Nhật Bản diễn tập thành công phòng thủ Trái đất

Tàu thăm dò Hayabusa 2 của Nhật Bản đã thực hiện thành công cú "bay ngang" một tiểu hành tinh, nhằm đánh giá khả năng làm thay đổi quỹ đạo bay của nó để bảo vệ Trái đất.

Đây là cuộc thực nghiệm thành công thứ hai, sau sứ mệnh tương tự của NASA cách đây 4 năm. Tàu thăm dò Hayabusa 2 đã di chuyển với vận tốc cao 18.000 km/h và tiến sát bề mặt tiểu hành tinh Torifune ở khoảng cách khoảng 800 mét.

Mặc dù tàu thăm dò của Mỹ và các nước khác trước đó đã thực hiện những chuyến bay ngang tương tự, nhưng những cú "bay ngang" này thường được quan sát bằng kính viễn vọng khi chúng bay cách xa hơn 100 km - theo Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Ông Yuya Mimasa - Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) - cho biết: "Công nghệ này đòi hỏi tàu thăm dò tiến về phía tiểu hành tinh với độ chính xác cực cao. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hoàn thiện loại công nghệ này cho những thời điểm như vậy".

Các nhà khoa học tại trung tâm điều khiển ở Nhật Bản vui mừng khi nhận được kết quả từ tàu thăm dò (Ảnh: JAXA)

Tàu Hayabusa 2 sử dụng camera tích hợp để chụp ảnh tiểu hành tinh Torifune, thu thập dữ liệu bằng nhiều cảm biến và tự động đưa ra quyết định để điều khiển quỹ đạo bay của mình. Mặc dù được thiết kế không để xảy ra va chạm, chuyến bay này có thể tiếp cận chính xác và quan sát ở khoảng cách rất gần với tốc độ cao.

Ông Yuya Mimasa nói: "Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể chụp được một bức ảnh như thế này, tôi vô cùng vui mừng. Tôi muốn cảm ơn nỗ lực của nhóm nghiên cứu".

Năm 2022, NASA đã thay đổi thành công quỹ đạo của một tiểu hành tinh bằng cách cho tàu thăm dò DART đâm vào nó. Trong thực nghiệm lần này của Hayabusa 2, năng lực quan sát cự ly gần đã được bổ sung, trước khi giải pháp làm chệch hướng quỹ đạo tiểu hành tinh trong tương lai được đưa ra.

So với những chuyến bay tiếp cận, các chuyến bay ngang qua tiểu hành tinh chỉ diễn ra trong tích tắc, dữ liệu khoa học thu được bị hạn chế. Tuy nhiên, nó cho phép thực nghiệm để thiết kế một chuyến bay va chạm làm đổi hướng tiểu hành tinh, bảo vệ Trái đất.