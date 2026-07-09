900 con rắn sổng chuồng trong cơn lũ lịch sử ở Trung Quốc: Đã có nạn nhân bị rắn cắn tử vong

Sau khi 900 con rắn sổng chuồng trong mưa bão, hiện đã có nhiều người dân bị rắn cắn, thậm chí đã có người tử vong.

Ngày 8/7, Beijing News cho biết một phụ nữ ở thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), đã tử vong sau khi bị rắn cắn. Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, bị rắn tấn công vào tối 6/7.

Theo một người dân tham gia cứu hộ, do nhiều tuyến đường bị chia cắt sau lũ, nạn nhân phải chuyển qua nhiều chặng mới đến được bệnh viện. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, người phụ nữ đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Bệnh viện tiếp nhận điều trị cũng xác nhận có một trường hợp tử vong do bị rắn cắn.

Người đàn ông bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải -Ảnh: Jimu News.

Rắn sổng chuồng, bơi vào nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc,

Một người dân khác ở thị trấn Vân Biểu cũng đang điều trị sau khi bị rắn độc cắn. Người này bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải, toàn bộ cánh tay vẫn sưng rõ. Nạn nhân cho biết tầng một ngôi nhà của gia đình bị ngập do lũ. Ngày 7/7, trong lúc dọn dẹp rác sau khi nước rút, ông bị một con rắn màu đen, đầu dẹt cắn vào ngón tay.

Lo ngại nọc độc lan rộng, ông đã cố hút nọc độc ra khỏi vết thương trước khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi làng và chuyển đến bệnh viện để tiêm huyết thanh kháng nọc. Người này cũng cho biết đã nhìn thấy nhiều con rắn xuất hiện trong làng sau trận lũ.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Maysak, thành phố Hoành Châu hứng chịu mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn, làng bị ngập sâu. Một trang trại nuôi rắn ở làng Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu bị nước lũ phá hủy, khiến nhiều con rắn hổ mang, rắn ráo trâu và rắn nước thoát ra ngoài.

Ông Ngô Chí, Trưởng ban quản lý làng Đặng Vu, cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 6/7. Theo thống kê ban đầu, khoảng 800-900 con rắn sổng chuồng sau khi bị nước lũ cuốn trôi, không phải toàn bộ số rắn thoát ra đều có nọc độc.

Chính quyền địa phương cũng đã phát thông báo khuyến cáo người dân không tự ý bắt rắn nếu không có chuyên môn. Nếu phát hiện rắn trong nhà, người dân cần báo ngay cho ban quản lý thôn để lực lượng chuyên trách đến xử lý.

Cũng trong ngày hôm qua (8/9), lực lượng cứu hộ đã rà soát các khu vực bị ngập lụt ở Trung Quốc để tìm kiếm người sống sót. Theo số liệu cập nhật, mưa bão khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục con sông tràn bờ, một đập chứa nước bị vỡ.

Nước lũ nhấn chìm đường phố và đồng ruộng ở làng Pingshan, thành phố Hengzhou, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Ảnh: Sixthtone

Thời tiết cực đoan đã tàn phá miền Nam và miền Trung Trung Quốc trong tuần này, trong khi một siêu bão dự báo sẽ quét qua các tỉnh phía Đông vào cuối tuần.

Nước lũ chảy xiết đã khiến 40 con sông và kênh rạch ở Quảng Tây tràn bờ, gây thiệt hại gần 13.000 mẫu đất nông nghiệp.

Tại thành phố Quý Cảng, trong hai ngày qua, mực nước đã dâng cao đến ngang một ngôi nhà một tầng. Dù nước đã rút, nhưng ở những nơi trũng thấp như đường hầm, mực nước vẫn còn cao hơn 1m. Nhà chức trách đang gửi thêm hàng cứu trợ thiên tai như thực phẩm, áo mưa và thuyền cao su đến khu vực này.

Chính quyền Quảng Tây đã duy trì mức độ ứng phó khẩn cấp cao thứ hai về kiểm soát lũ lụt.

Một đội cứu hộ đang vận chuyển một em bé ở Hành Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Ảnh: Sixthtone

Bộ trưởng Tài nguyên nước Lý Quốc Diễn (Li Guoying) cho biết đỉnh lũ dự báo sẽ vượt quá mức cảnh báo hơn 6m tại Trạm Thủy văn Vũ Châu ở Quảng Tây vào sáng sớm 9/7.

Ông cảnh báo thêm: "Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng cao, sự an toàn của các hồ chứa và đê điều ở các khu vực bị ảnh hưởng đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng."

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh phía Đông đang chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của siêu bão Bavi, có thể đổ bộ gần khu vực biên giới Chiết Giang - Phúc Kiến vào giữa ngày 11-12/7.

Ngoài ra, bão cũng có thể di chuyển về phía Bắc trong vùng biển phía Đông đảo Đài Loan và đổ bộ trực tiếp vào bờ biển Chiết Giang. Đài Loan, Chiết Giang và Phúc Kiến sẽ là những nơi đầu tiên hứng chịu mưa lớn.