết nối những người lãnh đạo trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, văn hóa, kinh doanh và công nghệ thông qua những lời giới thiệu thông minh và các trải nghiệm khó quên.

Slater giải thích rõ điều này qua câu nói được trích dẫn nhiều nhất về The Robin, rằng bà đã xây dựng đúng câu lạc bộ mà bà từng mong muốn được tồn tại, dành cho những người không chỉ muốn có quyền tiếp cận, mà muốn có sự tương hợp thực sự. Với bà, việc trở thành thành viên không nằm ở việc được nhìn thấy, mà nằm ở việc được giới thiệu với ai và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trả lời câu hỏi vì sao trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể tiếp cận được, kết nối xác thực lại trở thành một dạng xa xỉ, Slater khẳng định chính vì nó không thể mua được, không thể tải xuống. Kết nối thực sự đòi hỏi thời gian, sự hiện diện và niềm tin, những điều đã trở nên hiếm hoi. Bà cho rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy khả năng tiếp cận nhưng lại rất thiếu sự thân mật, và The Robin là một dạng xa xỉ vì nó mang lại cho con người điều họ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác, ý nghĩa, sự thuộc về và trí tuệ cảm xúc trong đời sống xã hội của họ.

Theo mô tả trên trang chương trình xã hội của The Robin, club hoạt động như một dịch vụ concierge cho đời sống xã hội của thành viên, kết nối họ một cách dễ dàng với thế giới nghệ thuật, thời trang, thiết kế và xa xỉ mà không cần tự lên kế hoạch. Thành viên được tiếp cận các buổi khai mạc triển lãm, các buổi xem trước riêng và những sự kiện văn hóa truyền cảm hứng, trong khi mọi chi tiết từ đặt chỗ, xác nhận đến điều phối khách mời đều được đội ngũ của club xử lý.

Ngoài chương trình xã hội, The Robin còn có dịch vụ tư vấn nghệ thuật dành cho những nhà sưu tập, người sáng tạo và những ai có sự tò mò văn hóa. Dịch vụ này cung cấp hướng dẫn riêng để xây dựng, hoàn thiện hoặc đầu tư vào bộ sưu tập cá nhân, kèm theo các chuyến tham quan phòng trưng bày riêng, cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ và quyền tiếp cận các buổi triển lãm độc quyền, cùng những buổi tư vấn riêng từ các chuyên gia nghệ thuật hàng đầu.

Một trong những hình ảnh tiêu biểu cho cách The Robin vận hành là các buổi gặp mặt riêng của thành viên tại studio của những nhân vật có tiếng trong ngành sáng tạo, những sự kiện không có sự kiện chính thức, không thảm đỏ, chỉ có những cuộc trò chuyện và sự giới thiệu được sắp đặt khéo léo giữa những con người phù hợp với nhau.

Bản thân Slater cũng thường xuyên chia sẻ quan điểm về sự thay đổi trong khái niệm xa xỉ qua chuyên mục mang tên The Clientelling Edit.

Bà từng viết rằng đã có thời địa vị rất dễ đọc, chỉ cần một chiếc túi xách, nhưng giờ đây biểu tượng địa vị mới không còn là một chiếc túi, không còn là một chiếc đồng hồ. Với Slater và những thành viên của The Robin, thứ đáng giá nhất bây giờ không phải vật sở hữu, mà là việc được biết đến, được giới thiệu đúng người, và được sống trong một mạng lưới di chuyển cùng mình bất kể họ đang ở đâu trên thế giới.